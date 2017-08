Arendal langt fremme i proff frivillighet

Frivillighetsekspert Sylvia Jacobsen gir honnør til frivilligarbeidet i Arendal.

Innsats utenom det vanlige har minst to ganger fått positive ringvirkninger nasjonalt for arendalitter. I 2009 fikk øyestadmannnen Trygve Bringsverd tildelt prisen «Årets ildsjel» for sin utrettelige innsats for hoppsporten på Sørlandet gjennom store deler av livet. Seks år senere gikk den høythengende prisen, som deles ut på direktesendt TV til nok en arendalitt, Thorbjørn Gyberg. Han fikk prisen for sin innsats for boksesporten gjennom Arendal bokseklubb. Begge evnet de å sette ansikt på frivilligheten i kommunen der frivillig er et begrep med god klang. Siden 2005 har også Arendal kommune delt ut en egen frivillighetspris. Hvem som vil motta den i 2017 er i skrivende stund en godt bevart hemmelighet.

Man glemmer kompetansen de frivillige har

Proff frivillighet

I selskapet Ingerfair er arendalskvinnen Sylvia Jacobsen partner og seniorkonsulent. I 2013 kom den danske virksomheten til Norge med mål om å skape bærekraftige frivilligmiljøer gjennom arbeidsverksteder, foredrag og kurs om ledelse av frivillige. Jacobsen har nettopp loset frivilligkabalen i musikkfestivalen Skral i Grimstad i mål for året. I forrige uke var hun klar til innsats som frivillig i baren under Canal Street. Frivillighet har gjennom hele livet vært viktig for henne.

– Det ligger litt grunnleggende fra barndommens tid. Min mor og far har jobbet mye frivillig og jeg har fått det inn med morsmelka. Jeg har sett ringvirkningene av det å være frivillig. Det å ha en felles innsats ser jeg gir verdi for lokalmiljøet, sier hun.

I hennes daglig virke er oppgaven å profesjonalisere frivilligheten i Norge. Det handler om å få folk til å se verdien av samarbeid på tvers av organisasjoner både internt og utad for å dra nytte av kompetanse.

– Spesielt blir frivilligavdelingene ofte glemt og man glemmer kompetansen de frivillige har, sier hun.

Folk som legger ned innsats helt frivillig fortjener å ha en god struktur og rammer, mener hun. Det handler om forutsigbarhet.

– Da kommer jeg inn som konsulent og snakker med ansatte, frivillige ledere og andre som jobber tett med frivillige og gir de noen verktøy for hvordan de kan strukturere og organisere frivillige, sier hun.

Arendal langt fremme

Diagnosen på frivillighetsarbeidet i Arendal er lett å stille for Jacobsen. Litt ymse, men på enkelt områder veldig bra.

– Arendal har kommet langt sammenlignet med mange andre kommuner, i alle fall med tanke på samarbeid på tvers av organisasjoner, sier hun.

Organisasjonen Med hjerte for Arendal trekker hun frem som et godt eksempel på samhandling og samarbeid. En slags lokal paraply for samling av de forskjellige organisasjonene, som gjør at mange står sterkere sammen og kan få utbytte av hverandres ressurser. Canal Streets arbeid med frivillige mener Jacobsen er i ypperste klasse.

– De er veldig gode på frivillighet. De har fokus på fellesskap, som frivilligfester og slike ting. Det er mange som har tradisjon for å være frivillige i Canal Street. Snittalderen er mye høyere enn i andre festivaler, og Mats Aronsen og co er gode på å ta vare på de frivillige og skape et fellesskap, sier hun.

Men arendalittene er ikke bare frivillige i festivaler. Det finnes kor, korps, menigheter og et hav av lag og foreninger med stort behov for dugnadsånd. Jacobsen mener det er mange som bidrar for lokalmiljøene.

– Nå har jeg ikke forsket og gjort spesielle analyser i Arendal, men det er ofte de med høyest utdannelse som engasjerer seg i forskjellige organisasjonene. Her i Arendal ser jeg faktisk at mange engasjerer til tross for at det ikke er så mange som har høy utdanning. Får du først tak i de lojale personene, får du uansett noen fantastiske frivillige som fortsetter år etter år, sier hun.

Hennes inntrykk er at det finnes det mange av i Arendal, som organisasjoner og andre har klart å fange opp.

– Det ser jeg som en veldig, veldig positiv ting for byen. Frivillighet er fellesskap. Forskning sier at man blir lykkelig av å være frivillig og det er helt klart store ringvirkninger med å engasjere seg, sier hun.

Vi ser en verden som prøver å bli infiltrert av frykt

Færre slitere

Jacobsen tips til organisasjoner og foreninger i dag er å tilpasse seg den yngre garde frivillige, som kan gjøre arbeid i flere forskjellige settinger. Det handler om å sikre seg for fremtiden. De lojale administratorene kommer alltid til å være der, men det blir lengre og lengre mellom de som står på år etter år.

– Vi lever i en tid hvor samfunnet endrer seg, da endrer menneskene seg og så frivilligheten seg. De unge er nok mer ad hoc-frivillige som er inne på små ting, og flere og flere i vår generasjon og pensjonister gjør også det, sier hun.

Frivillighet ser hun på som et ledd i å skape et samfunn i Arendal av fellesskap, integrering, tilhørighet og samhold.

– Røde Kors, Blå Kors og Canal Street tilknytter seg mange. Også av nye landsmenn, som er inne og gjør et stykke arbeid. Men også innflyttere til byen som ønsker å knytte nettverk oppfordrer jeg til å melde seg til Canal Street, for der får de et veldig godt fellesskap, sier hun.

–Hvorfor bør man engasjere seg i frivillig arbeid?

–Hvis ikke du har knekt den koden, bare prøv så skal du se hvor mye du får igjen. Du tror kanskje du ikke har tid og overskudd, men du får mye glede og selvfølgelig hjelper du medmennesker. Vi lever i et samfunn hvor vi virkelig trenger å ta vare på hverandre og vise nestekjærlighet. Vi ser en verden som prøver å bli infiltrert av frykt. Medmenneskelighet og nestekjærlighet er alfa og omega i lokalsamfunnet og samfunnet vi lever i, sier hun.

Som enkeltperson og frivillig har du lov å sette krav

Sett krav

Mange går rundt og må engasjere seg i kor, korps og idrettsklubber. Ofte litt motvillig. Jacobsen mener det er mye frivillig tvang i mange tilfeller. Hun mener organisasjoner og lag kan bli flinkere til å dra nytte av kompetansen disse menneskene har.

– Idrettslag er et klassisk eksempel at man gjør det fordi man har plikt. Jeg tror ikke vi kan skylde på de som skal gjøre et engasjement, men gå tilbake til foreningene og organisasjonene hvor de må tilpasse seg de frivillige så de føler seg velkomne. Ildsjelene må ikke stå i sin lille klikk i hallen på Nedenes, Hisøy eller hvor det måtte være, men snu seg og si «Hei Erik, velkommen til oss!». Det kan føre til at den som er i et frivillig tvang-engasjement, faktisk kan utvide sitt engasjement, sier hun.

Arendals egen frivillighetsekspert mener den som skal være frivillig også kan sette krav til oppdragsgiveren.

– Det må være en forventningsavstemning slik at du kan føle deg trygg i arbeidet du skal gjøre. Du skal ikke inn å gjøre noe du ikke synes er behagelig og ute av komfortsonen din. Du skal gjøre noe du synes er gøy. Som enkeltperson og frivillig har du lov å sette krav, og det må du huske å gjøre. Du skal ikke gjøre noe du ikke er motivert til, men gjøre det fordi du har lyst og da må det settes krav, råder hun.

Det kan være lurt altså, å være arendalitt som tør å si ifra om du ikke liker oppgaven du får.

– Si ifra, da kan du bli satt til andre ting, sier hun.

I Arendalsuka i august er det muligheter til å få med seg mange gode råd om proff frivillighet både for frivillige, lag og foreninger. En debatt om samfunnsutviklingen og nye typer frivillige er et tema.

– Det blir kjempespennende. Alle som er interessert i frivillighet, kultur, politikere, lag og foreninger eller folk som bare er samfunnsengasjert er dette for, sier hun.

Et spleiselag

Varaordfører Terje Østebø Eikin er en av arendalittene som blir engasjert når temaet frivillighet kommer opp. Kommunen har et rikt lag- og foreningsliv. Det legges ned stor innsats både av det kortsiktige og det langsiktige slaget. Eikin er ikke i tvil om at frivillighet er svært viktig for Arendal som samfunn.

– Jeg tenker at det er utrolig viktig og noe av det som gir livsgleden. Et spleiselag er utrolig flott. Hvis du har vært på et skikkelig kalas hvor alle bringer med den beste retten de har, så blir det ofte en veldig god fest av det, beskriver han.

Eikin mener det er slik med frivilligheten også. Folk kommer med det de har og det de kan og bidrar med det til å skape gode møteplasser både for seg selv og andre.

– Jeg tror mange finner det meningsfullt å få være med og som opplever, som mange har sagt, at det å gi er bedre enn å få, sier han.

Ensomhetsmedisin

Hver dag lar varaordføreren seg imponere av frivillighet i Arendal. Innsatsviljen finnes blant mange rundt om i kommunen.

– Det er mange i denne byen som er opptatt av at andre skal ha det bra, mener han.

Han viser til festivalene, idrettslag og menigheter og mener det ikke er noe man kunne ha fått til ved å betale folk for jobben.

Arendal har i flere år vært omtalt som en kommune med dårligere levekår enn andre steder. En av utfordringene i den sammenheng er ensomhet. Derfor er ja-holdning til å gjøre noe for andre så viktig, mener Eikin.

– Den beste medisinen for å gjøre noe med det er frivillighet. Da kommer man sammen, skaper møteplasser og finner på hyggelige ting sammen. Det tenker jeg er utrolig viktig, sier han.

Hvis alle bidrar litt blir det ikke så mye på hver

Stor verdi

Det er ikke bare lett å tallfeste verdien av lokal frivillighet i kroner og øre, men at det er et omfattende gratisarbeid og dugnadsinnsats som legges ned er det lite tvil om. Et anslag går på at det er 700-800 lag og foreninger av ulike slag innenfor kommunegrensene.

– I tillegg kommer alle disse enkeltarrangementene. Jeg tror ikke jeg tør å regne på det, men det er mye, sier Eikin.

Det er mange gode initiativer i Arendal som er helt avhengig av at noen gjør en frivillig innsats. Festivaler som Canal Street, Motbakkefestivalen, Vinterfestivalen, Internasjonalt Marked. Foreninger som Med hjerte for Arendal, Frivilligsentralene og Arendalsuka. Eikin tror ikke innbyggerne blir mettet og får nok av dugnadsiveren.

– Jeg tror de fleste opplever det som hyggelig, ellers hadde de vel aldri gjort det. På en festival kan mange jobbe mye over kort tid, men det er noe med den lange frivilligheten og ting man gjør hver uke eller måned, som er betydningsfull. Hvis alle bidrar litt blir det ikke så mye på hver, sier han.

Mange brikker

Eikin er opptatt av at det ikke må tenkes snevert om hva det vil si å være frivillig. Mens noen rydder opp søppelet fra gata, yter kanskje andre innsats gjennom å hjelpe til med regnskap eller som sponsorer til arrangementer. I alle tilfeller kan innsatsen legges i boksen for frivillighet.

– Det er viktig at en ikke tenker for smalt om det å være frivillig og at ikke alle kan bidra på en aller måte.

Ofte er det gjerne i sammenheng med større arrangementer det blir synlig for øyet at det gjøres frivillig innsats. Blide fjes som løper rundt med logo på ryggen. Åpner man øynene får en lett øye på den langsiktige frivilligheten, mener varaordføreren.

– Hver eneste dag skjer det enormt mye frivillig. Du kan gå opp og sette deg i Sør Amfi en ukedag og se på alle de forskjellige aktivitetene der, som stort sett drives frivillig, trekker han frem.