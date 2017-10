Delte Norge på langs på internett

Sammen med 89 følgere har Linn Husby delt turen fra Hammerfest i Nord til Arendal i sør.

Under aliaset «Byfrua på eventyr» har journalisten som bor både i Arendal og Oslo vist frem veien fra Hammerfest til Arendal på Facebook og blogg.

– Hallais og velkommen til gards. Woho! Den starter!

Sånn starter en av Linns videoer hvor hun viser hele kjøreturen fra nord til sør i Norge.

Flyttelass

Hun forteller til Arendals Tidende at hun flyttet til Hammerfest for å jobbe, men at hun nå skal flytte tingene sine hjem til Arendal, for så å pendle mellom Arendal og Oslo. Å gjøre dette som vanlige Linn Husby synes hun ikke er så morsomt, og da passer det jo greit at hun har en blogg og en facebookprofil med nesten hundre følgere tilhørende aliaset.

– Det er litt gøy å kunne lage et eventyr ut av noe som egentlig er praktisk. Jeg flytta til Hammerfest i fjor for å jobbe som journalist. Så dette er egentlig å si farvel til Hammerfest, og få med flyttelasset mitt. Det er et litt rart prosjekt, men jeg tenkte før jeg dro at hvorfor ikke. Jeg gjør det mest for å dele turen med mine venner. Det har jeg gjort og jeg synes responsen har vært ganske bra, forteller hun og legger til at hun riktignok var ganske nervøs for å utlevere seg selv på nett så mange timer:

– Før man gjør en ting er alt ukjent, det er skummelt å gå inn i det, men nå føler jeg at nå er jeg på andre sida. Jeg ser at det kommer til å gå bra. Det gjør som regel det, forteller hun til Arendals Tidende før avreise en av turens siste dager.

Folk

Under turen møtte Linns sakte-TV på både spennende mennesker og tekniske problemer, og det fikk naturligvis følgerne hennes være med på.

– Jeg fikk tekniske problemer, plutselig sluttet CD spilleren og radioen og fungere, og jeg oppdaget snart at dette også påvirket sigarettenneren og min mulighet til å lade mobilen underveis. Altså så det mørkt ut for mitt sakte tv-program. Jeg bare kjørte inn jeg, på parkeringsplassen og begynte å snakke med Jan-Andre som nettopp hadde vært innom butikken. Først hjalp han meg med å diagnostisere hva som var problemet med stereoanlegget mitt, nemlig at en sikring hadde gått. Han sa jeg måtte kjøre til en shellstasjon fire mil derfra å kjøpe en ny sikring. Når jeg forklarte om konseptet mitt, sakte-tv og det hele, dro han hjem og hentet en powerbank som jeg kunne låne. Han kom altså tilbake for å tilby meg å låne denne powerbanken – det eneste vi måtte var å kjøpe batteri på butikken. Artig kar han Jan-André, fortalte hun på bloggen under turen.

Haik

Under den 2.127 kilometer lange kjøreturen har Linn noen ganger tenkt over hvor ekstremt langt Norge er. Bilen er langt fra ny, og et NAF-medlemskap har vært trygt å ha med i bagasjen. En del av det hun har ønsket å dele med følgerne sine er samtaler med folk på veien, blant annet en tsjekkisk haiker.

– Jeg har valgt en lang kjøretur, og det hjelper litt med litt selskap. Folk er utrolig hyggelige når man bare stopper og snakker. Jeg opplever at de er imøtekommende og pratsomme. Jeg vil understreke at å ta opp haikere er ikke noe jeg vanligvis pleier å gjøre. Det var likevel spennende å bli kjent med Martin som tok fly til Sverige og har haika rundt omkring derfra, sier hun.

Etter en uke på veien er byfrua godt fornøyd med innsatsen, og gla for at hun har tilbakelagt et eventyr som har tatt henne fra svingete veier til kyst, fjell og vakre landskap.

– Det har gått veldig bra og jeg har møtt fine folk på veien. Jeg var litt redd for om bilen kom til å vare hele veien, men den klarte seg heldigvis.