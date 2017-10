En ny prest i byen

Jorunn Raddum er Arendals nye sogneprest.

Hun er så vidt kommet i gang med oppgaven. Sist søndag ble hun formelt innsatt og neste søndag holder hun sin første ordinære gudstjeneste. Dem skal det imidlertid bli mange av i tiden som kommer.

– Skal jeg følge i Åstas spor er det 22 år til jeg pensjoneres. Jeg vet ikke om jeg skal spå så langt frem i tid, men jeg er ikke her på visitt. Det handler om å legge ned et arbeid her, sier den nyansatte og nyinsatte sognepresten.

Kledd for oppgaven

Hun stiller ikke i prestekjolen da hun møter Arendals tidende for en prat. Snarere tvert imot. Ikledd dongeribukser og skinnjakke ønsker hun velkommen til kirkekontoret hvor forgjengeren Åsta Ledaal satt i elleve år før henne.

Ledaal har fylt kirkegulvet med sko i arbeidet mot overdosedødsfall, hun har invitert overgrepsofre inn i kirka for å bearbeide sine historier sammen med andre, hun har tatt motorsykler opp kirkegulvet for å velsigne dem under MC-slippet om våren, og invitert en muslim inn i det hellige rom. Jorunn er klar på at hun har store sko å fylle.

– Åsta har åpnet døra for mange. Hun er en veldig høyt aktet prest. Det merker jeg når jeg snakker med folk, og det er viktig for meg å ta vare på det hun har skapt, så det vil jeg sette høyt. Samtidig har jeg mine egne sko som jeg skal gå i, så jeg må også være den jeg er i denne stillingen. Vi skal, må og bør gjøre det på vår måte. For å være troverdig i denne rollen må man være seg selv, sier Jorunn.

Den svarte skinnjakka hun har på seg signaliserer i det minste at hun ikke er fremmed for MC-folk, så 1. mai kan kanskje fortsatt være en dag hvor motorsykkel og prestekjole møtes.

Mange røtter

Raddum er prestedatter, og har flyttet mye gjennom livet. Sammen med foreldrene bodde hun både på Vegårdshei, i Eidsberg og i Engerdal i Østerdalen. Etter videregående reiste hun til USA for å studere. Det var kirkemusikken hun følte seg kallet til som ung, og i Sør Dakota utdannet hun seg til orgelmusiker. På skolen Luther Seminary gikk hun sammen med både kirkemusikere og prester, men det var først da hun kom hjem til Norge hun forsto at det var prest hun ville bli.

Hun satte seg på skolebenken igjen.

– Jeg ville skifte fra orgelkrakken til alteret. Allerede før jeg var ferdig utdanna fikk jeg prøve meg som prestevikar i Gudbrandsdalen, så ble det fort bekreftet at det var det jeg ville fortsette med. Da tok jeg utdannelsen ferdig. Jeg tror det var møtet med menneskene i alle livets situasjoner som trakk meg. Og selvfølgelig den forkynnende biten, det å kunne dele troen og bringe de gode ord inn i livet.

Til tross for at presten ikke har et hjemstd hun har bodd hele livet, har hun alltid følt seg hjemme i Arendal. Da et vikariat åpnet seg i Stokken kirke i fjor bestemte hun seg for å forlate stillingen som sogneprest i Lesja i Gudbrandsdalen hvor hun hadde vært helt siden 2002.

– Jeg fikk først et vikariat i Stokken menighet på Saltrød. Det var så flott. En menighet som det gikk veldig raskt å bli gla i, men det varte bare til juni, sier hun.

Et lite stykke Norge

Før det ble klart at Raddum skulle overta stillingen i trefoldighet reiste hun igjen til USA. Denne gangen USA for å holde gudstjenester på norsk i den delen av USA der de elsker lusekofter og lutefisk.

– Så i sommer har jeg vært i USA og gjort tjeneste for Mindekirken i Minneapolis. Det er en amerikansk menighet, men de feirer gudstjeneste på norsk hver søndag. Man må fremlegge prekenen skriftlig på norsk og engelsk.

Mange som går dit kan ikke språket ordentlig, men selve prekenen holdes på norsk. Det er mange som går dit som er opptatt av å holde det i hevd. Det er et veldig aktivt norsk-amerikansk miljø, sier hun og understreker megetsigende:

– Med lange kirkekaffer!

– Katedralen

Tilbake i Norge igjen sikret Jorunn seg drømmestillingen på to måter, i en kirke hun alltid har følt seg knyttet til og med fast jobb i byen hun ville bli. Jorunns besteforeldre slo seg ned i Arendal, og foreldrene flyttet etter. Nå har Jorunn overtatt besteforeldrenes hus på Nedenes sammen med sin mann og sine to barn.

– Mannen min er utdannet jurist og jobber i Oslo nå, med håp om å kunne få en jobb litt nærmere etter hvert. Ungene våre, Johannes og Josefine, er elleve og ti år og har kommet seg på plass på skolen, smiler hun.

Presten i 40-åra forteller at Trefoldighets­kirka alltid har gjort sterkt inntrykk på henne og hun nølte ikke lenge før hun søkte på stillingen som sogneprest.

– For å være helt ærlig har denne kirka alltid gjort et veldig inntrykk på meg. Jeg har forbundet noe med den helt siden jeg var her som barn på besøk hos farmor og farfar. Jeg kan nesten si at det er kate­dralen i mitt liv. Drømmen om å kunne komme hit og være prest har jeg hatt i mange år, derfor er det veldig stort for meg at jeg er her nå, sier hun.

Alle gode ting er…

… Tre sies det. For kirka Jorunn nå har ove

rtatt ansvaret for kan det godt være sant. Ikke bare fordi den har fått navnet Trefoldighetskirka eller Hellige trefoldighets kirke, men også fordi den er bygget tre ganger med samme navn på samme plass. Planene om kirkebygget som står i dag ble vedtatt i 1883, mens den første kirka sto ferdig i 1669. Raddum mener at måten institusjonen er bygget opp på, med basar i bunnen og kirka opp i høyden sier mye om kirkas rolle i dagens samfunn.

– Bare se på hvor vi sitter nå, sier hun og peker rundt seg på kontoret som ligger i den gamle kirkebasaren.

– Disse rommene var til for matvarehandlerne så de skulle få noen ordnede forhold å selge maten sin i. Jeg ser for meg livet som foregikk her, og oppå det livet bygget man kirken. Kirkebasaren ser nesten ut som en veldig bred fot, også smalner den og strekker seg oppover. Jeg tenker kirka skal være midt i livet vi alle lever og at Gud er her blant oss, ikke bare når vi er i kirka, men midt blant oss hele tiden, sier hun.

Åpne dører

Raddums forgjenger var en tydelig og liberal prest. Hun talte innvandrings­minister Sylvi Listhaugs bruk av kors midt imot og mente at kirka gjennom tidene har gjort mange ting å ha dårlig samvittighet for. Raddum har ikke tenkt å føre langt mer konservative tanker inn i menigheten, og bruker vielsen av homofile som eksempel.

– Alle prestene har fått spørsmål om vi vil vie homofile, vi er blitt stilt fritt til å si ja eller nei. Jeg har sagt ja til det. Kirken lever med to syn, men jeg tror vi må gi hverandre rom til å se forskjellig på det, sier hun.

Kjærlighet

I mai 2012 ble den norske statskirken avskaffet og erstattet av folkekirken. Likevel står kirka sterkt. Kongen må fortsatt være kristen og Grunnloven sier at den norske kirke forblir en folkekirke. Når historien skal gå videre med løsere bånd mellom stat og kirke tror Raddum det blir helt naturlig å fortsette å holde dørene åpne for alle. Både for muslimer og motorsyklister.

– Det er helt vesentlig i den tiden vi er i at vi lever sammen. Jeg tenker at det finnes ingen annen farbar vei enn kjærlighetens vei. Vi må møte hverandre som medmennesker og bygge relasjoner.

Å legge arbeid i å bygge murer kommer ikke til å føre frem til et godt liv for noen av oss. Den motivasjonen vi har for det vi gjør må være forankra i kjærligheten vi har til hverandre. Da tror jeg noen svar og løsninger gir seg på en annen måte enn hvis det er murer og frykt som er fundamentet vårt når vi møter hverandre, avslutter hun.