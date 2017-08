Ny tur-app skal lokke folk ut i skog og mark

Aust-Agder Turistforening er opptatt av at folk enkelt skal komme seg ut i naturen. Nå kan du laste ned appen «sjekkUT» som forteller deg hvor du kan finne flotte lokale turmål, uansett hvor du er i landet.

De fleste trenger av og til påfyll i hverdagen, og da kan det å komme seg ut i naturen være en god vitamininnsprøytning, særlig nå når høsten og mørket nærmer seg med stormskritt.

Lokale turtips

Wenche Jacobsen fra turistforeningen i Aust-Agder sitter på kontoret på Langbryggen med telefonen i hånda for å teste ut hvor appen foreslår at du kan gå på tur, akkurat der du er nå.

– Den er veldig enkel å bruke, lettlært og grei. Det er bare å logge deg inn så sjekker appen ut gps-posisjonen og finner forslag til turer som er i nærheten. Nå når jeg er her på kontoret så foreslår den blant annet Torungen fyr ute i havgapet, Solborgvannet, Terneholmen, Furøya og Olandsbu, som alle er i nærheten, sier hun og peker på skjermen på telefonen.

På nettsiden Ut.no har den lokale turistforeningen lagt ut 123 turer og hytter, og etterhvert er det meningen at disse turforslagene også skal dukke opp på sjekkUt-appen.

– Vi har ikke fått lagt inn alle posisjonene ennå, appen er fortsatt litt fersk for oss, men etter hvert så kommer alle hyttene og postene våre inn her, vi jobber med å oppdatere på lokalt nivå nå, forklarer hun.

Lett tilgjengelig

Turistforeningen er opptatt av at gode friluftsopplevelser skal være enkelt tilgjengelig uansett hvor i Norges land. De fleste er kjent med å laste ned apper, uansett om du er ungdom eller voksen, og med denne appen har du alltid et turmål i lomma.

– Digitale hjelpemidler kan motivere flere til å komme seg ut, og det handler om å være «up to date» og følge med i tiden og trenden. Appen fungerer som en digital turpost som for eksempel kan supplere de vanlige postkassene for de som har lyst til å bruke app istedet for å legge navnet i postkassene på de forskjellige toppene. Fram til nå har ut.no vært det verktøyet folk flest har brukt for å finne turer i nærområdene, denne appen erstatter ikke ut.no, men de kan fin brukes sammen, forklarer Wenche.

Ildsjeler

I 2016 arrangerte Den Norske turistforening (DNT) turer og aktiviteter som samlet fikk en million mennesker ut på tur. Over 65 prosent av turene var turmål som ildsjeler i DNT har plukket ut, beskrevet ruta til og satt opp en turpost med en besøksbok der besøkende kunne registrere seg. Under Arendalsuka plukket Aust-Agder Turistforening ut fire kortreiste turmål som var Batteriet, Pollen, Fiskbrygga og Torvet, der folk kunne finne postene gjennom appen.

– SjekkUT-appen fungerer slik at man kan legge ut egne poster, vi la derfor ut disse fire postene under fanen Arendalsuka som en liten test, og vi ga premier til de første 20 som fant postene, forteller Wenche.

– Hvordan var responsen på det?

– Det var noen som kom og innkasserte premier, men det var ikke så veldig stort rush. Vi gjorde dette mest som en gimmick under Arendalsuka. Vi har ikke gått så hardt ut med markedsføringen av tilbudet ennå, det gjør vi først når den er ferdig oppdatert med alle turene våres, sier hun og oppfordrer alle turglade sørlendinger til å installere appen for å holde seg oppdatert.