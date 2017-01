Kaller steinfylling på jorde «rasering»

Naturvernforbundet i Aust-Agder klager Arendal kommune inn for fylkesmannen og mener oppfyllingen av et jorde på Tromøy burde vært politisk behandlet.

Klagen på fyllingen av steinmasser på et jorde langs Gjerstadveien på Hovstøl på Tromøy fra Naturvernforbundet ble oversendt Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder i forrige uke. Bakgrunnen for klagen er at forbundet mener kommunens administrasjon har begått saksbehandlingsfeil ved å tillate oppfyllingen av jordet, som tiltakshaver Arendal Anlegg AS fikk i fjor høst fikk klarsignal til å gjøre.

Dårlig kvalitet

I forbindelse med grunnarbeidene til den nye skolen på Roligheten gikk Arendal Anlegg inn og sikret seg masser fra anleggsområdet. Ifølge Naturvernforbundets klage, i alt 80.000 kubikkmeter, som skal komprimeres ned til 50.000 kubikkmeter og løfte terrenget fire til fem meter. Tiltakshaver fikk gjennom søknaden i kommunen på bakgrunn av opplysninger om at det eksisterende jordet er vassjukt og at det skal legges jord på toppen av massene for å forbedre kvaliteten på jordet.

Stort inngrep

Naturvernforbundet klager på at søknadsskjemaet som er brukt passer svært dårlig til formålet, ettersom det er et skjema for byggesaker og som ikke har noe punkt om utdyping av tiltakets art. Forbundet mener tiltakshaver skulle ha søkt om tillatelse for å gjøre et vesentlig terrenginngrep og at det burde ha vært skikkelig vurdert etter naturmangfoldsloven og at offentligheten hadde fått kunnskap om tiltaket.

– Saken burde vært politisk behandlet ettersom kommunen ikke klarer å få den offentlig på annen måte enn å gå ut med «beroligelse» i pressen, etter at «noen» hadde observert at tiltaket allerede var satt ut i livet, skriver fylkesleder Stig Rubach.

Oppfyllingen av jordet ble tatt opp i kommuneplanutvalget i desember og da var saksbehandleren som hadde fattet vedtaket kalt inn for å orientere om tiltaket etter at både politikere og privatpersoner hadde uttrykt bekymringer. Saksbehandleren orienterte om at det positive vedtaket var klarer med landbruksavdelingen og kommunens forurensingsmyndighet.

Flere feil

Naturvernforbundet arresterer kommunens saksbehandling på flere områder. Det trekkes frem at søknaden ikke er vurdert etter naturmangfoldoven, vurdering av kulurminner ser ikke ut til å være gjort og det pekes på at det ikke fremgår noe sted at det er gjort undersøkelser av grunnen for å bekrefte at den tåler tyngden som legges oppå. Naturvernforbundet trekker frem at det ved observasjon er funnet blåveis i området, noe som skal være et tegn på at det kan være rødlistede arter på stedet. Det vises til at det er lagt ved bilder i klagen om hvordan området så ut før «raseringen», flyfoto fra 1968 med dreneringsgrøfter og kart fra 1985 med steingjerder som alle har nylig registrerte forekomster av blåveis. I tillegg pekes det på at svære hauger med sprengt stein og sprengningsmatter ligger henlagt flere steder i området.