Alt klart for digitalt løft i skolen

Bystyret i Arendal vedtok kraftig økning i tilgang på digitale verktøy i grunnskolen og barnehage.

Politikerne i bystyret har gitt endelig klarsignal til administrasjonen om massivt å rulle ut datamaskiner og nettbrett til bruk i undervisningssammenheng i skoler og barnehager i Arendal.

Øker dekningen

Alle ungdomsskole- og halvparten av alle barneskoleelever i Arendal kommune skal nå få tilgang til datamaskin eller nettbrett. Innen utgangen av 2019 er målet at oppgraderingen bør være nådd. For barnehagenes del må fortsatt ti barn dele på verktøyet, som med det ferske vedtaket slår fast at det er nettbrett som skal brukes fremfor PC.

Også ansatte

I tillegg til at elever og barnehagebarn utstyres med det som omtales som moderne digitale verktøy, vedtok bystyret også at samtlige fast ansatte i skolene i Arendal skal få. Da saken var innom oppvekstkomitéen for behandling før bystyret hadde det endelig ordet, ble det vedtatt at også vikarer som jobber minst ett semester skal få digitale verktøy til bruk i jobben. Det var det Fremskrittspartiets Torbjørn Nilsen, som sørget for å få inn nettopp dette i innstillingen fra oppvekstkomitéen.

Opplæring

Politikerne har også tatt innover seg at verktøyet i seg selv ikke er nok. Det må følge med innhold og kompetanse om bruk av verktøyene i undervisningssammenheng. Dermed ble det også vedtatt at barns- og ansattes kunnskap om blant annet nettvett bør sikres og ansatte i skoler og barnehager i Arendal skal læres opp i emnet. Også en strategi for bruk av gode læringsverktøy og å gi de ansatte kompetanse i IKT som en del av undervisningen ligger i vedtaket fra bystyret.

Plunder og heft

Høyres Geir Fredrik Sissener minnet om at IKT er et av opplæringsmålene i norsk skole og at det er viktig at lærerne har kompetanse på feltet.

–PC-tettheten øker dramatisk og det er bra. Det blir mindre plunder og heft ved for eksempel nasjonale prøver, men det viktigste i klasserommet vil fortsatt være læreren, sa Sissener.

Det fikk Rune Sævre fra Sosialistisk Venstreparti at der tar Sissener veldig feil.

–Det viktigste i klasserommet er eleven, presiserte han.

Digital erfaring

Arbeiderpartiets Jelena Høegh-Omdal fra Arbeiderpartiet sa at hun er glad for oppgraderingen og fortalte fra sine egne opplevelser som lærerstudent ved UiA og møte med skolene, også i Arendal.

–En ting jeg har sett er at det er stor forskjell på tilgangen, sa hun.

Høegh-Omdal trakk også frem at digitale ferdigheter er et av kravene til grunnleggende ferdigheter i den offentlige skolen.

Over 4000 enheter

Når innføringen av digitale verktøy er gjennomført vil kommunen ha skaffet 1450 enheter til de 1450 elevene på ungdomstrinnet, 1825 enheter til de 3650 elevene fra 1.-7.-trinn, 900 enheter til pedagogisk personale og 62 enheter til 620 barnehagebarn i tillegg til en buffer på 200 digitale verktøy ekstra. Prislappen for det hele er estimert til 6,65 millioner kroner i årlig leieutgifter til IKT-Agder, som får i oppdrag å kjøpe inn utstyret etter gjeldende anbudsregler. Ved å leie fremfor å kjøpe inn vil skolene kunne skifte ut utstyr ved behov og det årlige investeringsbeløpet som har gått til dette frem til nå faller bort ved at IKT-utstyr i skolen flyttes fra investeringskostnader til driftskostnad i budsjettet.