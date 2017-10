Politikerne vedtok ulovlig steindeponi

Annonse:

Kommuneplanutvalget godtok tiltak uten å tenke på konsekvensene for naturen, mener Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

Arendal kommune får flengende kritikk av fylkesmannen for å la Arendal anlegg beholde masser av stein som er dumpet på et jorde på Tromøy.

Fra jorde til steinfylling

Det hele begynte i fjor høst. Jordet langs Gjerstadveien lå flere meter under nivået på landskapet rundt og veien. Det var alltid bløtt og umulig å dyrke noe på. Derfor fikk firmaet Arendal anlegg lov å bruke masser som ble sprengt vekk fra tomta til den nye skolen på Roligheden, til å fylle jordet opp til nivået på resten av landskapet. Det øverste laget med jord ble skrapt vekk i forkant, og skulle legges oppå steinen fra Roligeden slik at jordet kunne bli dyrkbart igjen i etterkant.

Nå står steinhauger på sju og ti meter over tillatt høyde på tomta, og med mindre du vet det kan du ikke se at det engang har ligget et jorde der. Arendal anlegg har søkt om lov til å ha området som et midlertidig steindeponi frem til 2020. De vil knuse steinen gradvis og bruke den på byggeprosjekt på Tromøy, for å unngå at de enorme steinmassene fraktes for langt.

Nei, så ja

Arendals politikere sa i juni nei til steindeponiet, og firmaet fikk beskjed om å frakte bort steinen. Da en ny søknad kom i september rådet rådmann Harald Danielsen politikerne til å si nei igjen, fordi det ikke var nye momenter i saken. Torbjørn Nilsen fra Fremskrittspartiet fremmet på ny forslag om å gi dispensasjon til midlertidig deponi av steinmassene. Denne gangen ble forslaget vedtatt av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Senterpartiet. Kristelig Folkeparti hadde stemt imot i forrige runde, men partiets Ole Glenn Tvermyr var inhabil i saken og ble erstattet av Milly Grundesen fra Senterpartiet som stemte for.

Fylkesmannen mener kommunen har handlet i strid med både egne planer og nasjonale føringer.

Usaklig vedtak

Da kommuneplanutvalget vedtok å godkjenne deponiet la politikerne stor vekt på at steina kunne brukes i nærområdet, og dermed ikke fraktes over altfor store avstander Dette er imidlertid ikke presisert i vedtaket. Fylkesmannen mener det lite grunn til å tro at vil skje.

– Slik vi ser det vil det uansett være behov for å transportere massene bort, det er bare et spørsmål om når dette skal skje. Vi kan således ikke se at transport kan tillegges stor vekt i aktuelle sak, står det i klagen som er underskrevet fylkesmann Stein A. Ytterdahl og assisterende miljøverndirektør Ingunn Løvdal.

Imot kommuneplan

Da kommuneplan for 2011-2021 skulle vedtas i Arendal godtok fylkesmannen at noen tiltak kunne unntas fra kravene i planene de gikk inn under, tiltak inntil 100 meter fra vassdrag skulle imidlertid ikke unntas. Da rådmannen la frem saken for politikerne i juni mente han at bekken er såpass liten og har såpass stor risiko for å tørke ut at den ikke kan regnes med.

– Da det ble vedtatt et plankrav i 100-meterbeltet langs vassdrag var nok heller ikke intensjonene at dette plankravet skulle gjelde langs alle disse små bekkene. I tillegg ligger bekken i rør i strekningen ved tiltaksstedet. Etter rådmannens vurdering vil tiltaket derfor ikke ha behov for dispensasjon fra plankravet, skrev rådmannen i saksfremlegget.

Denne argumentasjonen mener fylkesmannen er en kreativ tolkning av bestemmelsen.

– Vi er ikke enig i rådmannens konklusjon. Dette er ikke kommunisert i forbindelse med høringen av planen og skulle bestemmelsen kun gjelde vassdrag med årsikker vannføring måtte dette fremgått av bestemmelsen, skriver fylkesmannen i sin klage på kommunens vedtak

Dyrkbar jord

Det stadig blir mindre dyrkbar marki Norge, og i dag er kun tre prosent av landets areal dyrkbar mark. Klagen understreker at flytting av matjord er komplisert fordi jorda blir vanskeligere å dyrke etter flytting. Dersom jorda blir liggende frem til 2020 mener fylkesmannens saksbehandlere det kan være vanskelig å dyrke noe der.

– Vi anser det som svært uheldig å tillate en ytterligere oppbevaring av jorden som nå er lagt til side. Vi anser det som svært uheldig å benytte jordbruksarealer til deponi fremfor matproduksjon, står det i klagen som også understreker at jorda sannsynligvis vil bli enda dårligere av å flyttes til et annet sted.

Farlig for fisk

Under og langs steinfyllinga går Flangeborgbekken. I denne ble det senest i høst dokumentert at sjøørret svømmer oppover for å gyte. Fylkesmannen er bekymra for at steina som er dumpa på tomta kan gi partikler som renner ned i bekken og skader fisk.

– Partikler fra sprengsstein kan skade gjeller på fisk og insekter og transport av finpartikler gjennom avrenning med påfølgende sedimentering i bekken kan ødelegge gyteforholda for sjøørreten, står det i klagen.

Fylkesmannen understreker også at ål som er rødlisteartet kan finnes i bekken og at de sprengte steina kan ødelegge dens leveforhold.

– Både kunnskapsgrunnlaget og vurderinger knyttet til tiltakets virkning på naturmangfoldet er mangelfull, skriver fylkesmannen i klagen.

Nå sendes dispensasjonen tilbake til kommunen med krav om at vedtaket blir omgjort. Fylkesmannen har også anmeldt det enorme steindeponiet til politiet.