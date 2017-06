Sommerens aktivitetsguide

Sommer på Sørlandet er for mange late dager med sol og svaberg, eller en båttur i skjærgården mens du skreller ferske reker. Om du ønsker å oppleve mer enn å slikke sol, gir vi deg her noen tips over hva du kan oppleve i nærområdet i sommer.

På strekningen mellom Grimstad og Tvedestrand kan du oppleve alt fra små konserter og utstillinger til kystkultur og opplevelsesaktiviteter for en hver smak.

Arendal

I Arendal og omegn kan du blant annet oppdage den idylliske uthavnen Merdø, utforske Vitensenteret Sørlandet og kose deg med shopping og god mat i sentrum. Her finner du en blanding av sørlandsk skjærgård med muligheter for båtturer og strandliv i tillegg til et myldrende byliv med shopping, bryggesleng og gode matopplevelser i Pollen.

Sykkelferie

Arendal og omegn byr på variert natur og masse muligheter for turer både til fots og med sykkel. Hvorfor ikke leie deg en sykkel og oppdag sørlandsidyllen fra sykkelsetet? Sykkelløyper er utarbeidet flere steder. Ta for eksempel en fin sykkeltur rundt Hisøy, og følg kartet for å se hvor det er bra å bade underveis. Løypene på Tromøy er mellom 7,7 og 40 km lange, og viser samtidig veien til både strender, hotell, turområder og kafé.

Lengre sykkelturforslag østover, for eksempel til Eydehavn, er også tilgjengelig, og stopp gjerne på museum når du kommer frem.

Friluft

Tar du turen ut av sentrum til Tromøy, finner du Wannado kajakk og klatrepark. Her kan du blant annet oppleve klatrepark, teambuilding, padlekurs og kajakkekspedisjoner langs sørlandskysten. Parken har et åpent ildsted, og grilling og servering kan bestilles.

Vitensommer

Vitensenteret Sørlandet ligger i Arendal, og byr på VitenOpplevelse for alle hele året! På Vitensenteret kan hele familien ha glede av et besøk. Vitensenteret Sørlandet er et opplevelses- og læringssenter for barn og unge. Senteret ligger på bryggekanten i Arendal sentrum. Med gangavstand til sentrum, buss- og togstasjon og parkeringshus rett ved inngangen er det lett å finne fram.

Båttur

Med MS Nidelv kan du bli med på en idyllisk båttur i Arendals vakre skjærgård. Her er det en stor salong med sitteplasser til cirka 50 personer og uteplass til 60 personer. Her kan du blant annet bli med på en tur i Nidelva rundt Hisøy. Ute i skjærgården passerer båten Torungene fyr, Havsøysundet og Merdø. Avgang fra Pollen hver dag fra første uka i juli til midten av august.

Øybesøk

Merdø er en av de mest populære øyene å reise til, både for turister og lokalbefolkning. Her kan du blant annet spasere langs smale stier og se gamle sørlandshus i sitt rette element, eller du kan ta en tur på rullesteinsstranden på utsiden av øya og se fyrtårnene. Øyas sandstrender hører til de fineste i regionen og er meget barnevennlige, da de er langgrunne. Ta gjerne med deg en piknikkurv eller kjøp mat på den sommeråpne kafeen og nyt dagen i vakre og rolige omgivelser.

En av attraksjonene på øya er Merdøgaard museum. Her kan du få omvisning gjennom hele sommeren. Merdøgaard er en liten kystgård med skipperhus fra 1736, bevart sli det har stått med opprinnelig interiør og innbo fra cirka 1800-tallet. Gården har åpen i sommersesongen med omvisning hver dag. Omvisninger utenom ordinær åpningtid, fra kl. 12.00 til 16.00, kan avtales.

I sommersesongen kan man reise til Merdø med rutebåt fra Pollen, Tyholmen, i Arendal.

Utstilling på fyret

Ute i havgapet finner du Store Torungen fyr, som er en del av Arendals attraksjon. Fram til 30. september har Peter Lukas fotoutstilling i fyrtårnet. Utstillingen har fått navnet «Havet» og skal gi publikum en kunstopplevelse hvor stedet spiller en viktig rolle. Få steder kommer så tett på havet, og det er en opplevelse i seg selg og ta turen innom holmen. Torungen fyr ble opprettet i 1844. Et linseapparat samlet lysstrålen fra karbidlampen og rettet den langt ut på havet.

Regatta

Reiser du øst i Arendal i juli kan du oppleve sommerens store båtfest. 1. og 2. juli arrangeres Flostaregatta med NM og Nordisk Mesterskap i Thundercat blant annet. Hele området i Kilsund og Flosta syder av liv disse dagene, og på kvelden lørdag 1. juli arrangeres det bryggedans på FMS klubbhus. Søndag 2. juli går den tradisjonelle regattaen av stabelen, der alle kan delta i både jolleløp, fjordløp og veteranbåter.

Bakgårdseventyr

I Bakgården til Fagforeningens hus på Tyholmen i Arendal foregår det en rekke konserter gjennom hele sommeren. Her kan du slappe av i og nyte musikk i ulike sjangre fra en intim scene i rolige omgivelser.

Canal Street

Jazz- og bluesfestivalen Canal Street går av stabelen 26. juli og går over fire dager. Her kan du oppleve konserter på flere ulike scener, blant annet på Lille Torungen fyr, Arendal kirkegård og på hovedscenen midt i sentrum. Bjørn Eidsvåg skal spille på fyret, Stein Torleif Bjella skal spille på kirkegården og på hovedscenen får vi oppleve Aurora, Ragarockers, Åge Aleksandersen, Solveig Andersen og Al McKay’s Earth Wind & Fire Experience for å nevne noen. Lørdag 29. juli avsluttes festivalen med familiekonsert rundt Pollen med blant annet Gabrielle og Unge Ferrari på scenen.

Skjærgårdstreff

Fra torsdag 17.august til søndag 20. august arrangeres Skjærgårdstreffen på Hove, Tromøy. Treffet er flere ganger blitt kåret til Norges beste trekkspilltreff av bladet Trekkspillnytt, og både publikum og orkestre kommer igjen år etter år. Med den idylliske campingplassen og de grønne gresslettene i festivalområdet et steinkast fra sjøen, blir det musikk og stemning til langt ut i de sene nattetimer. Rundt 40 orkestre spiller opp til dans fra to innendørs scener pluss en stor teltscene med danseplatting.





Grimstad

Tar du turen et par mil vest for Arendal kan du oppleve flere attraksjoner i Grimstad gjennom sommeren. Grimstad sjarmerer mange med sine hvite hus , trange gater og smug, skjærgården har mange fine øyer og holmer med gode bademuligheter.

Fjæreheia

I steinbruddet på Fjæreheia settes forestilingen «Terje Vigen» opp fra 4. til 12. juli. Her kan du oppleve Tomos Young i hovedrollen som Terje Vigen, der Kjetil Bjørnstad har komponert musikken. Forestillingen settes opp av Kilden teater- og konserthus.

Torskeråkk

Lørdag 24. juni kan du bli med på midtsommerfest på Torskeholmen i Grimstad. Mat og drikke serveres av Smag & Behag, og det blir musikk av fire lokale band, blant annet Johnny B. Torskeråkk har etter hvert blitt en tradisjon og for mange en kickstart på sommeren, og nå braker det løs igjen.

Norges koseligste festival

11. og 12. juli går Skral-festivalen av stabelen på den idylliske stranden Groos i Grimstad. Festivalen som omtales som «Norges koseligste festival» serverer musikk i naturskjønne omgivelser, der du både kan bade, mingle og lytte til musikk. På det musikalske programmet finner vi artister som Karpe Diem, Tom Odell, Sean Paul, Rae Sremmerud, Janove, Sigrid og Kream for å nevne noen. Festivalen startet i 2003 som en hagefest med et budsjett på 23000 kroner. I 2006 flyttet festivalen til Groos friluftsområde. I 2008 ble festivalen lagt ned, men gjenoppsto for fullt i 2014, med festivalguro Toffen Gundersen i spissen.

Reimanngården

På Reimanngården i Grimstad kan du få med deg sommerutstilling der lokale kunstnere stiller ut sine verk. Gården er fra cirka 1700-tallet og var Henrik Ibsens bosted og arbeidsplass fra 1844 til 1847. Ibsen var ansatt som lærling hos apoteker Jens Arup Reimann. Huset har små og intime utstillingslokaler, og er verdt et besøk om du tar turen til Grimstad.

Ibsen og Hamsun

Kommer du litt lengre ut på sommeren, 3. til 5. august, kan du oppleve Ibsen og Hamsun-dagene, Sørlandets litteraturfestival. Hovedsted er midt i Agder, i Grimstad. Dikternes by byr på film, teater, litterære seminarer, debatter, foredrag, konserter, opplesning, utstilling, turer og omvisninger. Med både Ibsen og Hamsun som grunnpilarer ligger det åpent for å romme både paradokser, motsetninger og mangfold – både opplysning og underholdning.

Arrangementstedene er Apotekergaarden, Café Ibsen og Kvaløya/Hesnesøya i Grimstad.



Tvedestrand



Vender du nesa mot øst, er turen kort til bokbyen Tvedestrand. Her kan du gå på oppdagelsesferd i timer i strekk i bokforretninger som alle har sine spesialiteter, og som har gleden og tiden til hjelp. Du kan nyte de maleriske omgivelsene og den særegne atmosfære som bare bøker kan skape.

Barnas sommer

28. juni åpner Barnas Bokbysommer, med Giert Werring med Baldrian og Musa. Hvert år siden 2000 har barn i bokbyen Tvedestrand hjulpet Baldrian og Musa med å rope faja-faja-faja og engasjert seg sterkt i samarbeidet og ofte konfliktene mellom Baldrian og Musa.

Skjærgårdstokt

10. og 11. juli kan du bli med Bokbyen på tokt i skjærgården. Båten går fra Kilsund og tar turen til Sandøya, Seilerhytta og Staubø kultursenter der det blir underholdning. Dag to reiser båten til fra Holmesund til Askerøy og til Lyngør på plenen til familien Os.

Musikk

“Skjærgårds music and mission festival” går av stabelen på Risøya ved Tvedestrand 4. juli til 9. juli. Festivalen er basert på ungdom, religion og musikk. Med hovedfokus på musikk skiller festivalen seg ut ved at de favner kulturelt bredt og presenterer et stort utvalg av kristen kultur til festivaldeltakeren. Artister som New Worldson, Jimmy Needham, Trygve Skaug, Darling West og Marthe Wang er noen av de mange artistene som opptrer på festivalen.

Kystkultur

Kystkulturuka i Tvedestrand er absolutt verdt et besøk 12. og 13. juli. Med mottoet den minste sørlandsbyen – de største opplevelsene, kan du oppleve alt fra små intimkonserter, til workshops, egen munkefestival og store friluftskonserter på Furøya. Arrangørene byr på opplevelser for store og små med konserter, vandringer og utstillinger. Denne sommeren blir det blant annet friluftskonsert med Hellbillies og kirkekonsert med Anne Grete Preus.

Cc Cowboys

Et av høydepunktene i Tvedestrand er Tvedestrandsregattaen som i år avvikles i perioden 1. til 9. juli sammen med Skagerrak Water festival og Kilsund/Flostaregattaen. Her blir det NM og Nordisk mesterskap i Thundercat, og lørdag 8. juli er det bryggedans og konsert med CC Cowboys i Tvedestrand sentrum.