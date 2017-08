Et fullspekket underholdningsprogram og delikatesser fra havet skapte en idyllisk ramme for åpningen av Raet nasjonalpark sist søndag, men alle er ikke like fornøyde.

I strålende solskinn ble den ­offisielle åpningen av Sørlandets nasjonal­park gjennomført på Spornes.

Rundt tre tusen ­mennesker var møtt fram for å få med seg den historiske begivenheten. Imidlertid er det ikke alle som er like fornøyde med åpningen av det Arendals ordfører karakteriserte som «Norges fineste nasjonalpark».

Yrende folkeliv

Heldigere kunne ikke arrangørene bli. Med sola høyt på himmelen og over 20 plussgrader lå forholdene perfekt tilrette for gjennomføringen av åpningsprogrammet på Spornes. I de naturskjønne omgivelsene med himmel, hav og strand som kulisser ble det en skikkelig smeigedag i det maritime landskapet. På stranda yret det av glade barn som badet, på gresset satt det folk med kaffe­kanne og niste og hele veien oppover mot toppen av fjellet på Spornes samlet det seg forventningsfulle publikummere. Før åpningsforestillingen startet ble det servert gratis smakebiter på kortreist og lokal mat tilberedt av Smag & Behag.

Åpningsmenyen besto av stillehavsøsters, blåskjell, havsalat og sjøvinaigrette i tillegg til syltet asparges fra Hesnes gård, Tromøy-poteter og gulrotkomposisjon fra Tågevold gård på Tromøy samt pocherte oksekjaker med purre­majons, potetchips og langtidsbakte tomater med persille. Ved strandkanten og oppe på svabergene ut mot havet kunne du se dansere fra Domogalladance som levende skulpturer i mekaniske bevegelser som pirret både voksne og barns undrende nysgjerrighet på veien ned mot sceneområdet.

Kvalitetsstempel

Sceneområdet var rett og slett fjellet nede ved stranda og området rundt. På toppen av fjellet sto far og sønn Lars Andreas Haug på tuba og Oscar Andreas Haug på trompet klare til å fremføre åpningsfanfaren, komponert av Oscar. Litt lengre nede i fjellskrenten hadde trommeslagerne og perkusjonistene Tom Rudi Torjussen og Arild Nyborg funnet seg godt tilrette på sin tildelte sceneplass, som de selv mente var verdens fineste scene. Akkompagnert av den for mange så kjente tåkeluren fra Store Torungen fyr sammen med trommer og bølgeskvulp høstet musikerne stor applaus fra et begeistret publikum før fylkesmannen i Aust-Agder, Stein A. Ytterdahl ønsket velkommen.

– Nå er vi her på Raet som har fått et kvalitetsstempel som nasjonalpark. Parken går gjennom tre kommuner, Grimstad, Arendal og Tvedestrand. Alle tre ordførerne er her i dag, og skal holde en hilsningstale, sa han.

– Norges fineste nasjonalpark

Arendals ordfører Robert Cornels Nordli, Jan Dukene fra Tvedestrand og grimstadordfører Kjetil Glimsdal entret fjellscenen, og Nordli snakket for alle tre da han gratulerte alle og enhver med den nye nasjonalparken.

– Kjære statsråd, ministere og alle dere andre som har tatt turen hit i dag. Gratulerer med Sørlandets første nasjonalpark. Nå står vi i Norges fineste nasjonalpark, dette er en stor dag som vi har venta lenge på. Husk at vi skal verne det, men også bruke det. På vegne av alle de tre kommunen ønsker jeg dere hjertelig velkommen til Raet nasjonalpark, sa han i talen.

Deretter gikk det slag i slag i 90 minutter med konsert av koret Divas og Solveig Andersen, Raylee og Simen Svanevik Bendiksen, Tvedestrand mannskor samt danseforestilling med unge dansere fra Allegro Ballettstuido, DDD dansestudio og Bølgen dansestudio som danset til bestillingsverket “Ocean” skrevet av Lars Andreas Haug, som fremførte verket sammen med sønnen Oscar Andreas Haug, Tom Rudi Torjussen og Arild Nyborg. Det ble holdt taler av miljødirektør Ellen Hambro, fiskeridirektør Liv Holmefjord og klima- og miljøminister Vidar Helgesen som alle berømmet den nye nasjonalparken med gode ord, gratulasjoner og gode råd om fornuftig bruk.

Cirka 3000

Åpningsprogrammet var produsert av det lokale kulturproduksjonselskapet «Blåsen» med Kristine Nordberg i spissen, som hadde planlagt alt til den minste detalj. Hun passet på at programmet ble fulgt til punkt og prikke, og loset aktørene på og av scenen etterhvert. Hun fortalte til Arendals Tidende at det har vært mye jobb, men at hun er svært fornøyd med gjennomføringen.

– Det har vært en helt fantastisk dag. Bare se på dette været og disse kulissene, det kan jo ikke bli bedre enn dette, strålte hun.

På spørsmål om hvor mange mennesker som var møtt fram på åpningen, kunne hun ikke gi noe eksakt antall, men etter en kort tenkepause hadde hun likevel en viss pekepinn.

– Jeg har ikke noe tellesystem, men jeg vil tro det er nærmere 3000 mennesker her, uten at jeg kan bekrefte det på noe vis. Jeg bestilte 2500 smaksprøver fra Smag & Behag, og det forsvant ganske fort, derfor tror jeg det vertfall må være flere enn det, sa hun med et fornøyd smil.

Skjær i sjøen

Selv om mange feiret og jublet over den nye parken, er det ikke alle som er like fornøyde med det endelige resultatet. Veien mot den store åpningsdagen har vært lang, og langt ifra smertefri. Det har vært flere skjær i sjøen underveis. Særlig grunneiere, som har følt seg overkjørt og lite inkludert i prosessen, har reagert på restriksjoner, grensesetting samt bortfall av gamle rettigheter som følge av nasjonalparken. Etter sterke protester ble til slutt grensene endret av hensyn til grunneierne, til tross for advarsler fra Fylkesmannens prosjektleder for Raet nasjonalpark, Thomas Christian Kiland-Langeland, som mente at hvis grensene ble flyttet kunne det være fare for at det ikke ble nasjonalpark i det hele tatt.

Skuffet

Mange grunneiere protesterte. En av dem som protesterte kraftig i februar 2016 var gårdbruker og driver av Bjellandstrand gård, Jon Ramsvatn. Han holder til et steinkast unna den storslåtte åpningen.

Vi møter gårdeieren som driver innen både arrangement, turisme, selskap og skog hjemme på Bjellanstrand. Han skjenker opp en kopp kaffe og setter seg ned for å fortelle om prosessen. Han er glad det ble tatt enkelte hensyn til grunneierne, og at de fikk gjennomslag for store deler av kravene sine, men det er fortsatt ikke helt optimalt, mener han.

– Det ble gjort avgjørende justeringer på deler av grensene, bortsett fra min skog. Halvparten av eiendommen vår på 400 dekar har blitt innlemmet i parken, og i praksis betyr det at vi mister en vesentlig del av vår inntekt. Selv om det ikke er skogdrift vi i hovedsak lever av, har det vært en stabil og god inntekt som vi har regnet med i driften på årlig basis, sier han.

Som næringsdrivende innrømmer han at han er skuffet, og han er redd for at skogen skal gro helt igjen på grunn av manglende vedlikehold.

– Jeg frykter at det ikke blir ryddet og planta, slik vi normalt bruker å gjøre. Nå er dette ikke mitt ansvar lenger, og jeg er spent på hva som kommer til å skje med området. Det er trist hvis alt bare gror igjen, sier han.

Han håper nasjonalparken kan gi positive ringvirkninger for ham og andre næringsdrivende når det kommer til økt turisme og flere besøkende til gården.

– Vi har en omfattende drift med kafé med hjemmelaget kortreist mat, arrangering av selskaper, seminarer, naturopplevelser og terapihage for å nevne noe. Så lenge parken går forbi og gjennom eiendommen håper jeg at vi blir inkludert som en viktig møteplass. Da tenker jeg at det er viktig å tilrettelegge for parkerings­plasser og bryggeplasser slik at folk lett kan komme til de forskjellige knutepunktene, og at vi som næringsdrivende kan nyte godt av turismen, understreker han.

Han legger vekt på at alle må være flinke til å promotere parken og tilbudene som finnes, gi informasjon om spisesteder, overnatting, fiskesteder og muligheter for båttransport.

– Jeg håper ikke at alt blir lagt til Hove. Vi forventer å bli hensyntatt, og jeg håper at vi kan bli en brikke og en stor og viktig aktør med tanke på vår drift og hva vi kan tilby på gården, sier han.

Grunneierlag

Som et resultat av nasjonalparken har gårdbrukere og andre næringsdrivende på Tromøy dannet et grunneierlag.

– Det er helt uformelt, og som en konsekvens av hvordan vi opplevde å bli holdt utenfor i en så viktig prosess. I frem­tiden ønsker vi å sikre at vår stemme blir hørt, derfor har vi dannet en forening der vi ivaretar grunneiernes interesser, forteller han.

Jon er svært engasjert i det han driver med. Gården har vært i familien siden 1920, og har blitt drevet i tradisjonell stil med grønnsaksdyrking som hovedområde.

I 1996 overtok han og kona Unni gården der de valgte å satse på opplevelsesbasert turisme. Etter lang tids planlegging åpnet de Bjellandstrand gård i 2005 med en visjon basert på verdier rundt glede, inspirasjon og matopplevelser. Siden har de utviklet driften med stadig flere tilbud, og med nasjonalparken rett på utsiden håper han det vil komme gården til gode.

– For at vi skal ha mulighet til å eksistere og vokse er det viktig at vi klarer å få til et godt samarbeid fremover, og at det blir en god informasjonsflyt til besøkende som kommer for å oppsøke nasjonalparken, vi skal vertfall gjøre vårt for å få det til, sier han med et smil.

