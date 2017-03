76 år og aktiv i arbeidslivet: Nekter å slutte å jobbe

Arthur Sundsdal ble pensjonist for ti år siden, men det bryr han seg ikke noe særlig om. Han stortrives i jobben som faglærer for tunge kjøretøy, og sliter med å klare å slutte.

– Jeg lovte kona at jeg skulle slutte å jobbe til ferien i fjor, men det ble det ikke noe av. Nå skal jeg heller prøve å slutte til ferien i år, sier den blide 76-åringen idet vi besøker han på jobb på Agder Storbilskole på Stoa.

Løse kvister

Han har vært tungbillærer siden 1987, en jobb han etter 30 år enda ikke er lei av. Det syns både kollegaene og elevene ved Agder Storbilskole er helt topp, de vet å sette pris på den blide mannen, som alltid har en kjapp replikk og et lurt blikk på lager.

– Han er kjempeflink og den blideste kjørelæreren som finnes, sier elev Kjetil Windsland, som denne vårlige vinterdagen skal på kjøretur til Lillesand med den aldrende kjørelæreren.

76-åringen bærer alderen godt, og har foreløpig ingen større plager. Han fremstår som uforskamma sprek og kvikk med et våkent blikk og rask gange. Han elsker å jobbe, og han skryter av kollegaene på arbeidsplassen som han mener er verdens snilleste mennesker.

– Det er bare gøy å være på jobb, alle er så snille og greie her, sier han med et stort smil, men poengterer at han egentlig ikke er ansatt.

– Ja jeg jobber her, men vil ikke kalle meg for ansatt, jeg går bare på løse kvister, sier han bestemt.

For selv om han mottar lønn for den jobben han gjør, styrer han stort sett selv hvor mye han vil jobbe.

– Vanligvis så jobber jeg tre dager i uka, noen ganger fire, men hvis jeg vil ha fri så tar jeg fri, det er mitt privilegium i den alderen jeg er i nå, sier han.

Gjennom hele livet har han vært interessert i store biler, og det å kunne jobbe med det han interesserer seg aller mest for syns han er flott.

– Jeg har alltid vært fascinert av store bilder og har drevet og rota med lastebiler halve livet. Kjerringa er ikke helt fornøyd med at jeg jobber så mye, men til sommeren skal jeg ta en lang ferie så vi kan reise på tur sammen, sier han.

Litt her og litt der

Han sitter lett foroverbøyd i sofaen i resepsjonen på storbilskolen. Furene i ansiktet bærer preg av et langt liv, og smilerynkene vitner om mye smil og latter. Han er godt likt på jobb, og folk som går gjennom rommet hilser og stopper opp for å slå av en prat med faglæreren, som responderer likte blidt mot alle som en. Han begynte som lærer på tunge kjøretøy i 1987 på Blakstad, og de siste ti-femten åra har han jobba på storbilskolen på Stoa.

– Det hender at jeg fortsatt stepper inn på Blakstad hvis de trenger folk, så jeg er litt her og litt der, men mest her, sier Arthur og retter litt på den grå topplua med merket «x-use» godt plassert i panna.

Øynene gnistrer av humor og skøyerstreker, og det er ikke vanskelig å tro at han bidrar til mye latter og leven på arbeidsplassen, men selv om han er full av humør og ablegøyer, viser han også en sjenert side av seg selv.

– Jeg er egentlig ikke så glad i å ha fokus på meg selv, så dette er litt rart, sier han med en forlegen mine og prøver å unngå kameralinsa så godt han kan.

Oppdatert

Som tungbillærer er det viktig å holde seg oppdatert på alt som er nytt. Han mener selv at han følger med i tiden, og han setter sin ære i å være oppdatert på nye lover og regler til enhver tid. Men når det kommer til bruk av PC stiller det seg litt annerledes. Ansiktet sprekker opp i et stort smil og han slår overgitt ut med armene når han beskriver sin egen uvitenhet om tekniske finesser.

– Jeg kan ingenting om data, og jeg kan heller ikke engelsk, der er jeg helt ubrukelig og er avhengig av hjelp. Men de er jo så flinke og hjelpsomme her, så det går bra likevel, sier han og ler godt av seg selv.

Daglig leder ved Agder Storbilskole, Kai Kristiansen, kan ikke få skrytt nok av Arthur, og kan bekrefte at tungbillæreren holder seg svært godt oppdatert på alt som er nytt innenfor faget.

– Når vi sitter og diskuterer nye lover og regler så har han ofte fasitsvaret. Han studerer lovverket grundig og er oppdatert på alt som skjer, forteller han.

Spreking

I dagens samfunn er det ofte slik at arbeidsgivere helst ønsker yngre folk i arbeid, men ifølge Arbeidstilsynet skal kombinasjonen unge og eldre være bra for arbeidsmiljøet der de eldre ofte blir brukt som mentorer for de yngre. Arbeidstilsynet sier videre at arbeidsgivere har plikt til å ta hensyn til alder og tilrettelegge for tilpasset arbeid, og at en arbeidsgiver ikke uten videre kan si opp en arbeidstaker før han er fylt 72 år. Arthur sier at han aldri har opplevd diskriminering på grunn av alder, men han vet at det kan forekomme på andre arbeidsplasser når folk begynner å komme opp i åra.

– Jeg sier til folk at de må si i fra hvis de syns jeg er for gammel, men foreløpig virker det som de er fornøyde, jeg har ikke hørt noe annet, sier han.

Ifølge Kai Kristiansen er alderen til Arthur ingen hindring, heller tvert imot.

– Vår bransje er litt spesiell, og det som er viktig er å ha folk som klarer å kommunisere og skape tillit til elevene som skal læres opp. Arthur har de egenskapene så det holder, han er det vi kaller for grunnfjellet som sådan, og selv om han er oppe i åra beholder han fortsatt roen og den gode måten å kommunisere med folk på, understreker han, og fortsetter:

– Arthur er lettvinn å ha med og gjøre, og ikke minst stabil arbeidskraft. Han er selvgående og vet hva som skal gjøres, og ser problemer og løsninger på en god måte.

Heller ikke den fysiske biten virker til å være noe problem for den spreke 76-åringen, som ifølge den daglige lederen ofte er i bedre form enn mange av elvene på 20 år.

– Han hopper rett opp på lasteplanet så lett som bare det, noe jeg ser at mange 20-åringer ikke klarer i dag. Han har virkelig vært heldig med både den fysiske og psykiske formen, sier han.

God refleks

Mange 76-åringer sliter med helseproblemer, refleks og reaksjonsevne som igjen kan føre til at de blir fratatt retten til å kjøre bil. På spørsmål om storbilskolen merker nedsatt refleksfunksjon hos Arthur, bare fnyser Kai.

– Nei, når det gjelder Arthur er det helt trygt. Det kan godt være at reaksjonsevne og refleks var bedre i «gamle dager», men de er fortsatt upåklagelige når det gjelder bilkjøring og det å observere elever som skal læres opp. Alle skryter av ham, både elever og kolleger, og jeg håper vi får beholde ham en god stund til. Han sier selv at vi bare må si i fra og jage han hjem hvis vi merker at han reduseres, men han er faktisk kvikkere i refleksen enn de fleste. I tillegg har han en arbeidsmoral og en yrkesstolthet som er en fryd, sier han.

Arthur påpeker at folk må kjenne sin egen begrensning når de begynner å bli gamle.

– De må ha vidd til å stopp i tide når de skjønner at reaksjonsevnen, synet eller helsa generelt er til fare for trafikksikkerheten, sier han.

Elevenes tilbakemeldinger er viktige, og ifølge Kai er det bare skryt å få av 76-åringen.

– Det er veldig viktig for oss med fornøyde elever, det er den beste reklamen vi kan ha. Vi får veldig mye skryt av Arthur, han gir elevene mulighet til å utfolde seg innenfor rammene, sier den daglige lederen og legger til:

– Han er rett og slett en flott mann og bør æres for den jobben han har gjort og fortsatt gjør.

Storbilskolen har til sammen fire tungbillærere, inkludert Arthur. Og selv om Arthur selv påstår at han ikke er ansatt, forteller Kai at de er svært avhengige av den jobben han gjør.– Han er absolutt ansatt hos oss, og er her mellom tre og fire dager i uka fast hele tiden. Men han har kanskje litt andre friheter enn de andre, og når jeg tenker meg om så er det faktisk vi som tilpasser oss ham, sier han og ler.Kai gruer seg til den dagen tungbillæreren gjør alvor av å slutte i jobben og sier at det kommer til å føre til alvorlige konsekvenser for storbilskolen.– Det blir veldig tungvint for oss når han slutter, særlig siden det er så liten rekruttering i vår bransje. Når han slutter må vi ut og søke etter nye folk, og det er ekstremt vanskelig å få tak i god og stabil arbeidskraft i dette yrket. Jeg skulle gjerne sett at flere hadde lyst til å jobbe med dette, det er jo tydeligvis et yrke å bli gammel i. Vi er veldig interessert i ny rekruttering, utdannelsen tar du gjennom Trafikklærerhøgskolen for tyngre kjøretøy. Vi trenger flere folk og jeg oppfordrer de som har interesse til å ta denne utdannelsen, sier Kai.

Ut på tur

Tiden er inne for dagens kjøretur, og storbilelev Kjetil har klargjort lastebilen mens Arthur har vært i samtale med avisa. Kjetil er inne i den siste fasen av opplæringen før han skal kjøre opp, og han gleder seg til å få muligheten til å kjøre selvstendig som yrkessjåfør.

– Jeg har vært veldig fornøyd med opplæringen Arthur har gitt meg. Han er rolig og flink til å lære fra seg, vi har det veldig gøy når vi er på tur, sier han.

Nå venter han bare på at kjørelæreren skal kontrollere at han har gjort alt riktig, og bistå med hjelp til å feste på en større henger. På vei ned mot plassen der til lastebilen står, trekker Arthur opp en pakke med rød Prince og tenner seg en sigarett.

– Jeg har ikke slutta å røyke selv om jeg har blitt gammel, sier han med et smil og blåser ut en sky av røyk.

Med sigaretten godt plassert i munnviken tar han en sjekk av bilen. Han tar en runde rundt og kontrollerer at koblingene er klargjort. Kjetil skal montere på en henger, og Arthur gir noen korte forklarende beskjeder før bilen settes i revers. Med tydelige armbevegelser rettleder han elven mot hengerfeste, og operasjonen går som smurt.

– Helt perfekt, sier han fornøyd til Kjetil og holder tommelen opp.

Sammen kontrollerer de at bremsene er koblet til hengeren og sjekker at festet sitter som det skal før de setter seg inn i førerhuset.

– Du kan godt bli med oss på tur til Lillesand, sier de og inviterer journalisten inn i varmen i den romslige kahytten.

Selv om tilbudet både er hyggelig og fristende, må vi ha turen til gode. Lærer og elev smeller dørene igjen og vinker smilende idet de kjører ut fra storbilskolen på Stoa med nesa rettet mot E18 og Lillesand.