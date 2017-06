BILDEGALLERI: Musikalsk punktum på Munkehaugen

Annonse:

Musikkelever ved kulturskolen i Arendal gikk inn i sommerferien med musikalsk fremvisning.

Tirsdag i forrige uke avsluttet musikkelevene ved kulturskolen vårsemesteret med konsert i Kafé Frekvens på Munkehaugen Kultursenter i Arendal. Mange av elevene hadde meldt forfall fordi ferien var i gang. De som fortsatt var igjen fikk imidlertid vise noe av det de har lært gjennom det siste halvåret, der begrepet «Skatt» har stått sentralt. «Skatt» er en forkortelse for en opplæringsmodell som handler om samspill og kreativitet på tvers av timeplanen. Under musikklærerne Egil Ødegård og Leif Magnus Lilleaas taktfaste pedagogiske hender ble det applaus på applaus for elevenes musikalske bidrag.