Slik kan Krøgenes se ut i fremtiden

BYROM: Krøgenes kan være det neste området ut som blir etablert som et lokalsenter i Arendal. Slik ser UiA-studenter for seg hvordan deler av arealet kan bli seende ut i fremtiden. Illustrasjon: Fra presentasjonen

Fire byggdesignere ved Universitetet i Agder (UiA) har planene klare for hvordan Krøgenes-området kan bli.

Presentasjonen av fremtidens Krøgenes ble holdt UiA-studentene Ole Hansen Næset og Marius Janvin for politikerne i kommuneplanutvalget i Arendal i midten av juni. Begge studerer byggdesign ved UiA. Sammen med Camilla Rye og Holger Støle har studentene hatt Krøgenes som utgangspunkt for sin bacheloroppgave. Utfordringen om å forvandle Krøgenes fra et bilfokusert handels- og industriområde til et lokalsenter ble gitt av Arendal kommune. Studentene er blitt veiledet i arbeidet av byplanlegger Mike Fuller-Gee og UiA-veileder Harald Trevor Marrable.

Lokalsenter

I dag er Krøgenes et industriområde som er relativt stort. Studentene har avgrenset seg til områdene fra sjøsiden i Tromøyveien, over hovedarealet på Krøgenes og over veien for den eksisterende bilforretningen. Ifølge Næset og Janvin har de ikke sett på området nærmest øverst på industriområdet på bakgrunnen av planene om ombygging av adkomsten til Tromøy. I planene studentene skisserer er det i første rekke tenkt mange nye boliger. De trekker frem at målet med oppgaven er å skissere muligheter som finnes på Krøgenes og å legge til rette for et bydelsenter der menneskene er i fokus.

Se video: Slik kan Krøgenes bli i fremtiden (YouTube)

Flytte forretning

Om idéene fra byggdesignerne skulle få gehør kan Meny-forretningen like ved rundkjøring måtte flytte fra sitt bygg for å gjøre plass til boliger. Den mener de hører mer hjemme i bygningsmassen som i dag huser blant annet Rema 1000. I det vi kan kalle for Rema-bygget foreslår studentene å flytte all næringsvirksomhet ned på gateplan og bygge boliger tilrettelagt for eldre i etasjene over. Maks antall etasjer på området foreslår studentene bør begrenses til fem, slik at de som skal bo i området ikke mister kontakten med gaterommet. Samlingen av næringsvirksomheten i området kan frigjøre store arealer som i dag brukes til parkering, ved at parkeringen blir tettere.

Grønt og gateløp

Mer konsentrert parkeringsareal kan frigjøre areal til grønne områder og små gateløp på Krøgenes. I Tromøyveien foreslår studentene å beholde næringsvirksomhet nederst mot Tromøysund, mens industrihallene som i dag huser blant annet Sølvkroken og også er nytt tilholdssted for det kommunale arbeidstreningstilbudet Ellengård, foreslås fjernet til fordel for boligutbygging. Konklusjonen studentene har gjort etter å ha sett på utfordringer som levekår, vekst i antallet eldre, spredt bosetting, etablering av næring, vekst i befolkning og kommunens økonomi i byplan 2023, er at forslaget legger til rette for beboere og besøkende til Krøgenes. I hovedsak er det valgt leiligheter som boligform og det er tatt inn virkemidler som skal være med på å skape et godt bydelsenter.