Ung klassisk festival for niende gang

Elleve år gamle Laila Eline Hirte er en av de yngste finalistene som med målbevisst øving og musikkglede har kvalifisert seg til den store finalen i klassisk talent, fredag kveld.



Til sammen 14 unge talenter gikk videre til finalen etter audition i januar der yngste finalist er ni år og den eldste 24 år.

Med for andre gang

Arrangør Inger Haugan Aasland fra Aust-Agder musikkråd uttalte etter auditionen i år at det var rekordstor påmelding til årets talentkonkurranse med hele 40 påmeldinger. En av dem som gikk videre til årets talentfinale er Laila Eline fra Flosta i Arendal. Hun spiller både cello og piano, men på finalekonserten skal hun opptre på piano. Hun er med for andre gang, og hun forteller at det både er spennende og gøy å være med på dette.

– Musikk betyr veldig mye for meg. Jeg er vokst opp i en familie der alle spiller et instrument. Pappa spiller bratsj, mamma spiller blokkfløyte og søsteren min spiller også cello, forteller elleveåringen.

Laila har spilt piano i tre år, og hun øver cirka en halvtime hver eneste dag, enten på pianoet eller på cello, noen ganger på begge instrumentene. Siden hun allerede i fjor, som tiåring, kom gjennom nåløyet på auditionen etter å kun ha spilt i to år, klassifiseres hun som et naturlig talent. Hun har imidlertid ingen planer om å drive med musikk når hun blir stor.

– Jeg syns bare det er gøy å spille. Hva jeg skal bli når jeg blir stor vet jeg ikke ennå, men tror ikke at jeg skal bli musikere, sier hun.

Selv om hun skal opptre på en stor scene foran et stort publikum på finalekonserten, blir hun ikke nervøs.

– Det blir jeg aldri, jeg bare gleder meg til å spille og kose meg. Siden jeg stiller i den første klassen konkurrerer jeg heller ikke om å få noen priser, det er jeg for ung til, det er bare gøy å komme videre å få lov til å være med, sier den blide flostajenta.

Fin sjanger

Det er ikke mange av hennes jevnaldrende som utøver eller hører på klassisk musikk. Elleveåringen håper at Ung klassisk kan bidra til at flere begynner å like denne sjangeren.

– Det er veldig mye fin musikk som jeg syns flere burde høre på. Jeg vet at det er flere lærere fra skolen og noen fra klassen min som kommer for å høre på finalekonserten, og det er gøy. Jeg syns Ung klassisk er en veldig fin arena å delta på, det er veldig godt organisert og vi blir godt tatt vare på, sier Laila.

På finalen skal hun spille Study in A minor av Stephen Heller og Knecht Ruprecht av Robert Schumann.

– Jeg har øvd veldig mye, og nå bare gleder jeg meg, sier den blide pianisten.

Ambisiøst

75 unge talenter deltar på årets klassiske musikkonkurranse som i foregår i Arendal kulturhus og Kilden teater- og konserthus i Kristiansand. Festivalens slagord «Opplev fremtidens stjerner nå» har vist seg å gå troll i ord.

– Noen vil kanskje si at dette slagordet er en smule ambisiøst, men et tilbakeblikk på festivalens og musikkonkurransens historikk viser at mange av de unge som har deltatt i Ung klassisk i dag er aktive og fremgangsrike profesjonelle musikere, både som frilansere og som faste musikere i større orkestre, operaen og andre formidlingsinstitusjoner, forteller arrangøren i en pressemelding.

Festivalen går over fire dager der fokuset er unge musikere som utøver klassisk musikk på høyt nivå. Deltakerne er i alderen fra åtte til 25 år og er åpen for utøvere innen klassisk musikk som for eksempel elever fra kulturskoler, musikklinjer, orkestre, korps, studenter fra UiA eller musikkstudenter Sørlandet som studerer andre steder. Iføge Haugan Aasland tar festivalen sikte på å skape møteplasser som gir barn og unge muligheter til å presentere og utvikle sine talenter.

– De får opptre på profesjonelle scener og er viktige møtepunkter for å knytte kontakter. I tillegg ønsker Ung klassisk at konsertene skal nå ut til et bredt publium i alle aldre og bidra til å øke interessen og oppslutningen om klassisk musikk. Til sammen byr festivalen på elleve konserter i løpet av disse fire dagene, beskriver Haugan Aasland.

Bredt spekter

Med elleve konserter på programmet i løpet av fire dager ligger det i korta at det blir en aktiv uke for arrangøren, deltakere og publikum. Her finnes alt fra kammerkonserter, skolekonserter, symfoniorkester, matiné, forspill og finalekonserter.

– Det er et bredt spekter både av musikk, sjanger og deltakere, felles for alle konsertene er at det er innenfor klassisk musikk og at det er unge talenter som står for fremføringen, sier arrangøren.

Uka starter på tirsdag med «ung klassisk skolesekk» der konserten «Veslefrikk med fela» legges opp som et musikalsk skuespill med både sang, dans og felespill. Onsdag fortsetter festivalen med musikalske vorspiel i Lille Torungen der blant annet deltakerne fra audition og elever ved lørdagsskolene i Aust- og Vest-Agder skal opptre. Så går det slag i slag utover uka med alt fra matiné, solistkonsert med Kristiansand symfoniorkester, Crossover og til slutt den store finalen i talentkonkurransen, og flere av konsertene går både i Arendal og i Kristiansand.

Sterk drivkraft

Festivalen Ung klassisk ledes av en prosjektgruppe satt sammen av medlemmer fra Aust-Agder musikkråd, Arendal musikkråd, kulturnettverket Arendal kommune og Arendal kulturskole. Ledelsen av prosjektet er lagt til Aust-Agder musikkråd som med et tett samarbeid med blant andre Kristiansand symfoniorkester, Risør kammermusikkfest, Universitetet i Agder og Norsk kulturskoleråd hvert år tilrettelegger for ungdom med sterk drivkraft og talent.

– Ung klassisk er opptatt av at unge musikkutøvere som virkelig brenner for sin musikkutøvelse skal bli mer synlige for publikum utover deres nære omgangskrets. Festivalen skal være en visningsarena der publikum får oppleve fremtidens stjerner samtidig som vi er opptatt av at det skal være en arena der musikkutøverne kan møtes og oppleve et sosialt felleskap, sier Haugan Aasland.

Hun oppfordrer alle som er glad i musikk, uansett sjanger, å oppsøke konsertene under festivalen.

– Vi er veldig stolte over årets deltakere og program og vi gleder oss til å skape musikkfest, sier hun.