Sommerpraten: Sommer før og nå

Hver uke i sommer vil vi invitere en person fra Arendal til en sommerprat. Denne ukas skribent er Anita Pettersen.

«En sommerdrøm er ofte slik.

Den lover liv og lærer svik.

Det beste la du etter deg en vår»

Stein Ove Berg

Jeg husker den gangen i min generasjons besteforeldres verden. Den gangen da besteforeldre var besteforeldre og ikke spratt rundt fra kontinent til kontinent.

Den gangen da besteforeldre forholdt seg rolig og oppholdt seg der vi forventet og finne dem, noe som var hjemme hos seg selv. Mine besteforeldre bodde hjemme og ikke i alders- eller omsorgs bolig. Jeg tar utgangspunkt i at besteforeldre skal være «gamle», det var de i alle fall før, når jeg var liten. Definisjonen på «gammel» er 70 pluss med tanke på besteforeldrestatus. Jeg er ganske oppdatert på at det finnes yngre besteforeldre, men det er ikke de jeg skal snakke om nå, det er «de eldste».

Frisk luft

Når jeg dro til Arendal på besøk så var mormor hjemme på Guldsmedengen og der var hun så vidt jeg husker, hele tiden bare der, og hun forholdt seg rolig. Min morfar var og fisket hele tiden, slik jeg husker det. Mine besteforeldre på min fars side døde før jeg ble født, så de forholdt seg i overkant rolige hele tiden. Min mormor sa at jeg måtte gå ut og leke, det var sommer, eller så var det tanta mi`. Jeg husker ikke helt, de sa at frisk luft var så viktig. De trodde vel kanskje at frisk luft var et fenomen som vi ikke hadde i hovedstaden. Så ut med meg, men mer enn den friske luften tror jeg at de ønsket litt barnefri og da var jo luften fin å skylde på, når en ble «kasta ut». Tror egentlig ikke jeg var til så veldig stort bryderi når jeg var i mine små barneår, jeg husker bare at jeg satt på en liten puff og tittet ut på Koltomta på kraner som gikk frem og tilbake. Det var min hverdag på Guldsmedenga på sommerstid, sitte og glo på kraner, men det tok seg kraftig opp når jeg fikk noen barneår og gå på, da trengte ingen lenger om å be meg gå ut, men heller komme inn. Jeg husker ikke så mye av mine besteforeldre, bare at de var veldig gamle før de ble gamle i dagens alders målestokk.

Gamle gretne gubber

De var gamle på Sagene i Oslo også, særlig et par sure, gamle, gretne naboer, menn. De hadde opplevd andre verdenskrig og var i grunn dritforbanna på oss som ikke hadde gjort det. «Det var vi som bygde landet» sa de. Deretter så de på oss med et blikk som sa: «Til hvilken nytte». For vi som kom etter, var tydeligvis i ferd med å rasere hele landet. Hvis en prøvde å si at «nå skal vi bygge videre» ble vi avbrutt med et fnys. Jeg vil bare informere om at noen bygde dette landet før dere begynte å bygge, det lå ikke «brakk» før 1940.

I dag sitter ikke besteforeldre hjemme, i alle fall ikke de jeg kjenner. De spretter rundt fra kontinent til kontinent og her snakker vi 70 pluss og vel så det. Ta onkel`n for eksempel, som fyller 80 år i november, om han ikke spretter fra kontinent til kontinent, så spretter han i alle fall fra sjekte til sjekte – akkurat som fiskesprett – sprett, sprett, sprett. Han er 25 år eldre enn meg, men jeg spretter ikke på samme vis kan en trygt si. Min spretting innskrenker seg til å sprette bort på Madam Reiersen, videre spretter jeg bort til Symposium, så spretter jeg avgårde til Barrique, før jeg fiskespretter avgårde til Langbrygga – en må ha bra fysikk for dette også. Dette er sesong betont, og det er hæærn sprette meg bra. Jeg er definitivt mest spretten om sommeren.

Min første bok

Min far ble aldri bestefar og ettersom hans far var død før jeg ble født fikk jeg aldri noen bestefar – jeg vet ikke hva det er for noe.

Min far leste Donald for meg når jeg var liten. Når jeg ble litt eldre, fikk jeg en bok av han «Jesus fra Nazareth og verdensrevolusjonen» het den. Skrevet av Peter Wessel Zapffe. Det var min første bok – og jeg skjønte ingenting. Min far var eitrende forbanna på Per Lønning, jeg skjønte ikke hvorfor han var det, men jeg tenkte at det var godt at ikke Lønning var min bestefar for da hadde det blitt et sant helvete på Sagene.

Fattige som lus

Apropos Sagene. For en tid tilbake under Arendals uka opptrådde «Sagene Ring» på «Solsiden», «Sagene Ring» er en visegruppe med den ikke ukjente legen Erik Fosse med flere. «Sagene Ring» var også navnet på en trikk som gikk i Oslo i «hine hårde dager». At akkurat SR skulle spille bak nakken på meg her i Arendal, kjentes både fint og litt rart. Utover mine egne skriverier, kan jeg ikke huske å ha opplevd noe kulturelt relatert til Sagene, i alle fall ikke i ord og toner slik som nå.

Jeg stelte meg i dør åpningen, våget meg liksom ikke helt inn, kanskje ville jeg ha en fluktmulighet, jeg vet ikke. Men de sang nå om Akerselva, om fabrikker og at vi var fattige som lus, om samholdet og at vi tok så inderlig godt vare på hverandre på Sagene. Jeg gikk og satt meg utenfor igjen, for det var ikke akkurat sånn det var, jeg kan ikke erindre denne romantikken de la i tekstene sine. Jeg flyktet ikke, hørte med et halvt øre og lurte på hvor på Sagene han var oppvokst, så avgjort ikke samme sted som meg, men våre opplevelser av tid, sted og rom er jo uansett forskjellige, om han så hadde vært nabogutten. Det er 20 år siden jeg flyttet fra Sagene, det var flere grunner til at jeg dro, men det er flere grunner til at jeg blir her – i Arendal.

Sommer i Arendal

En sommer i Arendal er magisk, men det er høsten også, vinteren og våren.

Det hender altfor sjelden egentlig, at jeg er i Oslo. Den største grunnen til det er at jeg lengter så hjem. Det har hendt at jeg har reist tur-retur, men aldri lenger enn en overnatting. Jeg lurer på hva vennene mine gjør, at de har et eller annet selskap jeg nødig vil gå glipp av, for samvær med venner, er det beste jeg vet, det være seg sommer, vinter eller vår. Det er noe annet i utlandet, da nyter jeg, i Oslo lengter jeg.

Nå skal jeg nyte en sommer med venner. Regnværsdager blir det sikkert mange av, men det gjør meg egentlig ikke stort. Hvem trenger en solskinns dag når det regner i hue? Hvem bryr seg om en regnværsdag når det er sol i hue?

God sommer!