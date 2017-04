BARNEVERNET: Oppussing pågår

I løpet av to til tre år kan barnevernet i Arendal ha flyttet ut av rådhuset og inn sammen med flere tjenester rettet mot familier.

En liten diamant glitrer diskret på høyre side av nesen. Det er mandag formiddag. Kvart på elleve er klokken. Innenfor glassdøren i fjerde etasje i rådhuset i Arendal gjør barnevernlederen seg klar til å møte Arendals Tidende. Eydehavns-kvinnen Iris Anette Olsen (46) hadde ingen planer om å lede barnevernarbeidet i hjemkommunen. Hun hadde ikke søkt. En telefon fra rekrutteringsfirmaet og kommunalsjef Torill Skår på forsommeren i fjor endret alt. Fra oktober i fjor fikk hun litt lengre reisevei fra bostedet på Søm i Kristiansand. Olsen, som da var assisterende avdelingssjef ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup) ved Sørlandet Sykehus, forsto at hennes bakgrunn og kompetanse kunne komme til nytte i havariprosjektet barnevernet i Arendal. Abup-oppdraget ble satt på vent. Hun kunne bidra til å få barnevernet ut av den interne stormen. Da hadde barnevernet stått uten en dedikert leder etter at hennes forgjenger sa opp og takket for seg noen måneder tidligere.

Jeg ble forespeilet en tjeneste i dyp krise

Dyp krise

Feberen i arbeidsmiljøet med et sykefravær, som etter nyttår i 2015 nærmet seg 40 prosent, var rett nok på vei i riktig retning, men de siste årene har vært beinharde. Flere ledere har takket for seg. En stor del av staben har sluttet i jobben. En ekstern evaluering av tjenesten i fjor avdekket blant annet mistillit, høyt arbeidspress og subkulturer som slett ikke skal ha vært til gagn for arbeidsmiljøet.

– Jeg ble forespeilet en tjeneste i dyp krise og som trengte en leder som er god på endringsledelse. De var på jakt etter endringskompetanse mer enn en barnevernfaglig leder, sier Olsen.

Der andre ville takket for tilliten og lagt på telefonrøret tente krisetilstanden gnisten i Olsen. Her kunne hennes bakgrunn med hovedfag i psykologi og utdanning som psykiatrisk sykepleier i tillegg til erfaring fra å gjøre endringer i organisasjoner komme til nytte. Oppbygging av tjenester, nedbygging av tjenester, sammenslåinger. Olsen har stått ved roret i stormfulle organisasjoner før og vet hva det gjør med folk å være i stor endring. For henne ble det en langt mer interessant enn en skremmende oppgave å gyve løs for å endre barnevernets organisasjon i Arendal. Et prosjekt i seg selv å få til stor endring blant ansatte, forklarer hun.

– Her ville det virkelig monne om en fikk det til og det ville virkelig synes hvis en fikk det til og det var ingen tvil om at befolkningen i Arendal trengte en barneverntjeneste som, i hvert fall utad sett, skinte mer enn den gjorde akkurat da, sier hun.

Med bakgrunnen i psykisk helsevern vet Olsen at barn som er i barneverntjenesten har dårligere tilgang til andre helsetjenester. Det har hun store planer om å få gjort noe med.

Glad i mennesker

Hun kan fremstå som hardhudet. En som tåler mye. Likevel er følelser viktig. Mennesker er viktig.

–Jeg er veldig glad i mennesker. Jeg kunne ikke ha tatt denne jobben hvis ikke jeg var veldig glad i mennesker. Det er nå 46 årsverk vi har og det er mange ansatte. Det er klart når en skal gjennom store endringer som barneverntjenesten holder på med nå, gjør det mye med folk. Det er viktig å holde på motet, arbeidsglede og stolthet. Samtidig må en være åpen for at det kan komme reaksjoner, sier hun.

Barnevernet er utsatt for press på alle kanter. Olsen beskriver at vanskelige saker og situasjoner og ikke minst at presset fra både media og lovkrav er krevende. Det krever mye av de som jobber i barnevernet å stå støtt.

–Hele tiden må en jobbe for å oppfylle disse kravene for ikke å få avvik, samtidig som en er mennesker som jobber der og er mennesker i møte med andre mennesker i krise, sier hun.

Olsen tror det er fordelaktig for barnevernjobben at hun har røttene sine i Arendal og kjenner kulturen i kommunen godt. Da hun hadde Abup-brillene på var blikket også rettet mot hjemkommunen i og med at denne tjenesten er organisert i sykehusforetaket på tvers av fylkesgrensen. At hun nå kommer fra Kristiansand tror hun også har sine fordeler. Olsen har godt innblikk i hvordan barnevernet i vestfylkets største kommune fungerer.

– Jeg har god kunnskap om hvordan man jobber andre steder og har stort nettverk og kan se barneverntjenesten i Arendal opp mot andre barneverntjenester, sier hun.

Et halvt år er snart lagt bak. Olsen beskriver kollegene i rådhuset som fine folk og føler seg godt tatt imot.

– De har ønsket endring, de har nok sett veldig positivt på det å få en ny leder og har gjort det de har kunnet for at jeg skulle føle meg velkommen. Spesielt ledergruppa har vært viktig nå, men også alle andre bidrar og står virkelig på for at vi skal lykkes. Samtidig virker det som at de vil jeg skal lykkes og vil beskytte meg litt slik at jeg får en gradvis tilpasning og ikke får servert alt på en gang, sier hun.

Jeg er på jakt etter ganske raske resultater, slik at vi ser store forandringer i løpet av kort tid

Vil ta noen år

Mens alarmklokkene ringte hos både politikerne og administrasjonen da sykefraværet sprengte alle regneark begynner situasjonen å bli normalisert. Det kan skyldes at det er mange nye ansatte i barnevernet, som ikke møtte den nye lederen med gammelt grums. Sykefraværet er på mange vis blitt erstattet med nærvær. Tallet på fravær er for tiden på rundt fire prosent. Ganske på normalen. Hvor lenge Olsen kommer til å bli i jobben vil hun ikke spå. Hennes bakgrunn er heller ikke barnevernfaglig.

–Det er jo ingen som vet hva som ligger i fremtiden, men endring vil ta lang tid. Jeg er på jakt etter ganske raske resultater, slik at vi ser store forandringer i løpet av kort tid. Noen forandringer tar lenger tid og det å få det til å bli en vedvarende kultur tar enda lenger tid. Dette er derfor ikke gjort i løpet av ett år, jeg tenker at denne endringsprosessen vil vare i noen år, sier hun.

Flere ansatte

I budsjettbehandlingen i desember i fjor ga bystyret grønt lyst til å opprette fem nye stillinger i barnevernet i Arendal. Stillingene er besatt og brukes som barnevernkonsulenter fordelt på tiltaksgruppen og gruppen for fosterhjem og institusjon, gruppene som har hatt færrest ansatte knyttet til oppgaver. Nye kontorpulter er på vei inn i det anonyme, trange kontorlandskapet i rådhusets fjerde etasje. Den eksterne evalueringen fra i fjor mener det er behov for ytterligere fem stillinger. Penger er foreløpig i det blå. Men at det er behov for flere ansatte som skal jobbe med tiltak, mener Olsen er helt klart.

–Arendal kommune trenger egne personer som kan jobbe med endringsarbeid inn i familier. Vi har ikke nok folk til å gjøre det i så stor grad som vi ønsker, sier hun.

Olsen håper politikerne er på tilbudssiden i budsjettprosessen som går i gang i løpet av sommeren og lover å stå på for at barnevernet skal få det som er nødvendig. Egentlig er det ikke helt umiddelbart og akutt behov for flere stillinger heller. Det skal være krevende nok å få ansatt i stillingene som finnes allerede.

–Det er enda ganske stor omskiftning. Vi har mange som skal ut i permisjon på grunn av små barn. Slik er det når vi ansetter unge folk, så vi jobber mye med å få besatt stillingene og få gitt dem tilstrekkelig opplæring og veiledning, og kunne sannsynligvis ikke håndtert fem nye stillinger akkurat nå, sier hun.

Ifølge Olsen er det ikke vanskelig å få søkere til stillinger i barnevernet i Arendal. Utfordringen er å få søkere som har erfaring og kompetanse. De som er nyansatt har relevant og god utdanning, men mangler i noe grad den fagrettede erfaringen. Dette krever mye tid av de andre i organisasjonen som har lengre erfaring med direkte barnevernfaglig arbeid.

–Mange har gjort mye som er relevant, men det er ikke alltid de har den erfaringen som trengs fra barneverntjenesten. Der ligger opplæringsbiten, men vi har gode oppfølgings- og veiledningsordninger slik at vi gjør det smidig for dem å forstå rollen og oppdraget sitt, sier Olsen.

Har kontroll

Tilsyn fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har tidligere avdekket at det har vært veldig dårlig kontroll på saker i barnevernet i Arendal opp mot lovkravene. Olsen kan ikke utelukke at det er påpakninger som fortsatt ikke er rettet, men hun mener barnevernet har kontroll og har en plan for bygging av internkontrollsystem. Hver uke gjøres det statusoppdateringer, komplekse saker drøftes tverrfaglig og eventuelle avvik lukkes fortløpende.

– Jeg kan ikke si at vi ikke ville hatt avvik ved tilsyn nå, men vi har veldig god dialog med fylkesmannen og politikerne om dette, og også med administrasjonen og ledelsen i kommunen.

Antallet saker for hver saksbehandler er redusert. Enkelte hadde i perioder et skyhøyt antall saker som var svært belastende for den enkelte.

–Nå har de hodet over vann slik at de får gjort det de skal. Det hender at noen blir sykemeldt, det hender det skulle vært gjort en lovpålagt oppgave som kanskje en ikke får gjennomført innen fristen, men vi har oversikt og har kontakt med familiene slik at de er informert, sier hun.

Vi synes kanskje heller ikke at rådhuset er det beste stedet for folk å komme

Trange lokaler

Ingenting forteller besøkende om hvor barnevernet befinner seg i rådhuset. Folk i krise kan risikere å måtte spørre seg frem i skranken i servicesenteret i påhør av andre. I senteret står sosialklienter, folk som ønsker hjelp til byggesaker, turister og kafégjester i kulturhuset om hverandre. Når en endelig kommer frem til fjerde etasje er det et barnevennlig, men spartansk innredet venterom. Det fungerer greit. Bak glassdøren inne i det åpne kontorlandskapet er det en lite inviterende «resepsjon». De blide ansiktene og den lilla malingen på en vegg er et forsøk på å gjøre henvendelser, som kan være vanskelige og skumle, litt hyggeligere. Selv politikerne har signalisert at de forstår hvor dårlig det er stelt. Små, trange samtalerom med harde kontorstoler innbyr ikke til avslapning, komfort eller trygghet. Få kvadratmeter gjør at det ikke er lett å få avstand heller inne i rommene. Gråter noen er det garantert at andre vil høre det. Saksbehandlere som snakker i telefonen med mennesker i krise må gjøre det i andres påhør.

– Vi synes det er dårlig at vi har alt for liten plass. Vi synes kanskje heller ikke at rådhuset er det beste stedet for folk å komme når de skal søke barneverntjenesten, sier Olsen.

Samtalerom tilrettelagt for barn og ungdom er også manglende i fjerdeetasjen.

– De ser ut som dette med bord og stoler. Vi ønsker rom med bedre stoler å sitte i, hvor en kan ha litt lavere bord, noe å se på slik at en kan åpne seg mer kanskje. Ungdom liker å krølle seg opp i noe, det går ikke an i kontorstoler. Vi trenger samtalerom som er tilrettelagt for samtaler med mennesker i krise, og hvor foreldre kan ta med barna sine til et rom tilrettelagt for at de kan ha noe å ta seg til eller leke, og vi ønsker oss et akuttrom. Det hender samtaler kommer akutt. Da har vi ikke noen rom å ta av, sier hun.

Olsen ønsker også at saksbehandlere skal inn i avlukkede kontorer i stedet for å sitte tettpakket i landskap slik at samtaler kan skje i fred uten lyder og uro. Grupperom finnes heller ikke. Det hadde vært fordelaktig.

– Vi ønsker oss rett og slett mye, mye mer plass. Vi har veldig dårlig plass, sier Olsen.

Familiens hus

Barnevernlederen håper at tjenesten kan være på flyttefot fra rådhuset ganske raskt. En ombygging er ikke høyeste ønske. Utflytting og samlokalisering med helsestasjon og forebyggende avdeling for barn og unge et annet sted sentrumsnært er en av de store planene Olsen sitter med. Kanskje er det en realitet i løpet av to til tre år.

– Ideelt sett ville vi hatt barneverntjenesten sammen med andre tjenester for barn og unge for å bedre samarbeidet, men også psykisk helsetjeneste for voksne kan være aktuelt å gå sammen med, sier hun.

Det mener hun vil gjøre det langt bedre for de som trenger hjelp i mange tjenester samtidig og det vil være bare én dør inn.

– Vi ønsker et familiens hus, sier Olsen.

Arbeidet med å se på en utflytting og samlokalisering er i gang.

– Vi har et funksjonsprogram og romprogram. Dette er lagt frem for rådmannen og ledergruppen til rådmannen jobber med denne saken, sier hun.

I en ny lokalisering er det også aktuelt å ta inn barnevernvakten. Mange har kritisert politiet for å ha «glemt» å ta med tjenesten opp fra politihuset i Arendal til den nye politistasjonen på Stoa. Olsen mener det mest hensiktsmessige er at barnevernvakten er lokalisert sammen med barneverntjenesten forøvrig og ikke lever et eget liv ute der de som er på vakt blir gode til å strikke når ikke det skjer noe. Hun ser det ikke som nødvendig at tjenesten har fast kontor på politistasjonen og fast plass i politibilene. Olsen mener det slett ikke er en skandale at barnevernvakten ikke har flyttet til Stoa.

–Barnevernvakten er ikke noen steder uten at politiet vet det. Vi har et nært og tett samarbeid og har ikke behov for å være hos politiet hele tiden. Det er mer behov å være sammen med resten av barnevernet. Det oppstår hendelser akutt i saker, også på dagtid og i saker som har saksbehandlere, sier hun.

I stedet for politifokuset mener Olsen at barnevernet bør jobbe tettere med forebyggende tjenester og psykisk helsetjeneste.

– Jeg har et ønske om å utvikle barnevernvakta til å bli en mer samordnet tjeneste med akutt psykisk helsehjelp, slik at akutt psykisk helse og barnevernvakt kan ut sammen og bistå familier med koordinert hjelp tidligere. Det er lettere å få etablert en relasjon når det er krise. Når det har gått en dag eller to er det vanskeligere å få psykisk helse på banen, for da tenker familien ofte at nei, det trenger vi ikke, men så hadde barna eller ungdommen i den familien kanskje trengt det, sier hun.

Barneverntjenesten i Arendal kommer til å være mye mer aktivt på banen knyttet mot de som kommer fra andre land

Utsatt arbeid

Barnverntjenesten i Norge utsettes daglig for kritikk og kommentarer. I utlandet har det gjennom det siste året vært demonstrert mot norske myndigheter som stjeler barn. På nett henges navnene til barnevernansatte ut og de trues og trakasseres. Olsen opplever det som utfordrende både i negativ og positiv forstand.

–Det inspirerer jo til å skulle bidra til endringer. Vi vil nok alltid være utsatt. Det ligger litt i sakens natur ut fra oppdraget vårt. Vi skal sette barns behov og utvikling fremst og da betyr det at vi noen ganger må sette foreldres behov og preferanser lenger ned. Det oppdraget i seg selv gjør at mange foreldre vil oppfatte barneverntjenesten som noen som misforstår dem. De vil kunne føle seg misforstått og de vil kunne føle at vi faktisk talt ikke ser eller snakker med dem ordentlig, men det er barnets behov vi i utgangspunktet skal se, sier hun.

Olsen mener det er en utfordring med foreldre fra andre land at barnevernet ikke er det samme som i deres hjemland. Noen steder finnes det ikke et barnevern i nærheten av å ligne det norske. Det kan gjøre skepsisen stor.

– Det er et av de områdene som er mest spennende å jobbe med fremover. Barneverntjenesten i Arendal kommer til å være mye mer aktivt på banen knyttet mot de som kommer fra andre land. Vi vil komme tidligere til og møte dem ofte nok til skape tillit, som igjen hjelper oss til å forebygge, for å få vist at vi ikke bare er noen som kommer og stjeler barna deres til alle døgnets tider. Det er ikke det barneverntjenesten ønsker. Vi ønsker et godt samarbeid med foreldre og kan hjelpe dem til å forstå den norske kulturen og hva som ligger av krav og forventninger til det å være norsk borger, sier hun.

Barnevernlederen har ikke selv opplevd trusler. Det har imidlertid andre i barnevernet i Arendal opplevd. For tiden arbeider barnevernet i Arendal med nettopp en trusselsak. Hvordan den ender er ikke Olsen sikker på, men det er dialog i saken. Barnevernet har konkrete måter å møte slike situasjoner på.

– Det vi gjør da er at vi samtaler om hvordan truslene oppleves og vi er i kontakt med juristene våre om hvordan vi skal håndtere eventuelt anmeldelse eller ikke. Vi kaller også de som kommer med trusler inn til samtale, med jurist og eventuelt meg eller den som har vært utsatt, sier hun.