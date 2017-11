Klassiske perler i multi-dimensjonalt show

Annonse:

TURNÉ: Fiolinist Ragin Wenk-Wollf og pianist Espen Aspaas er på turné med showet Imagine of my music. Lørdag ettermiddag besøker de Arendal kulturhus. Pressefoto

Lørdag ettermiddag inntar fiolinist Ragin Wenk-Wolff Arendal kulturhus med showet «Imagine in my music».



Showet beskrives som et multi-media, multi-dimensjonalt show med musikk fra klassiske perler til Secret Garden og Pink Floyd.

Fiolinist Ragin Wenk-Wolff fra Lindesnes bruker kunstnernavnet Ragin. Hun har et internasjonalt kjent navn som solist, og har konserter i Eurpoa og USA. Nå har hun flyttet tilbake til Norge etter mange år i New York. I disse dager er hun på turne med «Image of my music» sammen med pianist Tor Espen Aspaas. Ragins mulit-mediale konsertshow er for alle og enhver, og kombinerer hennes egen billedkunst med foto- og filmkunst av Kai-Wilhelm Nessler. Showet er produsert av Virtuell-Teater designer Joachim Schamberger.

Gjennom dette showet får publikum oppleve hva Ragin ser i sitt indre når hun spiller på sin Stradivarius fra 1689-

– Jeg ser nemlig farger, former teksturer, høyt, lavt, tykt og tynt, hardt og mykt, nært og fjernt inni mitt hode når jeg spiller. Gjennom dette showet har jeg gjort det mulig for publikum å bli med inn i min indre verden og se det jeg ser mens jeg spiller. Dette er en egen «evne» som kalles synestesi, forklarer Ragin i en pressemelding.