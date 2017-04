Påsketur i nærområdet

Fra Arendal kjører du FV420 mot Hisøy til rundkjøring

ved His. Her tar du av mot His kirke. Ved His kirke tar

du Kirkeveien til toppen av Hisøy ved Furukongen eller

Trommestadveien til Hisøy skole hvor det er lettest å

finne en grei parkering. Det er flere mulige startsteder for

denne turen, men her beskrives turen med utgangspunkt

ved vanntårnet på Furukongen. Husk å ta hensyn til grunneiere

ved parkering av bilen.

Fra parkering ved vanntårnet på Furukongen tar vi først

en liten avstikker til toppen av Furukongen. Når du står på toppen har du i hvert fall noe av kroppen

mer enn 100 moh. Fra toppen er det vid utsikt i alle retninger,

både mot innlandet, byen, byfjorden, Høllen,

Tromøysund og utover havet mot Torungene, Ryvingen

osv. Fra toppen av Furukongen går du ned til

Jokerbutikken og følger stien som starter nord for denne

mot Hisøy skole. Ved skolen går stien gjennom skolegården

for barnetrinnet. Her er en gammel vannfontene til å

drikke av. Følg deretter ”Marineveien” mot Sandvika.

Etter ca 350 meter går det en sti inn i skogen til høyre.

Følg denne opp til en gammel skogsvei som igjen følges

mot SV. Etter ca 250 meter på denne tar du brått av til

venstre og går opp på toppen av en liten kolle. Her er det

grunnmur til en hytte som aldri er blitt ferdigstilt. Så lenge

det ikke er løv på trærne er det også fin utsikt herfra. Fint

for en liten pause. Følg deretter stien bratt ned mot S fra

denne toppen og følg den litt bedre stien du snart kommer

ut på mot SV. Kryss skolevegen fra Sandvika og gå mot

Gamle Sandvikveg. Kryss ved å gå litt mot Ø og følg hytteveien

mot Graudeviga hyttefelt. Følg denne hytteveien til den slutter og gå gjennom hyttefeltet

ned mot Graudeviga.

I Graudeviga er det om sommeren mange fine svaberg for

både soling og bading. Her kan du også gå en tur helt ut

til Graudevighodet – ytterst i bukta mot Ø.

Fra vestre del av innerste bukt følges en fin gruset skogsvei

tilbake til Gamle Sandvigvei. Når denne nåes tas til

venstre og følger denne gjennom Trommestad gårdstun,

en av de eldste gårdene på Hisøy. Når Trommestadveien

nåes, krysses denne og ved å gå mellom hekken og jordet

når man etter ca 30 meter en sti som går opp til høyre inn

i skogen igjen. Følg denne oppover til toppen hvor det er

utsikt i flere retninger. Gå videre forbi toppen og velg stien

til høyre rett under toppen. Denne følges til gruset skogsvei

– som er skolevei for Nyskogen boligfelt – ta av fra

denne til venstre på toppen der lysmaster følger en mindre

sti inn i skogen igjen. Følg denne stien til boligfeltet og

følg veien ut til Jokerbutikken ved Kirkeveien og gå deretter

til utgangspunktet ved Furukongen.

FRA FURUKONGEN ER DET VID UTSIKT

Furukongen er med sine 99 meter over havet Hisøyas

høyeste topp. Mot havet kan man se Lille og Store

Torungen, øygruppa Ryvingen og Hasla med Sømskilen

på innsiden. Innover i landet kan man se 20 – 30 km.

Hovdefjell med mast er 525 moh og ligger i Åmli kommune.

Jomåsknutene er et gammelt sjømerke med sine tre

topper, hvor den høyeste er 414 moh. Mot øst kan man se

Møkkalasset fyr uten for Flosta. På Tromøy ser du

Vardåsen som er høyeste toppen på øya med sine 95 moh.

I sørvest ser du masta på Fjæreheia i Grimstad kommune.