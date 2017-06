Sommer i Arendal

Skoleferien har starta og sommeren er i full anmars. Har du testa badetemperaturen, hvilken is er best og hvorfor er det fint å tilbringe ferien i Arendal? Vi har tatt turen ut på gata for å ta tempen på sommerstemningen.

Marie Eriksen (19) fra Arendal og Amalie Ramberg (18) fra Froland:

– Nå det endelig sommerferie. Hva skal dere gjøre i ferien?

Else Marie sier at hun skal flytte for studiene biomedisin, og Amalie skal jobbe. Amalie skal også flytte til Trondheim til høsten.

– Har dere hatt årets første bad?

– Ja, vi bada på Bystranda i russetida.

– Hva gleder dere mest til ved sommerferien?

– Kanskje det jeg gleder meg mest til er å kunne stå opp når man vil og ikke ha vekkerklokka på, ler Else Marie.

– Hva gjør dere på en varm sommerdag?

– På en varm sommerdag spiser jeg is og drar på stranda, sier Amalie.

Dilleza Ramadani (17) år fra Arendal:

– Hva skal du gjøre i sommer?

– Da skal jeg være med familie og venner, og reise til hjemlandet Kosovo.

– Har du hatt årets første bad og hvor var det?

– Det har jeg. Jeg bada for tre uker siden i en innsjø, Jovannet, hvor jeg bor, og jeg har bada på Stølsviga. I Jovannet var det grei temperatur fordi det ikke er ved havet og vi slipper de kalde bølgene fra havet. Men på Stølsviga var det relativt kaldt.

– Hva gleder du deg mest til i sommerferien?

– Tror jeg gleder meg mest til å ha fri fra skolen og bare nyte været. Forhåpentligvis blir det fint vær, så jeg gleder meg veldig til det.

Mona Adamsen (44) fra Arendal:

– Hva gjør du på en varm sommerdag?

– På en varm sommerdag reiser vi på stranda for å bade og sole oss.

– Har du bada ennå?

– Nei, det har jeg ikke! Hvis jeg hadde vært litt yngre så hadde jeg gjort det, ler Mona.

Brødrene Alexander (10) og Mikkel de Lange Nilsen (8):

– Hva skal dere i sommerferien?

– Vi skal dra på ferie til Frankrike i en uke. Der skal vi bade, spise is og vi skal feire gullbryllup for bestemor, forteller Alexander.

– Har dere hatt årets første bad?

– Ja, det har vi. Det var på Hisøya.

– Hva er det beste man kan gjøre i Arendal om sommeren?

– Det beste ved å være på ferie i Arendal er å være sammen med venner.

Morten Berg Nilsen (23) og Frode Larsen (24):

– Hva skal dere i sommerferien?

– Nå skal dere høre, vi skal på bilferie gjennom Europa, sier Morten.

– Jeg skal være i her Arendal, sier Frode.

– Hva kan man gjøre her i Arendal om sommeren?

– For oss handler det om å jobbe, sole oss og bade.

– Hva gjør dere på en varm sommerdag? Har dere bada?

– Da drar vi på båttur eller bader. Nei, jeg har nok ikke bada ennå fordi det ikke har vært så fint vær, sier Morten.

– Jeg har bada i Stavanger og her i Arendal, sier Frode.

– Har du smakt på sommerens første is?

– Ja, det har jeg. Det var en saftis, smiler Morten.

Svala Torstveit 16 år, Elise R. Solberg 17 år, Bina Fredriksen 16 år og Nora Troli 16 år:

De fire jentene går på Arendal videregående skole, og er glade for at det er ferie.

– Hva er planene for sommeren?

– Vi skal litt forskjellig, blant annet på Filmcamp, jobbe på Skral festival, på tur til Oslo og Tusenfryd, til Finnmark og til USA.

– Hva er det beste man kan gjøre i Arendal om sommeren?

– Bade, kjøre båt og spise ute langs bryggene.

Har dere bada?

– Det har vi. På Stølsviga og det var litt kaldt. 10-12 grader og dårlig vær.

Jentene ble i tillegg utfordret til å svare på en Arendals-kviss:

Hvor ligger bassenget i Arendal?

– Gjestehavna.

Hvilken elv har sitt utløp ved Arendal?

– Ehhh… Nidelva.

Hvor mange øyer tilhører Arendal?

Etter en oppramsing, noe nøling kommer jentene med litt hjelp fram til følgende øyer:

– Buøya, Flostaøya, Frisøya, Gjervoldsøy, Havsøya, Hisøya, Jerkholmen, Knubben, Lille Skottholmen, Merdø, Målen, Torungene, Tromlingene, Tromøy og Tverddalsøya…

Hva heter Arendals to kjente fyrtårn?

– Det er lett, Lille og store Torungen.

Hvor ligger kanonene?

– Ved Eureka vitensenter, på heia bak der.

Hvor mange butikker har Amfi?

– Over 70 butikker.

Hvilken restaurant er byens beste?

-Egon, Marco Polo og Lai Lai, mener jentene.

Med litt hint og en god dose hjelp får jentegjengen topp score som ekte arendalskjennere. Gratulerer.

Bjørg (67) og Tore Hansen (71) fra Fredrikstad:

– Hvorfor kommer dere hit til Arendal i sommer?

– Vi skal på familiebesøk noen dager og i sommer skal vi være på hytta her. Vi skal også en liten tur til Vestlandet.

– Hva er det beste ved å ha ferie her i Arendal?

– Vi har vært her en del i sommer siden vi har familie her. Det er en veldig fin sommerby. Vi har vært ute i båt på Merdø. Der er det fint badevann og vi koser oss her om sommeren.

– Hva gjør dere på en varm sommerdag?

– Da bader jeg i hvert fall, mens Tore sitter i skyggen, smiler Bjørg.