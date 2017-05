10 millioner kroner til tomteutvikling

Annonse:

Arendal Eiendom KF får ti millioner kroner ekstra for å få fart på tomteutvikling på Marisberg.

Det vedtok fempartiflertallet i bystyret torsdag da regnskapet for 2016 ble behandlet. Det var i forbindelse med fordeling av overskuddet på nær 70 millioner kroner at det ble bestemt at det må mer penger til for å komme i gang med utviklingen av boligfeltet på Tromøy. Feltet er eid av kommunen, men prosjektet har lidd under at eiendomsforetaket ikke har hatt økonomi til å sette i gang opparbeidelse av tomter for salg, til tross for at den første delen av infrastrukturen som ny rundkjøring og første del av veien har vært på plass en god stund.

Les også: Marisberg skal bygges sosialpolitisk

500 boliger på Marisberg

Arbeid med vei, vann og avløp er i gang på Marisberg, hvor eneboliger og flermannsboliger skal bygges. Området er godkjent for inntil 500 boenheter og i det første byggetrinnet som inneholder 103 boliger skal ti prosent være husbankfinansierte. Problemet har så langt vært at eiendomsforetaket ikke har hatt penger til å gå i gang med tomteutviklingen.

Les også: Dette er de største boligprosjektene i Arendal

Omdisponerte penger

I bystyret torsdag la varaordfører Terje Østebø Eikin fra Kristelig Folkeparti frem forslaget som skal gi vann på mølla og fart i gravemaskinene. I stedet for å bruke 30 millioner kroner av overskuddet fra fjoråret på ekstra nedbetaling av kommunens gjeld fikk han bystyreflertallet med seg på å legge ti av disse millionene inn i tomteutvikling. Mens Senterpartiets Milly Olimstad Grundesen sa at hun som nestleder i eiendomsforetaket er glad for at det nå kommer en utgift til inntekts ervervelse, var ikke verken Høyres Geir Fredrik Sissener eller Anders Kylland fra Fremskrittspartiet veldig positive til at alle disse pengene skal legges i tomteutviklingen. Partiene foreslo en annen fordeling av overskuddet fra ifjor, men fikk ikke gehør for at eiendomsskatten må reduseres med 15 millioner kroner fra neste år.