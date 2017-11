Dekker opp til musikalsk mestermøte

Annonse:

Jazzklubben fortsetter 15-årsjubileumssesongen med konsert mandag 13. november med den amerikanske saksofonisten Joshua Redman og den norske fiolinisten Ola Kvernberg på klubbscenen i Lille Torungen.

For under to uker siden ble Arendal jazzklubb Arendal tildelt kommunes kulturpris under sin jubileumskonsert. Mandag kveld dekker den aktive klubben igjen opp til en musikalsk aften i jazzens tegn.

Spilleglede

– Dette er en konsert vi gleder oss veldig til. Det er et mestermøte mellom to stjernemusikere, skriver jazzklubben i en pressemelding.

I 2016 fikk Ola Kvernberg det ærefulle oppdraget å være «Artist in Residence» på Moldejazz. Det innebar blant annet muligheten til å velge ulike musikalske samarbeidspartnere til flere konserter under festivalen. En av konsertene var en duokonsert med Joshua Redman, en av de desidert mest fremtredende saksofonistene og musikerne på dagens internasjonale jazzscene.

– Den musikalske kjemien fungerte perfekt og konserten ble en stor kunstnerisk triumf. De to oser av spilleglede og trivsel, utbroderer Jørn Størkson fra jazzklubben.

Musikalsk konsekvens

Noen musikalske møter treffer altså akkurat der det skal og fortjener å oppleves av flere.

– Det har heldigvis Nasjonal Jazzscene og Music Works International tatt konsekvensen av og har fått i stand en norgesturné på seks konserter med duoen. Turnéen starter med konserten i Arendal Jazzklubb. Det kunne ikke passet bedre i en sesong der jazzklubben feirer 15-års jubileum, melder Størkson fornøyd.