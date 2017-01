Ungdom fronter festaften for gatebarn

Arendal og Nedenes Rotaryklubber har inngått samarbeid med Canal Street om et festarrangement for å samle inn penger til gatebarn på Zanzibar i Øst-Afrika.

Med navn som Jonas Alaska, bandet Kelner, sykkelproffen Dag Otto Lauritzen og håndplukkede talenter fra Arendal Kulturskoles Ung Klassisk på programmet, håper Rotary-klubbene i Arendal og Nedenes at deres nyvinning skal være inntektsbringende. Målet er få samlet inn en solid slump penger til trengende barn på øygruppen utenfor Tanzania. Arrangementet har fått navnet «Gi drømmen en sjanse» og er et samarbeidsprosjekt mellom blant annet Rotary-klubbene og Canal Street.

Samarbeid

–Vi er litt kry av å kunne samarbeid med Canal Street. De hjelper oss og vi hjelper de, sier prosjektleder Thor-Egil Eik i Nedenes Rotaryklubb.

Rundt 20 personer fra rotaryklubbene skal bidra som frivillige under årets Canal Street, som takk for engasjementet fra musikkfestivalen. Festivalsjef Mats Aronsen i Canal Street har hjulpet til med å booke musikkartistene og skal være produsent når festaftenen holdes i Arendal kulturhus 18. oktober. Aronsen omtaler prosjektet som sympatisk og mener temaet og artistvalget passer godt sammen.

–Det å få til noe, som Jonas, fra Åmli. Det å ha tro på at du med det du driver med kan føre til store ting, sier Aronsen.

Han mener Alaska, med opprinnelse i innlandsbygda, i dag er en av de aller viktigste stemmene nasjonalt i sin sjanger. Aronsen tror arrangementet vil være interessant for publikum på grunn av sitt formål og at sammensetningen av innholdet er helt annerledes enn en vanlig konsert i kulturhuset.

Dinastiftelsen

Et samarbeid med Dinastiftelsen, som har flere prosjekter på Zanzibar og flere afrikanske land allerede, skal sørge for at pengene går til formålet – nemlig å hjelpe barn som virkelig trenger det. Stiftelsen driver i dag en mobil helseklinikk, som inkluderer tannhelsetjenester, der to kristne og to muslimske leger reiser rundt og og gir legehjelp til innbyggerne. Ifølge prosjektleder Thor-Egil Eik i Nedenes Rotaryklubb er det flere prosjekter på gang, for å hjelpe til på øygruppen kjent for kritthvite strender, men som har en bakside.

–Dinastiftelsen har kjøpt 16 mål tomt på Zanzibar for å bygge en skole og et hjem for foreldreløse barn. Fokuset vårt blir å bidra til skole og helse, sier Eik.

Ledes av de unge

Mens Lauritzen skal holde inspirasjonsforedrag, skal artistene opptre for publikum. Og det trekkes frem at det er stor bredde i programmet. For å lede publikum gjennom den kulturspekkede «innsamlingsaksjonen» stiller blant annet leder i Ungdommens Bystyre i Arendal, Ramani Konstanse Cornels Nordli og Ingrid Timland opp.

–Jeg gjør det fordi det virker som et godt arrangement og det er en god erfaring å stå fremfor så mange som det forhåpentligvis blir, sier Nordli.

Timland fikk spørsmålet om å lede arrangementet fra sin mor, avtroppende Rotary-president i Nedenes Rotary-klubb, Anne Cathrine Timland.

–Jeg har vært på utveksling med Rotary, og det er gøy å få være ambassadør for det arbeidet de gjør, sier hun.

Årlig begivenhet

Både prosjektleder Thor-Egil Eik og Rotary-president Anne Cathrine Timland håper arrangementet vil bli en årlig happening i Arendal. Påtroppende president Knut Gjermundsen i Nedenes Rotaryklubb forteller at Rotary internasjonalt gjerne legger enda mer penger i potten. Ved å søke klubben kan overskuddet fra arrangementet i Arendal kanskje bli halvannen til to ganger høyere, dersom søknaden blir innvilget. Timland mener arrangementet kan være med på å avmystifisere Rotary-organisasjonen.

–Vi er ikke en lukket losje. Rotary er en klubb for folk, og som jeg håper skal bli gjenkjent for at den gjør noe bra, sier Timland.