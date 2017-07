Raet-utstilling i hjertet av nasjonalparken

Annonse:

Janne Rebecca og Roderic Read ønsker at besøkende skal kjøpe med seg en del av Raet hjem.

– Hadde et landskap som dette ligget i Storbritannia ville det vært fullt av folk og reklameplakater hele tiden. Her føles det nesten som en hemmelighet, sier Roderic Read idet han ønsker velkommen til Hove atelier hvor han jobber sammen med sin kone Janne Rebecca Read. Hele sommeren gjennom inviterer de to inn i Hove Atelier hvor kunstverk fra Raet nasjonalpark stilles ut.

Egen følelse

Ekteparet eier atelieret og står selv bak alle kunstverkene. Mens Roderic maler driver Janne stort sett med foto. De har begge arbeidet mye med lyset langs kysten tidligere, og stilte i fjor ut en utstilling som viste kystlandskap og lys fra hele landet. Janne har også med seg erfaringen fra å lage en bildeserie i Jostedalsbreen nasjonalpark, men i sommer er det kun bilder fra den nye nasjonalparken som skal stilles ut i det lille hvite atelieret.

– Mange snakker om hvor unikt lyset i skagen er, og malere trekkes gjerne dit. Vi synes lyset her er like spesielt som i skagen, forteller Janne før hun poengterer hvordan både trær, rullestein og store stein har vært der på samme måte gjennom generasjoner.

Fellesnevner

Mens hun driver mest med foto, og jobber intuitivt for å fange enkeltøyeblikk med kamera, liker Roderic å fordype seg i bildene han skaper med maling og pensel. Likevel har bildene de nå stiller ut på Hove Atelier mye til felles.

– Vi er opptatt av naturvern begge to, og vi føler oss veldig heldige som bor her i dette flotte området. Vi går turer hver dag og opplever nasjonalparken gjennom alle årstidene. Det er det som preger bildene, forteller Roderic.

I løpet av sommeren håper de to både turister og fastboende vil ta turen innom. I tillegg til at det er mulighet for å se på bildene har de rigget til sitteplasser i rosehagen utenfor, og de planlegger både guidete turer og malerkurs ute på Hove.