Flyktet fra mobbingen

Da Karasjok skole ikke gjorde noe med mobbingen av sønnen, tok Ann-Mary ham med seg og flyttet til andre enden av landet.

Etter at NRK Brennpunkt fortalte om den årelange mobbingen har de to fått enormt med oppmerksomhet. Nå forteller Mary-Ann hvordan det var å være mor i en situasjon hvor sønnen ikke følte seg trygg på skolen.

Prøvde å sette fyr på huset

− Arnar var ferdig med åttende klasse den sommeren, men hadde så høyt fravær at han ikke fikk karakterer. Rett før vi dro til Arendal hadde noen av mobberne vært hjemme hos oss og prøvd å sette fyr på huset. De hadde satt kvister i et bål opp mot hushjørnet, lagt gress under og tent på, forteller Ann-Mary Vuolab.

Gresset var nok litt fuktig, så bålet slukket heldigvis. Ann-Mary meldte episoden til politiet, og ba dem om å kjøre der om nettene. Det hadde de ikke kapasitet til, fikk hun til svar. Det var da de bestemte seg for å ta en ferie.

Ville ikke hjem igjen

− Det var i juli 2010. Jeg har en del familie som bor i Arendalsområdet, så planen var å være på besøk i fire uker. Vi reiste rundt omkring på Sørlandet og hadde det veldig gøy. Og når det nærma seg slutten på ferien så ville ikke Arnar dra hjem igjen. «Jeg reiser aldri mer dit opp, det er ikke mitt hjem. Mitt hjem er her», sa han.

Ann-Mary trengte ikke lang tid til å tenke over saken. Allerede dagen etter dro hun til Asdal skole og spurte om de hadde plass til sønnen hennes. Det hadde de.

− Dette var jo en plutselig avgjørelse, vi hadde ikke planlagt noe. Så jeg ble faktisk sittende med to hus de to første årene, det ble en dyr affære, sier Ann-Mary og ler. Men hun er ikke i tvil om at det var det eneste rette. Hun dro alene til Karasjok for å hente klær og eiendeler, mens Arnar fikk slippe å dra tilbake til åstedet for alle de vonde opplevelsene.

Mobbingen startet tidlig

Det er ikke første gang de flytter fra mobbing. Det startet allerede da Arnar begynte i første klasse i Olderdalen.

− Han ville ikke ta bussen mer, så jeg begynte å kjøre ham. Noen ganger når vi nærma oss skolen så kasta han opp, og han var alltid kvalm. Vi prøvde å få hjelp, men det var et så lite sted, det var langt til alle hjelpeinstansene, sier Ann-Mary.

Hun forhørte seg litt om Karasjok, og fikk høre at skolen der var veldig bra. I tillegg hadde de alle tjenester som kunne gi dem hjelpen Arnar trengte. Ann-Mary bestemte seg for å flytte dit.

− Men mobbingen fortsatte på den nye skolen, og her ble det verre enn det noen gang hadde vært i Olderdalen. Arnar hadde ofte vondt i hodet, og var ofte kvalm. Etter hvert fortalte han om ting som skjedde på skolen, forteller Ann-Mary.

Det var hele tiden nye episoder. De tok Arnars sekk og kasta den avgårde så bøkene lå utover i skolegården. En gang ble han slått i ryggen med en perm full av ark, merkene har han fortsatt. Han ble holdt i armer og bein og kasta inn i en stor haug med løs snø. Arnar fikk ikke puste under snøen og trodde han skulle dø. Da han kravlet ut av snøhaugen var han helt alene i skolegården. Andre ganger slo de ham. Daglig fikk han høre at han var dum, at han var en idiot, at han var ingenting.

− Arnar sa at en gang at det psykiske var det verste. «Når du får juling så forsvinner blåmerkene», sa han. Det river deg jo ned som person, å få høre hver eneste dag at du ikke er noe, sier Ann-Mary.

«Samisk måte å leke på»

En maidag i syvende klasse kom Arnar hjem og fortalte om en spesielt grov episode. Fire gutter hadde låst ham inne på klasserommet og sparket løs på ham. De fortsatte å sparke mens han lå nede. Han prøvde å komme seg bort fra dem og skrek på hjelp, men ingen voksne kom. Dagen etter gikk han ikke på skolen. Ann-Mary forfattet et to sider langt håndskrevet brev til skolen, hvor hun gjorde rede for hva som hadde skjedd, og krevde at det ble igangsatt tiltak, blant annet at skolen skulle ha oppsyn med mobberne til enhver tid.

− Vi var på en samtale med rektor, jeg og Arnar, og rektor sa at han skulle få orden på dette. Men ingenting skjedde. Mor til to av barna som var involvert ringte noen dager senere og sa at hun hadde hørt rykter om at hennes sønner var med på det. Hun hadde hørt det på bygda – rektor hadde ikke engang informert foreldrene til mobberne, sier Ann-Mary.

Ann-Mary anmeldte episoden til politiet. Hun var også innom både BUP og PPT for å få hjelp, men hun følte alle var mer opptatte av å finne ut om hun var en dårlig mor enn å sette inn tiltak for å stoppe mobbingen.

Imens fortsatte marerittet for Arnar. Han var én mot alle. I tillegg til ensomheten levde han med daglige trusler om å få juling. De skulle ta moren hans også, skal barna ha truet. Rektor fikk besøk av Ann-Mary gang på gang, men han skal ha fortsatt å bagatellisere mobbingen.

− «Det er bare samisk måte å leke på», sa han. Til slutt sa jeg ifra at nå er det nok. «Enten tar du saken opp, eller så går jeg til avisa», sa jeg. Dagen etter kom det i avisa, og da ringte rektor og spurte: «hva holder du på med!?» Jeg svarte: «Jeg holder på å ordne opp i mobbesaken som du ikke tar deg av», forteller Ann-Mary.

Ingen hjelp å få

− Utover i åttende klasse ble det vanskelig å få Arnar til å gå på skolen. «Jeg vil ikke på den skolen, og husk det hvis ikke jeg kommer levende tilbake», sa han en dag. «Livet er ille for meg, jeg vil ikke mer», sa han en annen dag. Det var vondt for ham å leve, sier Ann-Mary.

Da Arnar sluttet å dukke opp på skolen kontaktet rektor barnevernet. De sa til Ann-Mary at hun ikke hadde lov til å holde ham borte fra skolen. «Men hva skal jeg gjøre?» spurte hun. «Bær ham ut i bilen og kjør ham til skolen», forteller hun at barnevernspedagogen svarte.

Arnar gikk til samtaler hos BUP, men Ann Mary forteller at de var lite interesserte i å høre om mobbingen, de stilte bare spørsmål om hvordan han hadde det hjemme. Da han aldri hadde noe vondt å si om hjemmet sitt ble samtalene avsluttet. Hun forteller at barnevernspedagogen som hadde saken deres kjørte stadig sakte forbi huset deres om kveldene.

– En kveld fikk jeg nok og løp ut og stoppa henne. «Har du mista noe, siden du kjører her hver dag?» spurte jeg. «Jeg må jo det», svarte hun. Ann-Mary rister på hodet før hun fortsetter.

− Det var håpløst. Det var sånn kameraderi der oppe. Rektor, BUP-folka, barnevernet, lærerne og politiet. De var på bygdefest sammen og de var på elgjakt sammen. Når én av dem hadde bestemt seg for at det var jeg som var problemet … uansett hvor jeg henvendte meg så var det som å trekke i en haug med løse tråder.

Etter at Ann-Mary og Arnar sto frem i avisa tok NRK kontakt, og begynte å lage en dokumentar om Arnar, som først ble vist på TV nå i høst. Barneombudet besøkte bygda og holdt folkemøte om mobbingen. Flere barn sto frem og fortalte om vonde opplevelser. Etter det tok fylkesmannen i Finnmark tak i saken, og sendte folk til skolen for å undersøke. De fant mange mangler i skolens håndtering av problemene.

Klar til rettsak

Ann-Mary har tre permer fulle av papirer. Der er aviser, papirer fra advokat, lege, BUP, PPT, skole, politi og alle andre instanser man kan kontakte for å skaffe hjelp til et barn. Sammen med familiens advokat gjør hun seg klar til rettssak. De skal kreve erstatning og oppreisning fordi skolen ikke satte inn tiltak. «Hvor henter du kreftene fra?» er et spørsmål hun ofte får.

− Og da svarer jeg at jeg har ikke peiling. Av og til føler man at man er helt nede, men så er man klar igjen. Jeg har hatt det veldig tungt, har virkelig slitt med å holde meg på beina og følge med fra dag til dag i Arnars skolegang. Jeg har ofte grått meg i søvn. Men hva gjør man ikke for barna sine? Man går gjennom ild og vann, man ofrer livet sitt om man må. Nå føler jeg at jeg blir mer og mer styrket. Nå skal løpet kjøres, og alt skal bli ferdig nå mens vi er i gang. For gir man opp, så gir man opp sitt eget barn, sier hun.

Ann-Mary viser frem et bilde av en liten gutt på telefonen sin – Arnar som ser ut til å være et par år gammel.

− Hvem skulle tro da, at det skulle bli sånn, sier hun.

Ny start i Arendal

Flyttingen til Arendal ble starten på et bedre liv for Arnar.

− Det var en lykkelig gutt som begynte i niende klasse på Asdal skole, smiler Ann-Mary.

Hun fortalte skolen om fortiden deres i Nord-Norge, og understreket viktigheten av at Arnar nå, på tredje forsøket, fikk et trygt skolemiljø. Og Arnar fikk gå i fred på den nye skolen. Etter hvert fikk han også venner.

En stund etter at de hadde flyttet tok barnevernet i Karasjok kontakt.

− Det hadde vært et møte mens vi var på ferie. Jeg var invitert, men hadde jo ikke fått brevet. På møtet hadde de snakket om å flytte Arnar i fosterhjem. Da gikk jeg selv til barnevernet i Arendal, og fortalte hvordan hun holdt på der oppe, sier Ann-Mary.

Barnevernet i Arendal tok over saken, og etter å ha snakket med Arnar tre ganger, følte de seg trygge på at alt var i orden hjemme hos den lille familien.

− «Det er ingenting galt med gutten, og det er ingenting galt med deg», sa han til meg. Det var godt å endelig bli behandla ordentlig. Det var jo helt klart en stor tilleggsbelastning å bli beskyldt for å være problemet, når man allerede står helt alene i å ordne opp i det virkelige problemet, sier Ann-Mary.

Mange år med mobbing setter sine spor. Arnar sliter med angst og konsentrasjonsvansker som har gjort at han ikke har fått fullført skolegangen. Det tar tid å stole på folk, men Arnar har noen gode venner nå. Og etter at Brennpunkt-dokumentaren ble sendt på tv har flere tatt kontakt.

Håper historien hjelper andre

Det er mye å lære av Ann-Mary og Arnars historie, og de håper at det de forteller vil være til nytte for andre.

− Vi voksne må begynne med oss selv. Problemene begynner hjemme rundt middagsbordet, det er så lett å snakke stygt om en kollega eller nabo, og ungene lærer av det de hører. Og hvis man får beskjed om at eget barn har vært involvert i å mobbe andre, må man akseptere det og ta tak i problemet. Foreldrene til de som mobbet Arnar sa «Min sønn holder ikke på med sånt.» Da kommer man ingen vei, sier Ann-Mary.

Og til foreldre til barn som kommer hjem og forteller at de blir mobbet, har hun også en klar oppfordring:

− Ikke slipp taket, uansett hvor tungt og vanskelig det er. Spør hver dag, hør med ungen hva som skjer. Ikke underdriv eller bagatelliser, det ungene sier skal man stole på. Og kontakt skoleledelsen hver gang, så det blir dokumentert.