Fiskelykke

Mange er opptatt av laksefiske. For å holde bestanden oppe jobber Arendal jeger- og fiskeforening kontinuerlig med å rydde gytebekkene i nærområdet slik at fisken kan formere seg videre.

I mange av bekkene i distriktet finnes det et levende fiskesamfunn med yrende liv, dramatikk, intriger og kjærlighet.

Terapi

Kjetil Flakke er en ihuga fiskeentusiast. Han er en av dem som står i front for å rydde gytebekkene i distriktet gjennom Arendal jeger- og fiskeforening. Fisking er hans største hobby, og han har reist verden rundt med fiskestanga og håvet inn fisk opp mot 50 kilo.

Han har gjort det til sitt livsverk å sørge for å holde lakse- og ørretbestanden oppe i Aust-Agder.

– Vi rydder bekker og bygger laksetrapper for at fisken skal kunne komme seg fram til gyteområdene. Dette er en veldig viktig jobb hvis vi ønsker å få fisk på kroken framover, sier han.

Ifølge den engasjerte fiskeren er fisking verdens beste terapi, men det er samtidig en hobby som krever en god dose tålmodighet. Er du av den typen som blir frustrert hvis du ikke får napp innen en time, da er nok ikke fisking noe for deg.

– Noen ganger kan jeg være ute i fem timer uten å få fisk, plutselig biter den på kroken, og da er det lykke, sier Kjetil idet vi møter ham og faren Anton på Helle brygge for å bli med på fisketur i Nidelva.

Fiskesamfunn

Hvert år svømmer ørreten opp i den samme bekken som den en gang ble født, for å gyte. Noen ganger dør fisken på ferden mot gyteplassen, enten på grunn av for lite vann i bekken, eller at den ikke er fremkommelig, ofte på grunn av menneskelig tankeløshet ved å fylle igjen bekken. Kjetil beskriver levende hvordan livet til fiskene arter seg i bekken, og måten han forteller på, gir inntrykk av et fiskesamfunn fylt av dramatikk der alt kan skje.

– Det skjer mye på veien fra havet, inn i elva og opp i bekken. De møter på mange farer og må ofte kjempe for sin plass, det er egentlig veldig spennende, sier han ivrig.

For å forklare en vanlig journalist uten særlig fiskeerfaring eller nevneverdig kunnskap om fiskens dramatiske liv, bruker han enkle ord. Fiskebabyen, eller yngel som den blir kalt, blir født i bekken, og lever der til den blir så stor at det er forsvarlig å svømme ut idet store havet. Ved gyteplassene foregår kjærlighetsakten mellom hun- og hannfisken. Etter at hunnen har funnet et passende sted, helst der det er grus og stein, legger hun egg, deretter befruktet hannen eggene ved å sprute melk over dem. Denne akten er imidlertid risikofylt. Her lever nemlig yngler som av en eller annen grunn ikke har svømt ut i havet for og utforske verden sammen med de andre ynglene. Noen blir igjen i bekken, og der skaper de blant annet trøbbel for hannørreten ved å tjuvbefrukte eggene.

– Disse ynglene blir kalt for snikere, de sniker seg innpå for å ødelegge for hannen ved at de plutselig spruter melk over eggene. Hannørreten må kjempe for sin rett og passe på, og den biter etter yngelen hvis de blir for nærgående, forklarer han møysommelig.

Laksetrapp

Det er yr i lufta, skyene henger tungt over hele Sørlandet på en av de siste dagene i september. I rolig fart kjører far og sønn målbevisst oppover i elva. De vet akkurat hvor de skal stoppe.

– Det hadde jo vært gøy hvis vi hadde fått en laks på kroken, hvis ikke må vi ut igjen i morgen, sier Kjetil bestemt.

For fisk skal vi ha! Det er både han og pappa Anton fast bestemt på.

Kjetil forteller mer om arbeidet han og jeger- og fiskeforeningen jobber med. Akkurat nå står han i front for et større prosjekt i Lilleelv på Asdal der de bygger en laksetrapp, slik at fisken kan komme seg videre opp i elva for å ta i bruk de gamle gyte- og oppvekstområdene mot Stampefoss. Sjøørreten bruker de små elvene til gyteområder, og hvert år vandrer fiska oppover i bekkene for å finne seg en god gyteplass. Der bør det være grus og stein, slik at de kan gjemme seg, mudd og sand er ikke bra. Noen ganger møter fisken på store utfordringer, og kommer derfor ikke videre og blir i stedet stående og stange. Dette skjer særlig i Lilleelv der fisken står og stanger i fossen og ikke kommer noen vei. Nå bygger de en trapp med flere trinn på cirka to meter, som gjør at fisken kommer gjennom fossen og kan svømme videre oppover i elva.

– Vi har hittil brukt over 550 timer i dugnad på prosjektet der både foreningens medlemmer, familie, venner og grunneiere har bidratt. Nå har vi begynt å støpe. Planen var å bli ferdig til gyteperioden nå i oktober og november, men på grunn av dårlig vær, er det ikke sikkert at vi får det til, sier han.

Gode fiskeplasser

Her kan vi stoppe!, sier Kjetil plutselig, og slår av motoren. Før han finner fram fiskestanga går han fram i bauen og klargjør en liten ekstramotor som han styrer båten med via et lite apparat som han har rundt halsen. På den måten kan han både fiske og styre samtidig. Pappa Anton har allerede kastet sitt første kast og sveiver rutinert inn sluken i sakte bevegelser før han gjør et nytt kast. Kjetil ser utover elva og sjekker strømmen. Han ser etter steder der fisken mest sannsynlig står.

– Laksen svømmer ikke fram og tilbake i elva. De finner seg gjerne en plass der det er enten fjell, bevegelse i vannet eller litt kupert, og der står den. Vi ser derfor etter en god strømmeplass, en grunne eller stein. Derfor er det bra å kaste inn mot land, forklarer Kjetil idet han med vante bevegelser gjør sitt første kast.

Han studerer bevegelsene i vannet, og peker mot et sted der han mener det kan være fisk.

– Du ser at det er mye strømninger i vannet, men akkurat der ser du at vannet på en måte flater ut, der kan det være fisk, forklarer han ivrig.

Dagens fangst

Båten driver oppover elva mens de to gjør kast etter kast, foreløpig uten hell. Pappa Anton får et napp, men mister fisken før han får dratt den opp. Ifølge Kjetil er det ikke veldig mye fisk i Nidelva.

– Det er ingen lakseelv, men en elv det går laks gjennom. Litt fisk er det jo her, og nå på høsten kan vi være heldige, sier han med håp i stemmen.

Nidelva er åpen for laksefiske fra midten av juni til slutten av september. For å kunne fiske i elva må du ha fiskekort og kunne fremvise gyldig kvittering for innbetalt fiskeavgift. Det er kun lov til å fiske to laks per fiskedøgn.

– Laksebestanden var nesten dødd helt ut på grunn av sur nedbør og liten reproduksjon for noen år siden, men nå er det heldigvis blitt bedre, forklarer han.

Så skjer det noe. Kjetil rykker til i fiskestanga, ansiktet lyser opp i et stort smil, han har napp. Forsiktig drar han fisken inn, slipper litt ut og drar inn igjen. Anton står klar med hoven for å fange opp fisken. En 2,5 kilos hannlaks havner på dørken i båten, og lykken vil nesten ingen ende ta. Fisken blir studert og skrytebildet blir tatt før Kjetil til undertegnedes store forundring kaster den ut i vannet igjen.

– Den er veldig brun i fargen, og det betyr at den ikke er så god i smaken. Den har sannsynligvis stått ganske lenge og mistet mye av fettinnholdet, den er ikke så saftig og god som de som er blanke, forklarer Kjetil.

Irritert

Mange tror at grunnen til at laksen biter på kroken er at den er sulten. Det stemmer imidlertid ikke ifølge de to fiskeekspertene.

– Når laksen er i elva spiser den ikke, den spiser kun i saltvann. Både laks og sjøørret lever i havet men går opp i elver for å gyte. Grunnen til at den biter på kroken er at den blir irritert og provosert, den tror at det er en annen fisk og vil jage den vekk ved å bite den. Det er derfor vi bruker sluker med samme farger som fisken, for å lure den til å bli provosert, forklarer Kjetil.

Strømfiske

Langs elva renner det ut en liten bekk, så liten at det bare er så vidt vi ser den fra båten. Kjetil bestemmer seg for å sjekke om det er liv i bekken, og kjører båten inn til land. Fiskeforeningen jobber på oppdrag for fiskeutvalget med å kartlegge gytebekker, og Kjetil er en av dem som har gjort en større jobb med kartlegging. I dette arbeidet bruker han et strømapparat i vannet for å slå ut fisken. For å bruke dette apparatet må han uniformere seg med en vest som forteller at han er fra fiskeutvalget.

– Hvem som helst har ikke lov til å bruke et slikt apparat, men vi kan gjøre det når vi er på oppdrag. Fiske blir slått ut i noen sekunder slik at vi kan avdekke hvor mye liv det er der, forklarer han mens han målbevisst går mot bekken.

Han tar apparatet, som har en liten hov i enden, i vannet og gir strøm. Om det er fisk her så vil de flyte opp. Etter en liten stund flyter det opp små yngel, og han kan konstatere at det er liv i bekken. For å sjekke om det er større fisk i bekken går han gjennom tett busk og kratt for å komme fram til stedet der han mener yngelen vil trives. Her ser vi tydelig at det er liv, og Kjetil fanger opp en større yngel etter å ha gitt den strøm. Fisken ser død ut, men Kjetil forsikrer at den bare er svimeslått.

– Den ser kanskje ikke så bra ut akkurat nå, men om noen sekunder kommer den til å svømme glad og lykkelig videre, bare vent så skal du se, sier han.

Riktig nok. Den tilsynelatende «døde» fisken gjør noen sprell, og svømmer videre som om ingenting hadde hendt.

Vellykket tur

Etter flere timer i båt, kartlegging av gytebekk og en glad laks på kroken, går turen tilbake til Helle brygge for å sette undertegnede i land. Kjetil og Anton er enige om at det har vært en bra dag.

– Det er ikke hver gang vi haler inn en laks på kroken her, og selv om vi valgte å gi den friheten tilbake, har det vært en vellykket tur, smiler Kjetil idet han legger båten til brygga.

Mens undertegnede går mot bilen vinker de to glade fiskeentusiastene fra båten mens de kjører opp i elva igjen. Dagen er ennå ung, og de har fortsatt litt tid igjen til å prøve fiskelykken.

