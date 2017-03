Slik takler hun hverdagen som svaksynt

I 17 år har synet sakte, men sikkert blitt verre.

– Prognosen er blind, men vi vet ikke helt når det skjer.

1. juli 2000. Britta Thanholm Hansen har vært hos øyelegen sin for å følge opp en undersøkelse hun gjorde i januar. Det har blitt så fryktelig plagsomt å se på PC-skjermen hun kikker på i jobben som saksbehandler i Arendal kommune, at hun har gått til øyelegen. I mai fikk hun hun et brev i posten hvor det over to setninger sto beskrevet at det var overveiende sannsynlighet for at hun hadde utviklet Retinitis pigmentosa. Hun ante imidlertid ikke hva det var, og det kom som litt av et sjokk da legen fortalte henne at hun på ett eller annet tidspunkt kom til å bli helt blind, med mindre alderdommen tok henne først.

Kikkertsyn

Snart 17 år senere står hun på kjøkkenet i et hvitt hus på Grasåsen og forbereder kaffe til en journalist som er kommet for å høre hvordan kraftige svaksynte får hjelp i hverdagen. Hun trekker frem en tørkerull og rekker den til journalisten, og forklarer at det kalles kikkertsyn.

– Når jeg ser på deg ser jeg blondt hår også tror jeg du har et brunt skjerf. Jeg har omtrent tre grader syn der du har 180 grader. Det blir omtrent som når du ser gjennom hullet i tørkerullen.

Hun legger ikke skjul på at det var tøft å få diagnosen den gangen, men hun har lyst til å fortelle hvordan man kan ha et godt liv selv om man er blind eller på god vei til å bli det.

– Jeg har alltid vært en veldig selv­stendig dame og det har vært viktig for meg å være det. Det har vært et selvbilde jeg har ønsket å formidle. Da jeg fikk diagnosen var sønnen min Morten bare seks år, og jeg var så opptatt av at han ikke skulle ha en syk mor.

Utfordringene kommer hele tiden, og det har vært et daglig valg å sørge for å fokusere på det positive og ikke la meg overvelde.

Jeg sier ikke at det ikke har vært tøft, for det har vært en sorg og et savn, men jeg mener at det er masse å glede seg over og masse positivt i livet selv om man er blind, sier hun og legger til:

– Min sønn er 23 år og bor i Oslo nå, han forteller meg at han aldri går og bekymrer seg for hvordan jeg har det, og det er sånn det skal være.

Mobilitet

– Den største utfordringen i min hverdag er orientering og mobilitet, forteller Britta.

Bare det å ta bussen kan være en enorm utfordring for en med kikkertsyn. Man ser nemlig på avstand at bussen kommer kjørende, men for Britta kan det å finne ut hvor døra på bussen er, by på store utfordringer.

– Hvis jeg ikke konsentrerer meg og orienterer meg når bussen kommer kjørende må jeg nærmest begynne å scanne flaten foran meg for å finne døra, forklarer hun og beveger hodet frem og tilbake, opp og ned, for å illustrere hvor krevende det kan være å finne frem til en enkel bussdør.

Den siste tiden har Britta imidlertid blitt en del av et prøveprosjekt hvor budsjettet hun har å bruke på taxi har blitt økt. Hun klarer nesten ikke å holde smilet tilbake når hun forteller hvordan livet er endret de siste månedene sammenlignet med tidligere. På TT-kortet som fylkeskommunen deler ut til dem som trenger hjelp til mobilitet har hun fått tillatelse til å bruke 19.000 kroner i halvåret på taxi, sammenlignet med et par tusen kroner tidligere.

– Jeg tror ikke folk kan forestille seg hvor stor frihetsfølelse det gir. Da jeg måtte slutte å kjøre bil var det nesten det aller verste med at synet ble verre.

Hun forteller at hun alltid har elsket å kjøre bil og at det fikk henne til å føle seg fri og selvstendig.

– I går var jeg på en samling med tidligere kolleger. I 16 år, siden jeg mistet lappen, har de hentet og kjørt meg hjem fra samlingene. Nå som jeg har fått økt budsjett på TT-kortet kunne jeg bare si at de ikke trengte å tenke på meg og at jeg klarte meg selv.

Det er helt fantastisk å ikke føle seg som en byrde, for selv om andre kanskje ikke tenker sånn på det, så føler jeg meg som en byrde selv. Det er også fantastisk å kunne ta en taxi opp til Harebakken og faktisk hente sønnen min når han kommer hjem på juleferie. Andre tar det som en selvfølge å bli henta på bussen når de kommer hjem, men det har ikke jeg hatt mulighet til uten å måtte betale for en taxi, sier hun.

Får hjelp

Britta har engasjert seg i Blindeforbundet hvor hun er med som styremedlem.

Hun er en del av en gjeng driftige damer som kaller seg b-gjengen hvor alle er blinde eller svaksynte. Hun strikker. Og hun er fortsatt i jobb til tross for at hun kunne blitt ufør for lenge siden. I dag arbeider hun 50 prosent som terapeut på Alternativ til Vold på Langbryggen i byen.

Hjemme får hun hjelp av en brukerstyrt personlig assistent 20 timer i måneden. Hun får blant annet hjelp til å handle. Det kommer et irritert sukk fra Britta når hun forteller om forsøk på å handle uten hjelp.

– For det å gå i butikken altså. For en liten stund siden så jeg en newtonepisode hvor programlederen skulle leve som blind. Han sa at: «Herlighet så lang tid det tar å finne den agurken. Jeg vet jo den er i grønnsaksavdelingen.» Og akkurat sånn er det, det er så besværlig, sier hun.

På jobben får hun også hjelp, av det som heter en funksjonsassistent. Etter samtaler med klienter snakker Britta inn tankene sine på en diktafon, og assi­stenten skriver dem inn på datamaskinen for henne.

– Jeg er så lykkelig for at jeg meldte meg inn i blindeforbundet og møtte venninne­gjengen min. Uten dem hadde jeg ikke vært der jeg er i dag, sier hun og oppfordrer mennesker som har alvorlige synsnettelser til å melde seg inn i Blindeforbundet for å få hjelp.

Forbundet har i dag 11.123 medlemmer, hvor rundt ti prosent er helt blinde. En stor andel er svaksynt, men Britta forteller at det kan være tungt å gå til det skrittet det er å melde seg inn i Blindeforbundet. Mange som blir rammet av sykdommer med synet vet så lite om det, at de ikke har noen forutsetninger for å vite hva slags hjelp de skal be om eller hvor de skal henvende seg. Det forteller hun at forbundet ønsker å hjelpe med.

– Jeg husker så godt da jeg var på det stadiet at jeg ikke ville identifisere meg med å være blind. Det var så vondt. Mitt ønske for ande er at de skal komme i kontakt med hjelp tidligere, sånn at de skal slippe å bli så nedkjørt, sier hun.

Her er noen av hjelpemidlene som bistår Britta i hverdagen:

Huseby

Da Britta fikk diagnosen Retinitis pigmentosa, som gjerne forkortes RP, fikk hun lite hjelp. Det fantes ingen kur og hun følte at situasjonen var satt på pause. Etter en anbefaling fra en venn reiste hun til en dansk akupunktør. Hun er selv dansk opprinnelig og snakket dansk med sin far som var med henne på venterommet. At hun kom i kontakt med en norsk mann som også ventet på behandling takker hun akupunktøren for, han satte nemlig de to ventende pasientene i kontakt.

Mannen skulle vise seg å være leder for RP-forbundet i Norge og han fortalte at hun måtte be om hjelp fra Huseby-kompetansesenter.

– Der startet det. Jeg tror ikke engang det gikk 14 dager før jeg hadde et brev i posten. For meg var det som om jeg skulle vært på det åpne hav og noen kastet ut en livbøye, sier hun.

Britta har aldri vært sykemeldt eller forhindret fra å gjøre jobben sin på grunn av sykdommen, det takker hun synspeda­goger, hjelpemiddelsentralen, Huseby kompetansesener og Blindeforbundet for.

Hurdal

I dag er Brittas hjem godt tilrettelagt for å fungere i en hverdag hvor hun snart kan miste alt av syn. Hun skryter av oppfølgingen hun får, særlig fra Blindeforbundets eget syns- og mestringssenter på Hurdal.

– Der oppe er det ikke en sjel som forventer at du kan se, og det er så deilig. Jeg anser meg selv som gift med Blindeforbundet, ler hun og fortsetter.

– Det er som jeg har en EU-kontroll av hele livet mitt. Jeg kommer opp dit med en følelse av å være litt nedpå og synes kanskje livet er litt tungt, men så får jeg et sånt fantastisk påfyll som jeg kan dra frem senere på tunge dager.

Hun forteller hvordan hun nærmest fikk sjokk da hun kom opp på kompetanse­senteret og så at blinde damer satt og strikket mønstre med fire forskjellige farger. Nå har hun selv begynt å strikke og viser stolt frem et blått sjal med hullmønster og perler, og et rosa babyteppe hun holder på å strikke.

– Vi sitter der sammen på kvelden og skravler og strikker. Noen av de damene er så fantastisk flinke. Også må vi se på hverandres strikketøy, da sender vi det rundt og kjenner med hendene, ler hun.

Opplevelser

Hun forteller hvordan hun har fått hjelp til å vite hvilke hjelpemidler hun skal be om, og til å lære at hun fortsatt kan oppleve og lære nye ting. Blant annet har hun reist på årlige skiturer og fjellturer hvor hun får med seg en personlig ledsager, sånn at hun selv ikke trenger å fokusere på noe annet enn å nyte å være ute i naturen.

– Jeg kan ikke gå på ski på samme premisser som seende lenger. Hvis jeg er på Øynaheia og noen roper løype kan ikke jeg komme meg raskt nok ut av sporet. På turene på Hurdal er det ferdige preppede løyper som trikkespor og jeg har med meg en veileder hele dagen. Det er fantastisk å kjenne at man sliter seg ut og bygger opp utholdenhet.

På samme måte er fjellturene fantastiske. Du tenker kanskje at blinde ikke har noe igjen for å stå på en fjelltopp, men man kjenner virkelig at her har man ingenting foran seg. Du kjenner at du er på toppen selv om du ikke ser det.