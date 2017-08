DE ANSATTE VIL HA MER FRIHET: Starter debatt om tillitsreform

Annonse:

DEBATT: Cecilie Lunden Gundersen og Susanne Hernes er med å arbeide frem en debatt om New Public Management under Arendalsuka. Foto: Grete Helgebø

Fakta: Disse deltar på arrangementet: Christer Mjåset, Sentralsyremedlem legeforeningen, Leder yngre legersforening Sigve Bolstad, Leder, Politiets fellesforbund Hans-Erik Skjeggerød, Leder, Parat Steffen Handal, Leder, Utdanningsforbundet Heidi Haukelien, Styremedlem, Helsetjenesteaksjonen Kjersti Toppe, Stortingsrepresentant, Senterpartiet Tone Trøen, Stortingsrepresentant, Høyre Truls Wickholm, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet Arne Refsum, Innleder, Lege Diakonhjemmet Agnar Kaarbo, Debattleder, Journalist Dagbladet

Ved at offentlige institusjoner drives som butikk legges etiske og faglige vurderinger under press, er det klare budskapet fra leger i Arendal. Under Arendalsuka inviterer de til debatt.

Debatten som går av stabelen onsdag 16. august på Arendal kino har fått navnet «New public management – Trenger vi en tillitsreform i offentlig sektor?». Ansatte på sykehuset i regi av Legeforeningen og Knut Tveiten som både er ambulansesjåfør og bystyrerepresentant for Pensjonistpartiet tok initiativet.

– Frustrerte

– Vi har initiert dette på bakgrunn av frustrasjon. Vi er frustrerte over all styringen ovenfra og føler at vi blir prakket på mål som egentlig er helt uinteressante, sier Cecilie Lunden Gundersen.

Hun og kollega Susanne Hernes er to av dem som har jobbet frem arrangementet.

De forteller hvordan New public management-modellen som går på å bruke prinsipper fra privat sektor i offentlig sektor påvirker deres hverdag. Den gjør at fokuset i sykehusdriften ligger på antall operasjoner, heller enn hvordan operasjonene går. At det ofte lønner seg for avdelingene å ta mange små inngrep, heller enn store operasjoner. At forebyggende tiltak ikke telles og dermed blir blant det som foreslås kuttet. Og at reoperasjoner er bedre betalt enn de opprinnelige operasjonene.

– Det får helt absurde følger. Kvalitetsindikatorene vi jobber med er det som er enkelt å telle og skaper lite politisk debatt, men det er ikke nødvendigvis interessante indikatorer med tanke på kvalitet, fortsetter Gundersen.

Hernes legger til at realiteten blir helt snudd på hodet dersom man skal se det som negativt at enkelte av målene ikke nås.

– Dersom vi ikke når budsjettet med tanke på antall innleggelser på en måned er det dårlig nytt for sykehuset, men samfunnet bør jo være overlykkelig for at det er færre personer som har behov for å legges inn på sykehus. Pasienten blir til en kunde i det systemet.

– Men fokus på å nå mål blir vel først et problem når helsepersonell begynner å ta hensyn til det?

– Jo, men kravet om rapportering kommer helt fra toppen, fra helseministeren. Det forplanter seg i alle ledd også kommer de ansatte i skvis med ledelsen. Heldigvis bruker helsepersonell fortsatt tid på det som er etisk riktig fremfor tellekanter, sier Hernes.

Tillit

Det de ansatte ønsker seg er tillit til at de kan styre sin egen hverdag, slik det er blitt et økt fokus på i kommunalhelsetjenesten i Arendal etter at sykepleiere gjentatte ganger ropte opp om at timer og minutter beregnet på hver enkelt pasient kom i veien for at de fikk gjøre jobben sin.

Gundersen er lei av at avdelingene i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord settes opp mot hverandre og at nedleggingsforslag kommer i veien for fokuset på gode helsetjenester.

– Vi som jobber med pasienter har en indre motivasjon til å yte gode tjenester, men den motivasjonen settes under press hele tiden. Det hadde vært lettere hvis vi hadde tre selvstendige sykehus som kunne samarbeide fremfor å drives som samme foretak, sier hun.

Skole og politi

Debatten på Arendal kino skal imidlertid først og fremst handle om hvordan New public management fungerer. Ikke bare sykehuset, men også skole og politi skal settes under lupen.

– Offentlige institusjoner drives som fabrikker som skal tjene penger, men offentlige institusjoner kan ikke tjene penger, slår Gundersen fast.

Yngre legers forening, Legeforeningen, Politiets fellesforbund, arbeidstakerforeningene Parat og Utdanningsforbundet, Helsetjenesteaksjonen, Senterpartiet, Høyre og Arbeiderpartiet er representert i debatten. Arbeidsgiverforeningen Spekter og sykehusets styre fikk mulighet til å stille, men gjør ikke det.