Snø, snø kom igjen …

Statistikken taler et tydelig språk, hvit jul over kystnære Arendal er sjeldne saker.

Hvert eneste år venter arendalittene i spenning. Kommer snøen på julaften, dryssene romantisk ned over oss som himmelens korrekturlakk eller må vi gå rundt om en enebærbusk og dra hjem i duskregn, plussgrader og kanskje risikere lårhalsbrudd på vei til bilen fordi de lunefulle værgudene samtidig har sørget for underkjølt regn som glasur over julefeiringen.

Synge snøsanger

For oss som bor langs den blaude kyststripe kan innholdet i enkelte julesanger gjøre oss rent misunnelige på andre i dette landet. I år vil det sannsynligvis heller ikke hjelpe å synge oss hese på regla om snøen som er vår beste venn, i tro på at snøen vil komme. Skal vi tro statsmeteorolog Kristian Gislefoss ved Meteorologisk institutt er det liten grunn til verken å legge vekk paraplyer eller finne frem sørlandsskuffa i Arendal på julaften i år.

–Det ser ut som om man bidrar videre med den grønne statistikken, altså. Det blir nok plussgrader og regnvær over Arendal, sier han til Arendals Tidende.

Det er slik prognosene været på julaften ser ut når han uttaler seg til avisen en drøy uke før julematen skal inntas og glade forventningsfulle arendalitter skal pakke opp gavene. På telefon fra Blindern i Oslo strekker han likevel ut et lite halmstrå av håp for enkelte av oss lokalt.

–Vi skal aldri si aldri, men mest sannsynlig blir det grønn jul i år også. Får vi litt lavere temperatur kan bli litt hvitt i de indre delene av Arendal og oppe på toppene, men ikke helt ute på bryggekanten, sier han.

Grønn jul

Tallenes tale om snøsituasjonen i Norge og Arendal for de siste tjue årene er et dystert syn. I alle fall med tanke på de som ikke har stemningen i boks julaften før snøen faller helt ute i tangen. I fjorten av de tjue årene har julaften i Arendal blitt feiret på bar bakke og unger som har pakket ut akebrett og ski har slukøret måttet lagre utstyret eller drive tørrtrening i påvente av en hvit romjulsdrøm. Ifølge statistikken fra senorge.no var den siste registrerte hvite julaften i Arendal i 2012. Går vi enda lenger tilbake var den første hvite julen i 20-årsperioden i 1996. Deretter fulgte fire grønne. I 2001 var det snødekke i Arendal julaften og værsystemene sørget for ytterligere én året etter. Men så kom det seks grønne på rappen fra 2003 til 2008, med unntak av i 2007 da det var litt hvitt i indre deler av Arendal. 2009 og 2010 ble feiret med snø på julaften. Så kom en grønn i 2011 og så da, den siste hvite julaften i Arendal i 2012.

Nærhet til sjøen

Ifølge statsmeteorologen er det geografien arendalittene har imot seg når det kommer til muligheten for hvit julaften. Kommunen ligger kystnært og lavt sør i landet og mild luft fra Skagerrak og Nordsjøen preger ofte været her.

–Det er større sannsynlighet for snø om du befinner deg på Nelaug. Nærhet til sjøen har litt å si, med mye mild luft fra sør. Et lavtrykk på Vestlandet gir mild luft og regn og det er gjerne sesongen for lavtrykk nå, forklarer Gislefoss.

25. april i år rammet et voldsomt snøfall deler av Arendal og Sørlandet. Det var nesten sommer. I november i år falt snø og det var kaldt over en lengre periode. At været kan opptre som en løs kanon på dekk og være uforutsigbart har flere sammenhenger, mener meteorologen.

–Du vil alltid ha variasjoner fra år til år. Man har fått oppleve at en har hatt det ganske varmt på våren og så mange godværsdager på høsten. Det vil variere fra år til år, sier han.

Gislefoss spekulerer i om det er klimaendringer vi er midt oppi som gjør været ustabilt og vilt.

–At mennskene bidrar til oppvarmingen, det gjør vi jo. Vi kan ikke trekke ut året i år og si at det er de vi ser, men kanskje kan vi begynne å ta slutninger ut av det, sier han.

Dra til fjells

Statsmeteorologen skal selv feire jul på jobb i Oslo og overvåke værsituasjonen for oss. Heller ikke på Blindern er det garantert hvit jul. Gislefoss mener det hadde vært mye enklere om været hadde hatt fasit og at en kunne slå fast at julaften, den blir hvit. Skulle han satt en knapp på sikker hvit jul lyder anbefalingen å dra til Hovden.

–På Hovden kan bli hvit julaften. Fjellet er tingen. Det ligger på 800 meter og bør gå greit, sier han.

I førjulsdagene har Folkehelseinstituttet meldt at influensasesongen er på frammarsj og kan treffe oss som hardest i Norge midt i jule- eller nyttårsfeiringen. Meteorologen vil ikke anslå hva sannsynligheten er for om du får influensa eller hvit jul, men rådet hans er klart.

–Får du influensa blir det ikke en fullt så fin jul, da blir en jo sengeliggende, så styr unna influensaen, oppfordrer han.