En mors verste mareritt

12. juli mistet Grethe Nilsen det kjæreste hun hadde. Sønnen Morten døde, bare 35 år gammel, som følge av 18 års rusmisbruk.

Etter fem dager på sykehus koblet til respirator måtte familien velge å koble Morten ifra maskinen som holdt ham i live. Han ville aldri klare å puste selv, og det var ingen hjernekapasitet. Han døde i armene til moren, som holdt rundt ham helt til siste åndedrag.

Dyp sorg

Hun sitter i sofaen. Hendene skjelver og pusten går tungt. Ansiktet er preget av sorg. Det er bare en drøy måned siden hun gravla sitt eneste barn. Det er vanskelig å snakke om hva som skjedde med sønnen, samtidig vil hun dele sin historie. Hun vil knytte navn og en historie til tallene for å vekke bevissthet om forebygging. Ordet «overdose» liker hun ikke, hun forbinder det med selvmord, og det var ikke det som skjedde med Morten, mener hun.

– Jeg vet ikke hva som skjedde eller hva som gikk så galt, men jeg vet at han ikke valgte å ta overdose med vilje. Han var glad i livet sitt. Jeg skulle så gjerne fått noen svar, men det får jeg aldri. Det finnes ikke ord som kan beskrive hvordan jeg har det nå. Han var et fantastisk menneske, sier hun mens tårene renner nedover kinnene hennes.



Verdensmarkering

Torsdag 31. august ble verdens overdosedag markert i Arendal og i 25 andre byer i Norge. Med hundrevis av tomme sko plassert på ulike steder i sentrum ble det satt fokus på de som ikke lenger er blant oss. Det var solidaritetsgudstjeneste, konserter og arrangementer på T5, Blå Kors Bosenter Torbjørnsbu, Henris Kafé på Røde Kors, Gateentrepenørene Kirkens Bymisjon, Kafé Katedral, Foajéen i Arendal kultur- og rådhus og på skolene har folk blitt minnet på alle de som har mistet livet på grunn av rus. Hvert år dør rundt 260 personer av overdose i Norge. I 2015 ble det registrert 289 narkotikautløste dødsfall blant bosatte i Norge, og vi har de siste årene hatt blant de høyest registrerte forekomstene av narkotikautløste dødsfall per innbygger i Europa. Fire av fem dødsfall skyldes inntak av opioider med sprøyte.

Ble syk

I perioden 2011-2016 hadde Arendal kommune 22 narkotikarelaterte dødsfall, fire av disse var i 2016. Morten Nilsen inngår nå i statistikken for 2017, og tilbake sitter en familie i sorg. Grethe forteller om 18 år med bekymringer for sønnen etter at han begynte å leke med rus som 17-åring. Den daglige redselen for at noe skulle skje med ham har preget livet hennes, og hun har både blitt fysisk og psykisk syk som et resultat av dette. I 2006 møtte hun veggen og måtte slutte å jobbe. Hun klarte ikke mer og var både mentalt og fysisk utslitt.

– Kroppen min har ingen styrke lenger, og immunforsvaret er helt på bånn. Jeg har brukt alle disse åra på Morten på godt og vondt, jeg har vært gjennom oppturer og nedturer sammen med ham. Han er mitt eneste barn, og som mor vil man jo gjøre alt for ungene sine. Mange mente at jeg burde sette ned foten og slutte å hjelpe ham, men det klarte jeg ikke. Han var jo tross alt sønnen min, og den eneste jeg hadde, jeg kunne ikke la være å hjelpe ham, forteller hun.

Trøst

På soverommet henger et bilde av en smilende ettåring. I senga ligger et fotografi av en ung mann sammen med et hjerte.

– Jeg sover med dette bildet hver natt, jeg må ha han nær meg, det gir meg en slags trøst, sier hun mens hun stryker kjærlige fingre over bildet.

Det starta da han var 17 år. Han og fire kamerater begynte å eksperimentere med hasj i første omgang. Grethe merket ikke noe, og det skulle gå en stund før hun skjønte hva som var i gjære.

– Jeg hadde ikke peiling på hva jeg skulle se etter, jeg var bare glad for at han ikke drakk. Han tok lappen og elsket å kjøre bil, og jeg ante fred og ingen fare. Så fikk jeg høre at de røykte hasj. Først sa jeg ikke noe til de andre foreldrene, jeg trodde jeg kunne redde de fem guttene. Men det kunne jeg ikke, og jeg måtte nødt å si i fra, forteller hun.

Hun ser tomt ut i lufta og trekker et dypt drag av dampsigaretten. Hun trenger en liten pause for å samle seg litt. Hun sliter med pusten på grunn av kols, og i det siste har det blitt mye verre enn før.

– Alt dette har påvirka meg, og det går også ut over helsa. I tillegg så hyperventilerer jeg mye når jeg tenker på hva som har skjedd, forklarer hun mens hun prøver å roe pusten som høres som kraftige hikst gjennom rommet.



Selvmedisinering

Etter en liten pause og en slurk med Pepis Max får hun kontroll over pusten og er klar for å fortsette historien om sønnen. Tre av de fem kameratene klarte seg bra, mens Morten var en av dem som ble hekta på rusen. Etterhvert gikk det over i piller og amfetamin. Han brukte sprøyte til å injisere, og Grethe var tilskuer til det som senere skulle bli hans død.

– Vær så snill og slutt med den sprøyta, det skjærer meg i hjertet, sa jeg til ham mange ganger, sier hun med en blanding av sinne, sorg og dyp fortvilelse i stemmen.

Ifølge den sorgtunge moren var sønnen en snill person. Han var nøye med hygiene, vasket klær og holdt leiligheten på Blå Kors bosenter, der han bodde de siste åra, i god orden.

– Han var så omsorgsfull og full av empati. Selv om han rusa seg hver dag, så var det sjeldent at du kunne se det på ham, det var mer som en selvmedisinering for at han skulle holde seg oppegående, forklarer hun.

Han prøvde flere ganger å komme ut av rusen, og var innlagt på Byglandsfjord rus- og avhengighetsbehandling, Tyrili og i Kristiansand for å få hjelp. Ved en anledning ble han også tvangsinnlagt, og ble hentet hjemme hos moren med makt.

– Det var grusomt. Han hadde stukket av fra behandling i Kristiansand sammen med en kamerat. Det var bare noen få dager før jul, han var hjemme hos meg og trengte bare å slappe av og komme seg til hektene. De kom inn og dro ham med seg, mot hans vilje, og det ble veldig dramatisk. Der og da følte jeg at det var en feil måte å gjøre det på, selv om det sikkert var til hans eget beste, sier hun.

Abstinensene

Hun beskriver sønnen som glad og stort sett fornøyd med livet sitt, på tross av rusmisbruket. Når han trengte hvile kom han hjem og kunne ligge på sofaen i flere dager, uten og ruse seg.

– Han hadde abstinenser, og han skalv mye og svettet, men stort sett sov han seg gjennom de verste periodene. Jeg syns bare det var nydelig å ha ham hjemme og nøt de periodene så lenge de varte. Men så var det på’an igjen, sukker hun.

Morten fikk påvist ADHD i voksen alder, og brukte ofte det som en unnskyldning for og ruse seg. Han mente det hjalp ham. Han «skøyt» amfetamin, og kalte det for «justering». Et ord Grethe har hørt altfor ofte.

– Jeg hater det ordet. Justering!, sier hun med sinne i stemmen.

Siste dagen

Grethe har aldri vært gift, og hun har alltid bodd alene sammen med sønnen. De to utviklet et nært bånd og var mye sammen.

– Det har alltid vært oss to, og vi var veldig nære. Han var veldig åpen og fortalte meg om alt, og vi gjorde mange hyggelige ting sammen. Vi var på båtturer, og hver år reiste vi ut til Merdø sammen, men det rakk vi ikke i sommer. Han var opptatt av at jeg skulle ha det bra, sier hun sårt, trekker pusten dypt og fortsetter med skjelvende stemme:

– Dagen før han havna på sykehuset der han døde, var vi sammen. Han ville at vi skulle gå på Arena-senteret og kose oss litt, og han ville spandere en jakke på meg. Vi hadde det så fint, og vi var på McDonalds og spiste etterpå, det var så koselig. Da vi skiltes sa vi at vi var glad i hverandre, slik som vi alltid gjør, han var så varm og følsom og jeg er glad for at vi fikk denne dagen sammen, før han døde, sier hun.

Vanskelig valg

Samme natt ble han funnet av kjæresten. Hun hadde vært ute og lufta bikkja, og da hun kom tilbake lå han livløs på gulvet. Han hadde svelget sitt eget spy, hadde oppkast i lungene og vært uten oksygen i 17 minutter. På sykehuset ble han lagt i respirator, han klarte ikke å puste for egen maskin. Da Grethe og faren kom på sykehuset og så sønnen ligge der, livløs, koblet til en maskin, ble hun fullstendig knust. Det hun hadde fryktet i 18 år hadde skjedd, likevel var det et stort sjokk. Grethe bryter sammen i gråt når hun forteller videre:

– Det ordet finnes ikke for å beskrive hvordan det var å se ham der. Det var helt jævlig, sier hun skjærende med en bunnløs fortvilelse i stemmen og legger hodet i hendene.

Hele kroppen rister, og hun bruker alle krefter på å hente seg inn. Ord blir fattige, det finnes ikke et eneste trøstende ord som kan lette på en slik sorg. Likevel klarer hun å fortelle videre. Den femte dagen ringte sykehuset og sa at de måtte komme til en samtale. Legen fortalte at de hadde skannet hjernen til Morten, og foreldrene fikk vite at det ikke lenger var noe håp for sønnen, han ville aldri klare å puste selv, det var ingen hjernekapasitet. De måtte da ta deres livs vanskeligste valg, et valg ingen foreldre skulle være nødt til å ta.

– Vi forsto at vi måtte gå med på å koble ham fra respiratoren, for selv om han pustet gjennom en maskin, så levde han ikke lenger. Vi var der sammen med ham, og jeg holdt rundt ham og snakket til ham. Jeg har hørt at hørselen er det siste som går, så jeg håpet at han kunne høre meg. Da kontakten ble tatt ut og han døde, forandret han farge i ansiktet. Han ble neste grønn-gul, og det så ut som at han rett og slett reiste, at han der og da forlot denne verden. Det var veldig sterkt, men jeg vet at vi vil sees igjen.

Tøft liv

Hun understreker at hun har hatt god støtte i pappaen til Morten, som alltid har hjulpet og stilt opp både for sønnen og henne.

– Det var han som måtte ordne det praktiske etter at Morten døde, jeg orket ikke. Og det var han som sto oppført som nærmeste pårørende, han er den sterke av oss og kan beholde roen mens jeg har en tendens til å hyle og skrike fordi jeg blir redd, sier hun.

Hun vil også takke søsteren Reidun som har stått ved hennes side i alle år, i tykt og tynt.

– Uten henne er jeg sikker på at jeg hadde blitt innlagt. Hun har støttet meg i alle situasjoner, både mens Morten levde og i tiden etter at han døde, sier hun med et takknemlig blikk.

Hun beskriver livet som pårørende til en rusmisbruker som tøft, og hun føler hun aldri har hatt et normalt voksenliv.

– Jeg sto alltid klar til å løpe hvis han ringte og trengte meg, jeg var alltid klar til å hjelpe ham, det sugde ut alt av meg, forklarer hun.



Altoppslukende

Hun vet at hun har gjort alt som står i hennes makt, hun har kjempet for ham og tatt vare på ham, og han har alltid kunnet komme hjem uansett hvilken tilstand han har vært i.

– Jeg har aldri kjent på skam og skyld. Jeg vet at jeg har vært en god mamma for ham, og jeg vet at uansett hvor mye han rusa seg så var han bare snill, sier hun stille.

Han har likevel hatt sine turer i fengsel, en situasjon mange rusmisbrukere havner i.

– Det har stort sett vært fordi han har kjørt bil uten sertifikat, eller at han har vært rusa. Han har ikke vært kriminell i den forstand at han stjal eller gjorde andre kriminelle handlinger for å skaffe seg penger, sier hun.

Når han enten var innlagt eller i fengsel kunne hun slappe av, da visste hun at han var i trygge hender. Det var da hun blomstret, kledde seg opp og var sosial med venner og familie.

– Folk kunne se det på meg, jeg ble en helt annen person, jeg slapp å gå rundt å være redd hele tiden, og den redselen kan ikke beskrives, den blir altoppslukende, forklarer hun.

– Vi sees igjen

Selv om hun er tynget av sorg over å miste sønnen, er hun samtidig roligere og ikke så engstelig hele tiden. Hun ligger ikke på tå hev og venter på at telefonen skal ringe om natten, at det skal skje ham noe, det verste har allerede skjedd. Nå håper hun at hun kan samle nye krefter for fremtiden, og få det bedre.

– Kanskje vi får det bedre både han og jeg. Jeg har jo min barnetro og tror på at vi kommer til å treffes igjen. Jeg håper at han har fått fred nå, sier hun.