Ordfører får full støtte

Annonse:

FIKK STØTTE: Ordføreren redegjorde for hendelsene som førte til utestengelse av SIAN under Arendalsuka. Foto: Linda Dyrholm

Ordfører Robert C. Nordli og rådmann Harald Danielsen fikk full støtte fra politikerkollegaene i formannskapet da de redegjorde for bortvisningen av SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) under Arendalsuka.

Rådmannen og ordføreren orienterte formannskapet om hendelsesforløpet som skapte mye oppmerksomhet etter at ordføreren valgte å stenge ned standen og bortvise SIAN fra Arendalsuka.

Enestående

Da klokka nærmet seg seks tirsdag kveld under Arendalsuka oppsto det flere høylytte ukvemsord og diskusjoner i og utenfor standen til Sian på Sam Eydes plass der også en gruppe ungdommer var involvert. Politiet ble involvert og ordføreren og rådmannen tok med seg en gruppe på elleve ungdommer inn på rådhuset.

– Ordføreren snakket med ungdommen på en fin måte der han fikk sagt hva som er akseptabel oppførsel. Det var et sterkt møte som endte med at ungdommene tok ordføreren i handa. Det var enestående å være vitne til hvordan dette ble håndtert, forklarte rådmannen.

Ifølge ordføreren ble det gitt tydelig beskjed om at SIANs stand var lovlig, og at de måtte respektere ytringsfriheten.

Det ble besluttet å gi SIAN en muntlig advarsel, den fikk de onsdag morgen. Da det senere igjen utbrøt høylytte diskusjoner som eskalerte, ble politiet tilkalt.

– Jeg besluttet etterhvert å bortvise SIAN fordi de ikke overholdt reglene for hvordan man oppfører seg på stand under Arendalsuka. Det var mye støy og sjenanse rundt standen, og vi er avhengig av at hver stand kan oppføre seg. Konklusjonen var at SIAN hadde fått en mulighet som de misbrukte, og jeg mener at hendelsen ble håndtert respektfullt. Det handler om oppførsel og ikke ytring, og de samme reglene gjelder for alle, sa ordføreren.

Full støtte

Både Høyres Geir Fredrik Sissener og Venstres Pål Koren Pedersen tok til orde for at de forsto håndtering og skrøt av hvordan ordføreren håndterte dette på. Fremskrittspartiets Åshild Bruun-Gundersen var mer skeptisk til hendelsen og stilte spørsmål om ytringsfriheten.

– Jeg vil vite om det er oppførselen eller selve ytringen som var årsaken, sa hun.

Hun hadde likevel full forståelse for valget ordføreren måtte ta.

– Jeg skjønner at han måtte ta noen valg og jeg tror ham på at målet var å holde ro og orden.

Vi bør også diskutere hvordan vi skal håndtere vanlige folk som ypper til bråk under Arendalsuka, sa hun.

Sissener understreket mot slutten av diskusjonen at ordføreren hadde full støtte.

– Det er viktig å få fram at vi gir full politisk støtte til ordføreren for den beslutningen som ble tatt, sa han.