– Vi har alle et ansvar for å bidra til en bedre psykisk helse for hverandre

Psykisk helse har aldri vært så mye i fokus som det er nå, og aldri før har det vært så normalt å vedkjenne vår egen psyke, på godt og vondt.

Unge, voksne og nasjonale kjendiser har bidratt til å normalisere temaet psykisk helse gjennom TV-programmer og realityserier på riksdekkende TV. Tirsdag 10. oktober markeres verdensdagen for psykisk helse. Verdensdagen er landets største dugnad og verdens største kampanje innen psykisk helse.

Noe å glede seg over

Det er ikke lenger tabu og si at du sliter med psykisk helse, er deprimert eller har en diagnose. De som vokser opp i dag er mer vant til å snakke om problematikken samtidig som terskelen for å søke hjelp blir mindre og mindre. I Norge markeres dagen i perioden medio september til medio oktober, og Arendal er en av byene som hvert år markerer dagen med ulike aktiviteter og arrangementer. Med årets tema «Noe å glede seg over» handler det om å sette fokus på å finne de små og store tingene rundt oss som gir glede for deg selv og andre. Verdensdagen for psykisk helse har som mål å øke kunnskapen om psykisk helse og hva som gir gode levevaner, spre informasjon om at å kunne glede seg over noe gir bedre psykisk helse og oppfordre folk til å skape en meningsfull hverdag for seg selv og andre.

Lapskaus og foredrag

Ifølge foreningen Mental Helse i Arendal er det stor oppslutning på verdensdagen i hele landet. I 2016 ble det satt ny rekord med 900 ulike arrangementer landet, fra Lindesnes kommune i sør til

Nordkapp.

– Jeg kan ikke huske at det har vært så mange arrangementer i forbindelse med markeringen av verdensdagen i Arendal som det er i år, og jeg tror det må være rekord i år, sier nestleder for Mental Helse i Arendal, Elisabeth Lauvrak til Arendals Tidende.

I Arendal markeres verdensdagen med ulike aktiviteter og arrangementer i regi av Arendal kommune, Mental Helse Arendal og de videregående skolene. På treffstedet tredje etasje serverer Mental Helse lapskaus og byr opp til dans og musikk med Laila Hansen, tirsdag denne uka.

– Vi har også to foredrag rundt årets tema «Noe å glede seg over». Den ene foredragsholderen kaller seg «Steffen polfarer» og har et spennende foredrag der han forteller om sin store drøm fra han var liten, om å bli polfarer. Etter 18 år som konsulent og leder, bestemte Steffen seg for å gjøre alvor av drømmen, og hans historie er verdt å få med seg, sier Lauvrak.

Seminar om nettmobbing

Arendal kommune helse og levekår arrangerer seminaret «Nettmobbng – påvirker ungdommenvår» i Lille Torungen onsdag kveld. I samarbeid med Mental Helse ungdom østre Agder og NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus vil de løfte fram temaet om psykisk hele og rus blant ungdom, der foreldrene, skole og nærmiljøet er viktige samarbeidspartnere.

– Det vil bli presentert tall fra UngDatga-undersøkelsen rundt temaet egenopplevde psykisk helse og mobbing, representant fra Mental Helse vil dele erfaringer fra egen ungdomstid og Eddie Eidsvåg fra Pøbelprosjektet vil ta tak i ungdommers egenverdi og viktigheten av mestring i hverdagen, beskriver Tone Worren Kløcker, rådgiver folkehelse og levekår i kommunen.

Gjennom seminaret ønsker arrangørene å belyse temaer som hva nettmobbing gjør med oss, hvordan påvirker det trivsel, læring og selvbildet og hvordan skjer ekskludering.

Mental Helse ungdom arrangerer også et eget arrangement for barn og unge i Lille Torungen på tirsdag med foredrag og arrangement tilrettelagt for den yngre garde.

Skoleprosjekt

Sam Eyde- og Arendal videregående skoler deltar i markering ved å arrangere egne arrangementer på skolene. I den forbindelse har de laget en prosjektgruppe der rådgivere, helsesøstre og elver deltar.

– Elevene er delaktige i planleggingen og gjennomføringen av denne dagen, der vi ønske å bidra til en markering av verdensdagen som vi tror både vil overraske og glede både elever og ansatte, forteller Lene Jensen, rådgiver i psykisk helse ved Aust-Agder fylkeskommune.

I samtråd med årets tema har prosjektet fått navnet «En skoledag å glede seg over», der det blir store og små hendelser på Arendal videregående skole Tyholmen og Barbu samt Sam Eyde Videregående skole.

– Med bakgrunn i årets tema for dagen vil vi iverksette en rekke tiltak og aktiviteter på de respektive skolene som skal bidra til en fargerik, morsom og koselig dag for elever og ansatte ved skolene. Vi planlegger å ha utdeling av vafler i skolegården, band som spiller, andre musikere, dansere, standupshow, barnehagebarn som opptrer, lotteri, konkurranser, vegg med lapper som elevene har skrevet på innen temaet «hva gir meg glede?», fotballkamp mellom lærere og elever og foredrag med Samuel Massie, forteller Jensen.

Visjonen til prosjektgruppa er å øke elvenes og lærernes åpenhet og kunnskap om psykisk helse ved å øke bevisstheten rundt hvor viktig det er å skape glede og vise omsorg i skolehverdagen.

– Vi har alle et ansvar for å bidra til en bedre psykisk helse for hverandre, understreker Jensen.