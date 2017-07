Denne steinhaugen kan skape trafikkaos

Annonse:

Entreprenøren anslår 6.500 turer med lastebiler fulle av stein over Tromøybrua.

Karl Stian Løvås i Arendal Anlegg AS er oppgitt etter at politikerne i Arendal sa nei til et midlertidig steindeponi og knuseverk på et jorde langs Gjerstadveien på Tromøy. Opprinnelig sa kommunens administrasjon ja til oppfylling av masser i høyde med veien og tilbakeføring av jordet. Kommunen sa ja i fjor høst fordi det eksisterende jordet var såkalt vassjukt og ikke dyrkbart.

For mye stein

Entreprenøren fikk fylle opp med steinmasser og deretter legge tilbake avgravd jord og skape ny dyrkbar mark. Steinmassene ble hentet ut fra skoletomten til nye Roligheten skole. I mars orienterte avdelingsingeniør Kjell-Rune Kittelsen i Arendal kommune om at det var avdekket brudd på tillatelsen som ble gitt og at retting skulle skje innen 1. juni i år.

Entreprenøren hadde deponert langt mer stein enn kommunen mener å ha sagt ja til og det ble henvist til steinhauger i sju til ti meters høyde over tillatt nivå. I mellomtiden har Løvås i Arendal Anlegg as søkt om dispensasjon for etablering av midlertidig steindeponi og knuseverk for stein i LNF-området frem til 1. juni 2020. Den søknaden avslo politikerne i kommuneplanutvalget nå i slutten av juni. Både forurensingsmyndigheten i kommunen, miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder og tildels landbruksrådgiveren i kommunen var negative til søknaden. I januar klaget Naturvernforbundet i Aust-Agder kommunens tillatelse inn for fylkesmannen og mente den burde ha blitt politisk behandlet på grunn av omfanget.

Ingen plan

Karl Stian Løvås i Arendal Anlegg AS mener det er greit nok at kommunen ikke vil tillate deponi og knuseverk, men hevder kommunen ikke har skjønt sitt eget beste. Han kritiserer Arendal kommune for ikke å ha hatt en plan for hvordan massene fra grunnarbeidet i forbindelse med den nye skolen skulle håndteres. I forbindelse med grunnarbeidene til skolen ble massene lagt ut for salg gjennom annonsering fra entreprenøren.

– Kommunen har ikke hatt en plan om hvor de skulle gjøre av steinen. Politikerne som nå sa nei er de som har bestemt at skolen skal bygges. Det er arendals største steinhaug som skal deponeres, sier han.

I kommuneplanutvalgets behandling i slutten av juni fremmet Torbjørn Nilsen fra Fremskrittspartiet forslag om gi dispensasjon til midlertidig deponi av steinmasser på eiendommen og fikk støtte fra Høyre, Venstre, men det falt for rådmannens nei-innstilling, som ble støttet av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Pensjonistpartiet.

6.500 lass

Løvås hadde en plan om at massene skulle deponeres på jordet, knuses i fire omganger frem til 2019 og fraktes bort underveis.

– Da vil det være tomt for sprengstein og jordet vil fremstå som grovplanert på ny kotehøyde, som ble godkjent i oktober 2016, heter det i redegjørelsen til søknaden om dispensasjon.

Etter grovplaneringen i 2019 skulle det settes i gang arbeider for å tilbakeføre arealet til dyrkbar mark, noe entreprenøren mener naturlig vil ta litt tid ettersom jordsmonnet må kultiveres for å bli næringsrik jord. I stedet for denne planen er Arendal Anlegg as i disse dager i gang med plan b. Det kan bety mange lastebillass med stein over Tromøybrua.

– Da skal vi kjøre 6.500 lastebilturer med stein over Tromøybrua. Det vil bli fullt kaos over brua og innover mot Barbu, sier han.

Han legger til at det er satt litt på spissen, men realiteten ettersom steinmassene må vekk for å tilfredsstille myndighetenes krav.

Jobber med reaksjon

Ifølge fagleder Frank Olav Gauslå i Arendal kommune er det ikke satt noen ny frist for tilbakeføring av arealet med steinmasser til nivået som ble godkjent i oktober i fjor. Det arbeidet er imidlertid kommunen i gang med. Hva fristen er og hvilke konsekvenser det får for entreprenøren om ny frist ikke overholdes er ikke klarlagt.

– Der er ikke fastsatt frist for fjerning per dato, men dette er under arbeid, sier Gauslå.