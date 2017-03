Byplanleggerne om boligutbygging i sentrum: – Vi trenger flere boliger i sentrum

Endringer i befolkningssammensetning med stadig flere eldre må tas med i planlegging av hvilke boliger som bygges i sentrum. Det mener byplanleggerne i Arendal kommune.

– Vi trenger mange flere boliger med tøffel og rullatoravstand til butikker, servicetilbud og kafeer. Er det mer enn 800 meter til tilbudene tar folk bilen, sier byplanlegger Michael Fuller-Gee.

Tilrettelagte botilbud

Byplanleggerne i Arendal kommune vil bygge i både høyde og bredde og de ønsker at 50 prosent av alle de nye boligene de neste ti åra skal bygges minimum en kilometer fra- eller i sentrum.

– Det er veldig viktig med mange flere boliger med tilbud rundt seg, vi trenger flere tilbud på samme nivå som leilighetene over Arena-senteret, med heis og alle fasiliteter rett på utsiden av døra, sier Fuller-Gee.

Han er særlig opptatt av at den økende eldre generasjonen skal ha bedre tilrettelagte botilbud, og mener at sentrum er en ideell plass å bosette seg.

– Det er flott å bo i sentrum. Her har du butikker, bibliotek og alt du trenger rett på utsiden av døra, og jo flere som bosetter seg i sentrums­området, jo mer liv får vi i gatene, mener han.

– Nå planlegges «Bytage» over Arendal Maritime hotell med fullservice, hva tenker du om det?

– Det er veldig spennende og et utrolig ambisiøst prosjekt. Ideen er kjempegod, og vi sitter litt på sidelinjen og ser hva som skjer nå, sier han.

– Må ikke bli et gamlehjem

Byplanlegger Elin Lunde har hovedansvar for sentrum og byplanene, og hun har vært med i planarbeidet som ligger til grunn for forslaget til Byplan 2023. Planen skal bidra til å spikre en helhetlig fremtid for Arendal. Hun mener det er ekstra viktig med fokus på de unge og barnefamiliene.

– Vi må passe oss for at Arendal ikke blir et gamlehjem med bare eldreboliger, jeg er opptatt av at vi må få de unge, småbarnsfamilier og folk i etableringsfasen inn til bykjernen, sier hun.

Hun understreker at de er opptatt av flere boliger i Arendal for å få flere folk som kan bo og jobbe sentrumsnært og bruke de fasilitetene som er der. Hun vektlegger også viktigheten av å fokusere mer på uterom og fellesrom for å tilby mer kvaliteter slik at det blir attraktivt å bo i sentrum.

– Vi bør ha gode uteareal for å få et større mangfold. Det må ikke bare bygges små leiligheter, vi må legge mer til rette for barnefamilier. Nå har vi jo fått lekeplassen, og den er kjempeviktig, samtidig har vi fått den fine gjestehavna med basseng. Sånne type aktiviteter er viktige for å skape et attraktivt sentrum, sier hun.

Ungdomsskole i byen

Både Lunde og Fuller-Gee mener at diskusjonen om en ny ungdomsskole i sentrum er en viktig sak.

– Vi ser for oss en skole med flere funksjoner. På ettermiddager og kvelder kan skolen benyttes som et fellesskapshus med forskjellige aktiviteter som kan bidra til å skape tettere tilhørighet, sier Lunde.

Fuller-Gee poengterer at fremtidens skoler ikke er det samme som dagens skoler, og understreker viktigheten av at offentlige bygg ikke bør stå tomme store deler av døgnet.

– De nye skolene som bygges i Norge er bygg som brukes døgnet rundt, av andre enn bare skoleelevene, og vi kan ikke gjemme skolene bort slik vi har sett tendensene til i dag. For byen ville det betyr veldig mye, bare se for deg ungdom som går til og fra skolen i sentrum. Det vil gi liv i gatene, på Torvet og på biblioteket og det vil bli hyggelig for alle. Diskusjonen om hva som skal til for at folk skal flytte til byen er trivsel og trygghet, sier han.

Bygge i høyden

Hvordan kommunene planlegger boligtilbud mener byplanleggerne vil påvirke lokalsamfunnet dramatisk. Ifølge Fuller-Gee bør kommunen tilrettelegge for bygging av nye boliger og gjenbruk av eksisterende boliger, der også parkeringsplasser kan transformeres til boligområder. Han mener at vi i større grad bør ta i bruk eksisterende lokaler og bygårder i sentrum, og han er heller ikke redd for å tenke høydehus.

– Når det gjelder høyden er det veldig interessant. Hvis man bygger høyere og tettere får man inn flere boliger og dermed øker muligheten for mer liv på gateplan. Steder med kun to til tre-etasjers bygninger er ofte preget av døde gater og tomme butikkvinduer fordi det ikke er nok folk, og det ser vi også her i Arendal. Vi kan selvfølgelig ikke sammenligne oss med Manhatten, men det sies at man bør ha over fire etasjer for å få et yrende liv etter klokka fire året rundt. Det blir en balanse mellom utnyttelse, høyde og bylivet, sier han.

Han trekker igjen fram leilig­hetene på toppen av Arena-­senteret der beboerne nærmest kan ta på seg tøflene og ta heisen rett ned til handlesenteret.

– Arenasenteret er et type tilbud vi trenger mer av. I området rundt sentrum har vi Maxis, Harebakken og Krøgenes der det går an å bygge boliger med heis ned til alle tilbud, sier han.

Prosjekter

Hvis det ikke skjer visse ­endringer i bykjernen de nærmeste åra mener Fuller-Gee at byen nærmest kan dø bort, noe både politikere, gårdeiere og utbyggere bør ta på alvor.

– Hvis ingen ting skjer blir vi en av de småbyene som sakte men sikkert dør. Det kan vi ikke tillate. Vi må være villige til å tenke nye tanker når det kommer til by­utvikling for å gjøre noen grep. Men jeg føler at det er mye godt initiativ i Arendal nå, vi har blant annet Grandgården, Statens hus og nå også Nordea i tillegg til flere andre prosjekter på planen, sier han.

Rundt ti boligbyggingsprosjekter er planlagt i sentrum, noen er allerede i full gang mens andre er helt i startfasen. Han ramser opp Grandgården, Kitttelsbukt, Karl S. Hansen-bygget, Statens hus, Sparebanken Sør-bygget, Nordea, Fløyheia, Strandgaten, Bytage på Maritime Hotell, Jørgensenbygget og Lassens hage.

– Ulempen med bygårdene er at de ikke har heis og er dårlig tilrettelagt for de eldre. Noen må nok rives og bygges om, mens andre, slik som for eksempel Nordea-bygget og Statens hus kan nok rehabiliteres med en grundig utrensking der man beholder skallet og bygger om. De fleste er nok likevel i Grandgården-­kategorien der man finner at kostnaden blir for høy til å renovere og at det blir mer effektivt å starte på nytt med hensyn til utseende og arkitektur, forklarer han.

Tomme lokaler

En tur rundt i Arendal sentrum vitner om at det fortsatt står mange ledige lokaler. Disse kan i stedet bli benyttet til leiligheter, mener Lunde.

– Det kreves mye jobb når det gjelder brannforskrifter, heis og standard tilrettelegging, derfor er det mange som ikke orker å gå i gang med den prosessen. Men i løpet av de neste fem åra kommer det cirka 500 nye leiligheter og vi får et utvidet sentrum, derfor er det viktig å tenke ut gode planer nå, understreker hun.

Kampanje

Fuller-Gee trekker også fram alle eneboligene i nærheten av skolene som bebos av mange eldre mennesker som kanskje heller burde komme unge småbarnsfamilier til gode.

– De unge har fortsatt en eneboligdrøm i utkanten av sentrum med hage og nærhet til natur, med gangavstand til skole. Mange på 80-pluss bor i gangavstand til skoler, og disse kunne blitt fri­gjort til de unge.

Vi har lyst til å gjennomføre en kampanje der vi oppfordrer de eldre til å selge hus og heller kjøpe en praktisk leilighet slik at de unge kan overta eneboligene i nærheten av skolene, sier Fuller-Gee.

I det store og hele handler det om å gjøre både sentrum og områdene rundt mer attraktive både for barnefamilier og eldre mener de to. Mens Elin Lunde fokuserer på å få unge tilbake til bykjernen jobber Mike Fuller-Gee aktivt med å utarbeide gode forslag for den eldre generasjonen.

– Hvis våre barn skal flytte tilbake til Arendal etter at de har utdannet seg ferdig må de vite hva de flytter tilbake til. De må vite at bolig, skole, sosiale og fysiske fasiliteter er på plass, de må vite at de kan få jobb og ha en trygg fremtid. Derfor er det nå viktig å dra lasset sammen om en mer attraktiv by, sier Fuller-Gee og får god støtte av kollegaen:

– Vi må sette i gang en prosess om hvordan vi vil at Arendal skal bli. Om noen få år har vi cirka ti-tusen nye innbyggere i Arendal, og vi må lage noen planer og et rammeverk slik at man unngår massiv motstand i enkeltsaker slik vi for eksempel så i Barbu. Vi må nok lempe på en del krav ved å bevare bygninger som de er, men samtidig kunne ta de i bruk og omgjøre de til leiligheter, sier Lunde.