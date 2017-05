Vil du være med i Spillemann på taket?

Annonse:

KLAR FOR NY RUNDE: Produsent Leif Gerhard «Liffe» Andersen (t.v), regissør Marianne Løge og musikalsk leder Leif Rino Müller gleder seg til å se hvem som dukker opp på audition til Spillemann på taket i juni. Til høyre i bildet er koreograf Merete Blåka som bidro på årets oppsetning av The Producers. Arkivfoto

Arendal musikkteater har knapt fått pusten tilbake etter at teppet gikk ned for «The Producers» i april før de igjen er i full gang med planleggingen av neste års oppsetning. Nå søker de etter folk som vil være med på «Spillemann på taket».

Hvem har vel ikke gått og nynnet på de kjente sangene «Om jeg var en rik mann», «Er du glad i meg» eller «Tradisjon” fra det kjente stykket. Historien om den fattige melkebonden Tevye og hans familie er bygget på boka skrevet av Joseph Stein, og har blitt gjort kjent verden over med tusenvis av forestillinger fra Broadway til Oslo.

Audition

Nå skal altså stykket settes opp i Arendal, men før produsent Leif Gerhard (Liffe) Andersen, instruktør Marianne Løge og musikalsk leder Leif Rino Müller kan ta fatt på oppgaven, må de finne skuespillere og sangere som passer til rollene. Det gjør de gjennom en audition 9., 10. og 11. juni.

– I dette stykket er det i hovedsak voksenroller, men til rollene som Goldes to yngste døtre Shprintze og Bielke trenger vi yngre skuespillere. Det er også to gutteroller med omtrent samme alder som jentene, som vi ser for oss kan være mellom 12 og 15 år, opplyser Liffe i en pressemelding.

Selv om det er en ren amatøroppsetning ønsker de likevel å ha audition for å finne fram til hvem som passer best til de ulike rollene.

– Normalt er det omtrent 50-60 personer som melder seg på når vi har audition. I Spillemann på taket er det behov for cirka 40 personer med stort og smått på scenen. Her er roller til de med både store og små sangstemmer og med lite eller mye sceneerfaring, så ikke nøl med å melde deg på hvis du har lyst til å bli med oss. Det gjør du ved å gå inn på våre hjemmesider, sier produsenten.

Alle roller er viktige

Musikktatertrioen legger like stor vekt på ensemblet med alle smårollene som de større rollene.

– Vi mener at det er vel så viktig som hovedrollene. Ensemblet har også en viktig funksjon som kor, både på og bak scenen, og det er mange småroller som kombineres med deltakelse i ensemblet, forklarer trioen.

Spillemann på taket har forestillinger i Arendal kulturhus 12., 13. og 14. april neste år, og øvelsene starter for fullt i august.

– Da øver vi fast på onsdager, så de som har lyst til å bli med må vite at de har denne dagen disponibel. Allerede 21. juni har vi første samling med leseprøve før vi tar sommerferie, og vi gleder oss til å se hvem som da er med oss, sier Liffe.

Arendal musikkteater har bak seg fem produksjoner; «Bør Børson jr», «My fair Lady», «Sweeney Todd», «Trollmannen fra Oz» og «The Producers».