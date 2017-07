300 000 kroner til unge talenter

Annonse:

Talent Arendal, et samarbeidsprosjekt mellom kommunen, bedriften NOV (National Oilwell Varco) og den tidligere stiftelsen Kultura mottok, har delt ut 300 000 kroner fordelt på seks unge talenter fra Arendal.

Stipendet ble etablert i 2015 og skal bidra til å gi utviklingsmuligheter for talentfulle unge idrettsutøvere, kunstnere og kulturutøvere.

Karriereutvikling

Sist uke mottok seks unge talenter 50 000 kroner hver som de kan bruke til fremtidsrettede målsetninger innen sitt felt.

– Hensikten er å stimulere karrieresatsingen til unge talenter som har klare langtidsplaner og karrieremål og allerede er på et høyt nasjonalt nivå, skriver Vidar Aas fra kulturenheten i Arendal kommune.

Stipendet er delt opp i to; et karriereutviklingsstipend for unge toppidrettsutøvere i alderen 18 til 25 år, og et karriereutviklings- og prosjektstipend for unge kunstnere og kulturutøvere i alderen 18 til 30 år.

– Her kan man også søke om støtte til gjennomføring av større konkrete kunst- og kulturprosjekter, opplyser Aas.

For begge stipender er det mulig å få støtte i inntil tre år, hvis man holder alderen og har god utvikling. Kulturenheten gjør imidlertid oppmerksom på at det må søkes på nytt hvert år.

Heldige vinnere

Det kan deles ut inntil tre stipend i hver kategori. Trekulturungdommer og tre idrettsungdommer var sist uke blant de heldige som fikk tildelt penger.

Ferdinand Falsen Hiis

Født 1992

Har fra ung alder drevet med skuespill og fikk roller i TV og film allerede som barn. Gikk på dramalinjen på Dahlske videregående skole i Grimstad og på Romerike folkehøgskole, før han kom inn på Den Danske Scenekunstskole i København i 2013. De fire årene der har forsterket hans ambisjoner om å arbeide som skuespiller og scenekunstner. Det første kortsiktige målet er å utvikle avgangsforestillingen «Babel» på tvers av Skagerrak og ta den på turné i Norge i 2018, der Arendal selvsagt står på turnéplanen. På lengre sikt vil han gjerne arbeide på et større teater og spille i store filmer, men også spille radioteater og stå på scenen i små kjellerlokaler.

Karou Calamy

Født 1994

Begynte å skrive låter som 14-åring og hadde flere konserter rundt omkring på Sørlandet. Som 18-åring hadde han rukket å gi ut 23 låter og fire musikkvideoer. Etter hvert gled interessen over i poetiske videoer med poesi og musikk. Nå jobber han med fotografi, video og speilkunst og går på Konsthögskolan i Malmö, der han tar en treårig Bachelor-utdanning i fri kunst. Nåløyet var veldig trangt, kun 12 av cirka 500 søkere kom inn. Han ble også antatt på Sørlandsutstillingen 2017 og jobber nå mot Statens Høstutstilling. I tillegg ønsker han å utgi to bøker: En diktbok som heter «Kunst i kreft», om tiden da han som barn hadde kreft, samt fotoboken «Coup d’état» om ytringsfrihet og politiske og religiøse motsetningsforhold.

Martine Steller Mortensen

Født 1994

Begynte å seile allerede som seksåring. Har seilt både Optimist og Europajolle og har flere NM-seire i Europajolle, samt sjette plass fra EM og 13.plass fra VM. Satser nå på OL-båtklassen Nacra 17, som er en katamaran, på fulltid sammen med kjæresten Nicholas Fadler Martinsen. Første delmål var å representere Norge i OL i Rio de Janeiro 2016. Det glapp så vidt, men satsingen fortsetter og nå er målet å ta medalje i OL i Tokyo i 2020.

Renate Knutsen

Født 1997

Begynte med livredning da hun var sju år og har en rekke NM-gull i livredning. For fire år siden begynte hun å satse på svømming og har hatt en eventyrlig framgang år for år. Hun representerer nå Bergens Svømme Club og tok fire NM-gull i stafett med klubben i år, i tillegg til 4., 5. og 6.plass individuelt. Hun er fortsatt Norges beste kvinnelige livredder og har representert Norge i VM i livredning, men det er svømming hun satser på. Det langsiktige målet er å kvalifisere seg til OL i Tokyo og ta medaljer i internasjonale svømmemesterskap. Spesialdistansene er 50, 100 og 200 meter fri.

Simen Spieler Nilsen

Født 1993

Skøyteløper som har representert Norge i både EM, VM og OL. Har også to gull på enkeltdistanser fra junior-VM. Har 13.plass som beste sammenlagtplassering i VM allround for senior. Sesongen 2016-17 ble ikke helt som planlagt, men han satser friskt mot OL i Sør-Korea i 2018, der Norge er blant de største favorittene på lagtempo. Med Simen på laget har Norge tatt to VM-medaljer, en seier i verdenscupen og flere pallplasser de to siste årene. Han satser også på 1500 og 5000 meter og håper å kvalifisere seg til allround-VM i Amsterdam i 2018, som går utendørs foran 20.000 tilskuere på byens gamle olympiastadion.

Åse-Maria Bygland Larsen

Født 1997

Begynte å spille cello ved Arendal kulturskole da hun var 7 år gammel. Tok som barn timer hos Wolfram Kärner, cellist i Kristiansand symfoniorkester, og deltok på Lørdagsskolen i Aust-Agder og TUP – talentutviklingsprogrammet i Agder. Hun har også spilt i Barratt Dues symfoniorkester i Oslo, Norges ungdomssymfoniorkester og tatt mesterklasser med blant andre Wolfgang Plagge og den engelske cellisten Nicolas Jones.

Hun flere gode plasseringer i musikkonkurranser og vant i 2011 publikumsprisen i den lokale talentkonkurransen Ung Klassisk. I 2014 fikk hun 2.pris i Ungdommens nasjonale musikkmesterskap. Tar nå en bachelor i cello på Norges Musikkhøgskole. Der studerer hun bl.a. med Aage Kvalbein og Audun Sandvik og har tatt mesterklasser med den tyske cellisten Christoph Richter. På sikt er målet å jobbe som utøvende cellist, i orkester eller som kammermusiker, i Norge eller i utlandet.