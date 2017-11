Gir ut byleksikon for andre gang

Med mål om å gi arendalitter mest mulig opplysninger om sin egen kommune, har Friluftsforlaget med redaktør Johan Christian Frøstrup i spissen, gitt ut leksikonet «Arendal byleksikon», den andre i rekken.

Frøstrup har skrevet og medvirket i over 60 bøker. Han er utdannet økolog og har jobbet som forfatterog illustratør. I 1994 starta han Friluftsforlaget, et forlag som har gitt ut over 40 bøker innen ulike emner.

Mange involverte

Han ankommer avisredaksjonen i Havnegaten med Arendal Byleksikon under armen. Et oppslagsverk på 350 sider. Før han forteller mer om boka presiserer han tydelig at han ikke vil ta æren for oppslagsverket alene, her er det mange involverte.

– Vi er flere som har jobbet sammen i en redaksjonskomite, her er ingen forfattere i vanlig forstand, forteller han.

Redaksjonen har i tillegg til ham selv som redaktør bestått av Sølvi Haraldsen Christensen og Vidar Aas fra Arendal kommune, Hilde Austarheim fra Aust-Agder museum og arkiv-KUBEN og Jan A. Ommundsen fra Tromøy historielag.

– Lokalhistoriker Øyvind Rosenvinge var også med i en periode, men han gikk dessverre bort før vi rakk å bli ferdige med boka, vi skylder ham en stor takk for det solide arbeidet han rakk å fullføre før han døde, sier redaktøren.

Han understreker videre at de har fått god hjelp til å skrive om de ulike emnene, det er mange som har bidratt med lokal kunnskap.

– Kjell-Olav Madalen har skrevet mye av det historiske, jeg har skrevet om natursaker, Ivar Johan Jansen har skrevet det som handler om geologi og Rune Sævre har skrevet om plantelivet på Raet for å nevne noen, sier han.

Eneste på Agder

Byleksikonet er den andre utgivelsen i rekken. Den første boka kom for snart 20 år siden, i 1998. Frøstrup har vært involvert fra første stund, både i redaksjonen og som forlagsutgiver.

– Det var min far som starta prosessen med å lage et byleksikon i 1996. Da oppslagsverket kom ut i 1998 var vi den eneste byen på Agder med eget leksikon, og det er vi fortsatt. Arendal var den femte byen i landet som fikk sitt første leksikon, sier han med dårlig skult stolthet i stemmen.

Og det er ikke så rart at han er stolt. Etterspørselen etter et slikt oppslagsverk i kommunen var stort på 90-tallet, og den første utgaven ble raskt utsolgt. Ifølge Frøstrup har det vært jevnt med forespørsler fram til nå, og det var det som la grunnlaget for en bok nummer to.

– Mye har skjedd i kommunen på disse åra, det var på tide å oppgradere leksikonet. Jeg tok kontakt med Aust-Agder kulturhistoriske senter, så opprettet vi redaksjonskomiteen. I to og et halvt år har vi hatt jevnlige møter. Nå har vi et resultat med over 3000 oppslagsord og over 500 illustrasjoner, forteller han.

Boka innehar mange kart og bilder. Til og med det nye flytende bassenget i Gjestehavna er med. Det er noen historiske bilder, men de fleste bildene er av nyere dato, de fleste tatt i år. Om du søker etter bestemte personer er det ikke sikkert du vil finne det du leter etter, for ifølge redaktøren er dette ikke et personleksikon.

– Her vil du finne informasjon foreninger, bedrifter og steder i kommunen, de personnavna som er nevnt er med av naturlige grunner, slik som for eksempel Sam Eyde, forklarer han.

Oppslagsverk

Boka er bygget opp som et vanlig leksikon, som et oppslagsverk med oppslagsord i alfabetisk rekkefølge. Alle sidene i boka er markert med et emne, slikt at man enkelt kan finne fram til det man leter etter. For å få et best mulig resultat har de tatt i bruk mange kilder, både enkeltpersoner og organisasjoner. Frøstrup forteller at det har vært en lærerik prosess og jobbe boka fram.

– Først og fremst har det vært sabla gøy, og jeg har fått økt kunnskap om storkommunen. I tillegg er det en pen bok syns jeg, med gullbelagt tittel både foran og bak på bokomslaget, sier han og hoder opp boka for å vise hvor fin han syns den er.

Han er glad for at jobben med boka er ferdig, samtidig syns han det er litt trist.

– Det blir litt tomt og rart etter en så intens periode hvor vi har gått så dypt inn i materialet, det er nesten litt trist at vi er ferdig, smiler han.

Han tror mange vil ha glede av leksikonet, som han mener er et nyttig oppslagsverk både for unge og eldre som er interessert i vite mer om storkommunen Arendal.

– Noen vil bruke den som et oppslagsverk mens andre vil ha stor glede av å lese i den. Vi har flere dyptgående artikler i boka, de er markert i grått, forklarer han.

Mest nåtid

Helt i begynnelsen av boka finner du en kort historisk oversikt over viktige hendelser fra 1100-tallet og fram til 2014. Her kan du sjekke hvilket år storbrannen i Kolbjørnsvik skjedde, tid Blødekjærtunellen åpnet eller byens første kirke ble bygget. Så vil du kunne lese en lengre artikkel om Arendals historie gjennom 500 år, bosetning og byutvikling og om hva bynavnet Arendal egentlig betyr. Kommunens dyre- og fugleliv blir beskrevet og du vil også kunne lese om steder og befolkningsutvikling. Deretter starter leksikonet med A og fortsetter gjennom hele alfabetet hvor alt fra APL Norway, Kemnerkontoret til Ole Olsens Hud og Åsbieskogen blir beskrevet. Innimellom oppslagsverket dukker det opp egne artikler om utvalgte steder og temaer.

– For å få riktig informasjon har vi sendt en epost til alle bedrifter, lag og foreninger med mer enn 50 medlemmer og bedt dem om å sende oss informasjon. Her finner du de fleste tilbudene, stedene, foreningene og bedriftene i Arendal, sier Frøstrup mens han blar gjennom boka.

– Det er lagt mest vekt på nåtiden, men det er også noen historiske tilbakeblikk. Boka favner over en rekke emner og fagområder med over 450 bilder, kart, diagrammer, tabeller og faktarammer. Vi er veldig stolte over å kunne tilby et slikt informasjonsverktøy til kommunenes innbyggere, sier 62-åringen og han pakker leksikonet ned i ryggsekken.

Nye oppdrag venter, og nye bøker skal gis ut.

– Friluftsforlaget har flere spennende bøker på gang, men det får bli en annen historie, smiler han idet han tar på seg ryggsekken og forsvinner ut av redaksjonen.

Se flere bilder fra boka her: