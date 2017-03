Elleville fraspark, nazihumor og høy homofaktor

Arendal musikkteaters «The Producers» er blant det aller morsomste forestillingene som er satt opp i Arendal kulturhus. Skrot planene dine for helga: Dette må du få med deg.

Klikk på hovedbildet for å bla deg gjennom alle bildene fra forestillingen.

Galskap, euforisk, ellevillt, latterlig og til tider hysterisk morsomt er noen av stikkordene når det lokale musikkteateret setter opp forestillingen som ikke så veldige mange kjenner til.

Høy intensitet

Arendal musikkteater imponerer stort med «The producers». Høydepunktene kommer som perler på en snor, det er glitrende spilt av både hovedrolleinnehavere, ensemble og et orkester i storform. Gjennom nesten tre timer leverer de høy intensitet på scenen med bedre kvalitet enn vi har sett fra musikkteateret noensinne. Scenografien er enkel men slående, det er gode sang- og skuespillerprestasjoner, det er god diksjon og mye energi fra start til slutt. Geir Høie Ludvigsen og Esben Holm Eskelund glitrer i hovedrollene som produsenter der begge får vist fram sine ferdigheter, både på skuespill og sang. De beviser til gangs at det er høyt nivå på lokale prestasjoner.

Humoristisk innpakning

Responsen fra publikum under torsdagens premiereforestilling ble løftet til nye takhøyder i byens storstue. Spontane latterutbrudd og høylytte brøl hørtes fra både høyre og venstre, nedre og øvre del av salen, som denne kvelden var nesten helt fullstappet av et publikum i god premierestemning. Den tidligere vellykkede, men nå mislykkede broadwayprodusenten Max Bialystock i Geir Høie Ludvigsens skikkelse, vil sammen med den livredde revisoren Leopold «Leo» Bloom spilt av Esben Holm Eskelund lage tidenes dårligste oppsetning på Broadway, for å så stikke av med pengene. Hele historien pakkes inn i en god dose humor, ironi og harselering.

Total galskap

Innledningsvis synger den selvgode produsenten om den gang han var på topp da livet var en fest med fraser som «e var en gang en Gud, du fulgte mine bud». Gjennom hele forestillingen viser Høie Ludvigsen særdeles god timing og treffer akkurat når han skal både på humor, replikker, bevegelser og mimikk. Han møter den nervøse revisoren som benytter enhver anledning til å trøste seg med en gammel sutteklut når redselen tar overtak. Allerede tidlig i handlingen blir vi presentert for den totale galskapen når Leo får et hysterisk anfall foran Max. Her sparer ikke Esben Hom Eskelund på noe, og spiller rollen som den livredde og nervøse revisoren med det hysteriske anfallet helt ut til fingerspissene med skingrende hyl og overdrevent kroppsspråk, og publikum elsker det.

Velutstyrt

Max Bialystock er glad i det kvinnelige kjønn, og støter stadig på de som er av eldre årgang. Han nyter godt av gamle damers godvilje med innbringende «sjekketriks», og i rollen som «Hold meg – ta meg» møter vi Anne Tvede Mortensen som den gamle kåta dama som gjentatte ganger sikler etter å leke uskikkelige leker med produsenten.

«Jeg er melkejomfrua og du kan være den velutstyrte stallgutten» foreslår hun med skingrende kåt stemme når hun kaster seg over Max. Det blir igjen hysterisk stemning og publikum gapskratter av fornøyelse over det som foregår på scenen. Vi blir tatt med i planene til Max og Leo, som skal svindle til seg to millioner doller, de skal gjøre seg rike på en flopp. Jakten på et dårlig manus, dårlige skuespillere og en ubrukelig regissør har høy underholdningsverdi.

Homohitler

Vi møter Rune Gullhav i rollen som den tyske Franz Liebkind, som med sin forgudelse av Adolf Hitler spiller ut nazihumoren til det ytterste. Franz har skrevet manuset «Det våres for Hitler» som skal bli gjenstand for den store fiasko, som skal føre til rikdom for de to produsentene. Faktene, den tyske aksenten og den høye intensiteten i både skuespill og sang er en ren fornøyelse, og han er et av de store høydepunktene i stykket i de små glimtene han er inne på scenen.

Stephen Hergel spiller rollen som den homofile og ubrukelige regissøren «Roger Elizabeth De Bris» som er mer opptatt av glitter, stas og sin homsete personlige assistent «Carmen Ghia» spilt av Kjell Johnsen, enn å lage musikal. At Stephan Hergel gjør seg i rollen er det ingen tvil om, og når han går fra paljettkjole og høye hæler til å til spille Adolf Hitler, får verden for aller første gang se gay-versjonen av «Der Führer». Vi blir også med på audition med den svenske skuespilleren «Ulla Inga Hansen Benson Yansen Tallen Hallen Svaden Swanson», spilt av Gunn Mariann Arnesen, som med sin ynde og sjarm, men manglende talent, overbeviser produsentene om å få en rolle i stykket.



Blir lurt

Musikalen «Det våres for Hitler» blir til slutt satt på plakaten på Broadway, men den planlagte floppen og fiaskoen viser seg å slå motsatt vei. Fortvilelsen er stor når produsentene leser anmeldelsene, og frykten for både fengselsstraff og økonomisk ruin melder seg. «Hva har vi gjort rett, hva har vi gjort rett» synger de fortvilet. Det absurde i historien er når den livredde revisoren lurer sin gode venn trill rundt, tar alle pengene og reiser til Rio med «Ulla Inga Hansen Benson Yansen Tallen Hallen Svaden Swanson». Fengselsstraff venter Max som må gjennom en opprivende rettsak, og det er sørgelig når han synger «Jeg er fengsla mens du knuller Ulla på ei strand». Hvordan det hele ender røper vi ikke her.



Briljerer

Orkesteret viser seg fra sin aller beste side også i år. Det er supertight og musikerne briljerer enkeltvis og som ensemble. Her har musikalsk leder Leif Rino Müller all grunn til å være stolt, og han kan sole seg i glansen av å ha et av de beste orkestrene i regionen med seg i orkestergrava. Det er morsomt med de små innslagene fra blant andre Trollmannen fra Oz og Sinatras «New York New York», og musikerne nede i grava fortjener like stor applaus som skuespillere og sangere på scenen. Det låter fett, det er bra samspill, storbandsounden sitter som støpt med gode solistinnslag på trompet og saksofon, effektene kommer presist, dynamikken er slående, lydbildet er tilnærmet perfekt og det låter rett og slett fantastisk bra.

Topp karakter

Etter å ha vært på samtlige forestillinger med Arendal musikkteater siden de startet med Bør Børson for fem år siden, er denne forestillingen det absolutte høydepunktet for undertegnede. Selv om tidligere fremføringer som «Sweeney Todd» og «My fair Lady» har vært av det mer kjente slaget, topper likevel «The producers» skalaen både med humor, sang-, orkester- og skuespillprestasjoner. Det er bare å ta av seg hatten for Arendal musikkteater.

Hvor mye bedre kan det bli? Dette er en soleklar klar sekser.