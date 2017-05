Slik sikrer du 17. mai-antrekket

Skal bunaden bli ordentlig fin, bør du starte allerede nå.

Kjole, dress, bunad. På 17. mai skal festtøyet på og vises frem i all sin prakt. Vi har spurt noen av de lokale ekspertene om hvordan man ser best mulig ut på årets nasjonaldag.

I Husflidens lokaler i Arendal henger ferdig fiksede bunader, nysydde bunader og bunader som venter på å bli sydd ut side om side.

Skjorte

I systua bak butikken er Anne Brit Haugenes i full gang. Hun forteller at de som har tenkt å bruke bunad på 17. mai bør sette i gang med forberedelsene allerede nå. Skjorta skal nemlig vaskes både før og etter bruk. Arendals lokale bunad, Åmlibunaden, skal helst ha linskjorte, og den har med seg litt ekstra arbeid. Linskjorta må nemlig ligge i kaldt vann i et døgn før den vaskes i maskin.

– Det er lurt å vaske skjorta fire-fem dager før en skal bruke den. Den skal ligge i vann i et døgn før den vaskes, og hvis du lar den ligge to døgn gjør det ingenting. Det er for å bløyte opp flekkene og for å bløyte opp fibrene. Hvis du hiver den rett i maskinen uten å myke den opp får du sånne skarpe kanter. Hvis du bløyter den opp unngår du det. Så vaskes den på finvask i maskin. Hvis du passer på å stryke skjorta før den er helt tørr blir den finere, forteller hun.

Skjorta skal helst verken vaskes eller strykes rett før bruk. Får den henge et par døgn etter vask og stryk tørker nemlig alle fibrene helt opp, og det blir mindre rynker når den tas på.

Det er viktig å vaske skjorta også etter bruk, for at den ikke skal gulne.

– Det er for å få vekk den strykehinna på linen. Lin er naturfiber og når du stryker den strykes fibre og alt ned i en slags hinne. Det gjør den gul, sier Anne Brit.

Forkle

Åmli-bunden kommer med forkle. Når du vasker skjorta, kan gjerne også forkleet få seg en vask, men her må du være mer forsiktig.

– Det er håndvask på. Det tar du ikke i maskinen og du kan ikke legge det i vann og gå og gjøre andre ting. Det er dumt å la ulltråden ligge i vann, forteller Anne Brit og legger til at det er helt trygt å vaske forkleet så lenge man er oppmerksom.

– Det er de som kommer hit og ikke har vaska forkle på 40 år fordi de ikke trodde de kunne. Det forkleet tenker jeg at det ville ikke jeg gått med, sier hun.

Skygg unna!

Når det gjelder sølvpussen har Anne Brit en tydelig regel: Skygg unna sølvpussemiddelet på flaske.

– Vi ser gang på gang at folk bruker sølvpuss på flaske, den typen du bruker til bestikk på bunaden. Det gjør man ikke. Det er kjemikalier og det er sterkt. Om det ikke skjer med en gang så kan det på sikt etse hull i tøyet. Jeg satt akkurat og fiksa en jakke i går som det var hull i, det var stort som fingertuppen min. Det er kjedelig, for jakka blir ødelagt. Bruk kluter som er ferdig tilsatt sølvpuss, også har vi et sånt brett du kan tre under knappen så det ikke kommer inntil stoffet.

Pølsesøl

Tall fra 2016 anslår at nordmenn har bunader med en samlet verdi på 30 milliarder kroner, og den dagen vi bruker bunadene mest er også den dagen vi spiser mest sølemat. Pølser, brus og is i fleng. Anne Brit som er en dreven bunadsdame har en svært enkel løsning på søleproblemet.

– Jeg passer på og griser ikke! ler hun.

Skulle uhellet likevel være ute og sette stygge flekker på ullstoffet i bunaden, må man gå til pers med kaldt vann og klut.

– Flekker på bunaden må du ta med kaldt vann. Du kan ikke vaske den og ikke for mye rens heller. På oppluten må en ta det forsiktig med kaldt vann. Får du noe på ullstoffet på skjørtet må du også ta det med kaldt vann, men du må ikke gni for mye for da kan stoffet bli blankt. Du kan ikke bruke noe såpe, forteller hun.

Fortvilt?

Skulle bunaden din trenge mer hjelp enn vaskemaskinen og en klut kan gi, er du dessverre allerede for sent ute. Anne Brit forteller at de aller fleste som kommer innom Husfliden for hjelp trenger å få bunaden sydd om.

– Feilen mange gjør er at de tar den ut 13. mai også finner de ut at den er for liten, da har vi fullt og kan ikke gjøre noe med det. Så jeg ville sjekka bunaden i god tid før 17. mai for å se at alt sitter. Heng den ut til litt lufting så er den klar. Trenger du å få sydd om bunaden er den beste tida før du henger den bort igjen, da har du god tid før neste gang den skal i bruk, sier hun.

– Dere som har god peiling på bunader ser vel mange skjorter som er dårlig strøket, sølv som ikke er pusset og tilbehør som ikke hører til bunaden. Blir dere frustrert?

– Vi kan tenkte det, men vi må bare legge det fra oss. Vi kan bare gi gode råd og ikke noe mer enn det, svarer hun og legger til at det er stor forskjell på hvor opptatt man er av gamle regler om hvordan bunaden skal bæres.

– Jeg tror folk stort sett gjør som de vil. Mange tenker at “har man lov til det?” Jeg går med solbriller til min bunad, fordi jeg har så rart syn og det må være greit. Hvis folk kommer hit og spør om man kan gå med 17. mai-sløyfe sier jeg at jeg gjør det ikke. Du er så pynta fra før, så du trenger egentlig ikke det. Stort sett syns jeg folk er flinke og bærer sin bunad med stolthet.

Smalt

Kun et par meter bortenfor Husflidens lokaler er Willy Kristiansen på Corner midt inne i sin høysesong. Med 17. mai, konfirmasjoner og bryllup på vår og sommer er det mange som vil skaffe seg en ny dress

– Vi er helt ferdig med oversized dresser, sier han klart og kontant på spørsmål om hva slags antrekk folk er ute etter nå.

Willy poengterer at smale dresser med tett passform nærmest har blitt en selvfølge de siste årene, og at mennene ønsker å være fine selv om de ikke har bunad.

– Det er mye rart av antrekk på 17. mai, men når mor går i bunad må gjerne far være litt fin også.

Flaggfarger

De aller fleste har allerede en dress hengende i skapet, og har man kun en dress er den som regel svart. Willy forteller derfor at mange av hans kunder ønsker seg en blå eller grå dress.

– Et par år nå har det gått i klassiske mørke dresser. Når de ikke kjøper mørke dresser kjøper de grå. Veldig mange har en mørk dress fra før av, også kjøper de en grå en. I år går det mer og mer i blådress. En litt skarpere, hakket lysere blå, er det mange som velger nå.

Han mener et flott 17.mai antrekk kan settes sammen av rødt slips, hvit skjorte og blå dress.

– Den hvite skjorta skal også være smalere, med mindre snipper sånn at den passer godt til den smale dressen. Og på 17. mai er det veldig fint med rødt, hvit og blått, smiler han.

I motsetning til bunaden er det lite regler for hvordan dressen skal bæres på 17. mai. Den kan pyntes med sløyfe, solbriller og det man selv måtte ønske.