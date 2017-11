Et annerledes barn

Annebeth Liljedahl Larsen får en del stygge blikk når hun tar frem tåteflasken til fireåringen sin. Hun ønsker større aksept for annerledeshet.

Da Annebeth og Isak hadde vært på julemarked i ti minutter kom en julenisse bort til dem og ringte med en bjelle og sa god jul. Da måtte de dra hjem igjen.

− Isak har barneautisme. Det er ikke noe man kan se på ham, og på mange måter kan han virke som et helt vanlig barn. Men han reagerer kraftig på lyder og ting som kommer brått på, og det er veldig vanskelig å roe ham ned igjen. Først når vi kommer i bilen roer han seg, så vi drar ofte hjem når ting skjærer seg, forteller Annebeth.

Isak fylte fire år i august, men har ikke et fungerende språk. Med uklar uttale kan han si enkelte ord, men ingen setninger. Han har noen få ting han liker å spise, og vil ikke drikke noe annet enn melk fra tåteflaske.

En tøff start

Da Isak ble født en augustdag i 2013, merket Annebeth raskt at noe ikke var som det skulle. Det virket som om den lille gutten strevde med å puste, og etter hvert begynte han å kaldsvette.

− Han var kald, men våt på hodet. Da jeg sa ifra til pleieren sa hun at «det gjør ingenting, vi bare tørker av ham og setter på en ny lue.» Litt senere kom hun inn og hentet ham, og da så vi ham ikke igjen før vi besøkte nyfødtintensiven, sier Annebeth.

Der lå Isak koblet til cpap, en maskin som hjelper barnet å puste. Han pustet raskt, overfladisk og anstrengt. Ingen forsto hva som feilte babyen, og etter to døgn på cpap i Arendal ble han sendt med helikopter til sykehuset i Kristiansand.

− Her ble Isak lagt på respirator så han skulle få slappe av. Det var godt å endelig se ham avslappet. Og vi møtte mennesker som var vant til å møte folk i traumer. Det var rolig og effektivt og vi fikk greie på alt hele veien, så vi kunne slappe av, vi også, smiler Annebeth.

Legene fant snart ut at Isak kun hadde en kvart fungerende lunge, og han fikk to runder med lungemodningskur. Det gjorde susen, og åtte dager etter at Isak ble født, fikk foreldrene ta med seg en frisk gutt hjem.

Noe er annerledes med Isak

− Jeg har et barn fra før, og vi følte tidlig at Isak var litt annerledes. Han tålte ikke høye lyder, og det nyttet ikke å gi ham pupp hvis noen satt og prata i samme rom, han måtte ha helt ro rundt seg for å kunne spise, forteller Annebeth.

Familieselskap og andre festligheter ble for mye for den lille gutten. Han ble urolig og vanskelig å trøste, og de måtte ofte ta Isak ut en stund.

− Etter hvert merket vi det også i måten han lekte på. Han er veldig opptatt av ting som snurrer rundt, og i stedet for å kjøre med lekebiler kunne Isak sitte og snurre på hjulene i timevis. Hvis et hjul ikke ville snurre, kunne han bli veldig frustrert.

Typisk for autistiske barn er også en bestemt holdning til mat. Isak spiser bare brød, han vil ikke spise middag. På brødskiva har han baconost eller leverpostei, og i tillegg spiser han mye fruktpuré og banan. Brødskivene må ligge dobbelt med pålegget mellom, så ikke han får pålegg på fingrene.

− Dette er ikke trass. Isak er såpass rigid at hvis man ikke tilbyr det han forbinder med mat, så lar han være å spise. Det samme gjelder melken. Det er bare tåteflasken som er aktuell å drikke fra foreløpig, men det er neste punkt på programmet. Når et mønster skal brytes må det planlegges nøye, i samarbeid med barnehagen og EIBI-teamet. Sannsynligvis vil Isak nekte å drikke ganske lenge, og det blir skrik og hyl. Man føler at man er slem mot ungen sin, det er tøffe tak, forteller Annebeth.

Ikke alle som forstår

Planlegging er i det hele tatt et viktig stikkord når man har et barn med autisme.

− Det er ikke alt vi kan være med på. Det er ikke så lett for storebror å ha det gøy hvis lillebror bare skriker og mamma er opptatt med ham. Isak krever noe hele tiden, sier Annebeth. Derfor er det best å være to voksne når begge barna skal være med, så Annebeth og Ivar Andreas, Isaks pappa, drar ofte på utflukter og arrangementer sammen, selv om de skilte lag da Isak var 1 ½.

− Isak er veldig glad i både mammaen og pappaen sin, og vi samarbeider heldigvis bra om ham. Det har en veldig positiv virkning på Isak når vi gjør ting sammen, forteller Annebeth.

Hun forteller at de ikke alltid blir møtt med forståelse rundt tilpasningene de gjør for å få hverdagen til å fungere, eller om ting de ikke kan være med på fordi Isak ikke takler det.

− Det er ikke alle som forstår at et barn kan føle på så mange ting. Vi har følt oss dømt som foreldre, at vi har gjort en dårlig jobb eller at vi overdriver situasjonen. Men vi ville jo ikke satt disse begrensningene hvis ikke det var nødvendig, det er jo veldig isolerende for en familie å ikke kunne være med på alt man ønsker. Men det vondeste er følelsen av at Isak ikke blir akseptert for den han er. Enten det er av familie, kjente eller fremmede, sier hun, før hun trekker pusten og fortsetter:

− Isak trenger tid på å bli vant til livet, og vi eksponerer ham så mye som han tåler. Når vi da blir møtt med stygge blikk på lekeplassen fordi han får et raserianfall når et hjul på lekebilen ikke vil snurre, eller fordi han drikker av tåteflaske, blir jeg lei meg. Folk må tåle at ikke alle går inn under den såkalte normalen, sier Annebeth engasjert.

Ville gjerne finne en grunn

− En stund trodde vi at den tøffe starten på sykehuset kunne være grunnen til at Isak er som han er. Men hjernen hans ble undersøkt i utredningen, og det finnes ingen tegn til senskader som følge av surstoffmangel. Man vil gjerne finne en grunn til at barnet er annerledes, men på en måte er det godt å vite at vi ikke kunne gjort noe fra eller til, han ville fått den diagnosen uansett. Det er noe med det å akseptere at man har et barn som er annerledes. Sånn er vårt barn, og så må livet gå videre, sier Annebeth.

Da Isak var to år begynte han i Skogens Lykke barnehage. De fikk bruke tre måneder på tilvenning, og det var en veldig fin opplevelse.

− Det var en fantastisk barnehage å komme til for både oss og Isak. Vi ble møtt på en veldig fin måte, sier Annebeth. I desember henviste barnehagen Isak til PPT, i samråd med foreldrene, på grunn av forsinket språkutvikling og problemer med sosialt samspill. Resultatet av en lang utredning ble diagnosen barneautisme. Annebeth beskriver det som «å stange huet i veggen». Hun hadde stått på for å få hjelp, og én time i uken var absolutt ikke resultatet de hadde håpet på. Det reelle behovet for tilpasning var mye større, så barnehagen ble satt i en vanskelig situasjon.

− Barnehagen gjorde så godt de kunne, men det ble til at en av de ansatte måtte fylle en dobbeltrolle, sin vanlige plass i barnegruppa i tillegg til å ha et ekstra ansvar for Isak. Selv om det aldri var noen som sa noe slikt, forstod vi at det ikke var lett for dem, og følte på at barnet vårt var en ekstra belastning, sier Annebeth.

En tilfeldighet gjorde at de fikk høre om Stemmehagen barnehage på Hisøy.

Hjelp til å kommunisere

− Isaks fysioterapeut tipset oss om en barnehage som har spesialkompetanse på barn med autisme. Vi forhørte oss litt, og synes det hørtes lovende ut. Det var med klump i halsen vi byttet barnehage, men nå angrer vi ikke, forteller Annebeth. Sommeren før oppstart besøkte de ofte den nye barnehagens uteområde, så da Isak begynte var han allerede godt kjent der. I stemmehagen fikk han en egen vernepleier som har erfaring med barn med autisme. Foreldrene merket forskjellen raskt.

− De har en annen tilnærming til disse barna, og bruker spesielle metoder for å trene på dagligdagse ting, som å herme etter lyder eller øve på øyekontakt. Nå er Isak ett av 20 barn i Agder-fylkene som får hjelp av to EIBI-trenere ansatt ved Habu i Kristiansand. EIBI er et høyintensivt treningsprogram for barn med autisme. Trenerne reiser rundt til barnehagene og treffer barna i deres vante omgivelser, og foreldrene får opplæring annenhver uke og regnes som en del av behandlingsteamet, sier hun.

Nå får Isak den hjelpen og støtten han trenger.

– Han får det beste nå, alt vi kunne ha håpet på. Vi trener med EIBI hjemme også. Det er en omveltning, man må snu rundt på hele tankesettet og måten man oppdrar barnet på. Vi må tenke på hva vi skal si, hvordan vi sier det, og på hva vi ikke skal si. Men Isak har begynt å komme litt ut av skallet sitt, så det er verdt det! Han lærer en måte å kommunisere med omverdenen på, og blir ikke så ofte frustrert lenger, sier Annebeth.

Hun er opptatt av å understreke at det er flaks og tilfeldigheter som har ført til denne hjelpen.

− Vi visste ikke om denne barnehagen – vi ble sett av de rette menneskene til rett tid. Og det vil gjøre en stor forskjell i vår tilværelse og for Isaks fremtid. Men jeg synes ikke et samfunn skal bero på at man har flaks.

En fornøyd gutt

Å ha et barn med autisme er krevende. Annebeth forteller om flere timer i møter hver uke – rådgivning, planlegging og opplæring, i tillegg til møter med NAV. Hun skulle gjerne vært ute i jobb og følt seg nyttig i en arbeidssituasjon, men etter at Isak ble født er det han som har vært jobben hennes.

− Det føles litt feil å si at det nesten er som å være på jobb. Men det er jo sånn at man hele tiden må tenke, man bruker metoder og må gjøre ting på en spesiell måte, vi må jobbe for å endre atferdsmønstre. Det kommer til å gi resultater, men det er tøft mens det står på, sier Annebeth.

Fordi den lille familien har fått en del blikk på grunn av Isaks spesielle atferd, betyr de positive tilbakemeldingene enormt mye for Annebeth. Hun får stadig høre at Isak er en sånn fornøyd unge.

− Da har vi i alle fall gjort noe riktig. Og han blir mer og mer fornøyd, nå som han får riktig hjelp. Det hender også at andre foreldre sier at de liker Isak og at han er så skjønn og blid. Det er ekstremt hyggelig, jeg suger det til meg, smiler Annebeth.