Ung i gammel tradisjon

– Målet er å bli smed på heltid og jeg har lyst til å etablere meg på Sørlandet, sier Sindre Lindgren (17) fra Nedenes, som sist høst reiste til Dovre for å lære det eldgamle håndverket.

Av Ove Kirkestuen

Nærmere bestemt Håndverksskolen ved Hjerleid skole- og håndverkssenter ved foten av Dovrefjell. Et sted hvor tradisjonene mildt sagt sitter i veggene. Hjerleid Husflidsskole, grunnlagt i 1886, var nemlig landets første håndverksskole. Foruten smiing og ulike kurs tilbyr senteret også opplæring i treskjæring, møbelsnekring, overflateteknikk og byggteknikk med vekt på tradisjonshåndverk. Sindre har altså nese for tradisjoner og mye tyder på at gutten fra Nedenes kan bli en dyktig smed.

Gode kvaliteter

Han får i alle fall gode skussmål fra læreren, Benjamin Kjellman-Chapin, som er norsk mester i smiing og leder av Norsk Smedforening.

– Sindre har forstått at det tar tid å lære dette faget ordentlig. Smiing krever nemlig mye øving med prøving og feiling. Men med sin solide arbeidsinnsats har Sindre gode forutsetninger for å bli dyktig. Dessuten er han en veldig høflig og omtenksom ung mann. Egenskaper som kommer godt med i den videre utviklingen. Det blir spennende å se hva han lager resten av skoleåret, sier Kjellman-Chapin.

Lærerikt

Siden faren var snekker, vokste Sindre opp med håndverk. Men sønnen syntes at smiing var mer eksklusivt enn trearbeid. Mye takket være You Tube og videoer om arbeid ved ambolt og esse. Noe som trolig var starten på hans interesse for historien og håndverket fra vikingtida og middelalderen.

– Som guttunger flest var jeg fascinert av pil og bue, sverd og økser. Men det var først på slutten av ungdomsskolen at jeg vurderte smiing som utdanning, forteller Sindre som smidde mens jernet ennå var varmt. Han ville bli sin egen lykkes smed etter teknisk og industriell produksjon ved Dahlske vgs i Grimstad. Noe han slett ikke har angret på. Tvert imot.

– Jeg forstår mye mer av smikunsten nå og jeg har lært en god del om meg selv. Dessuten er jeg mer opptatt av det kunstneriske og den praktiske nytten enn tidligere. For eksempel det å lage verktøy, låser, beslag og spiker til restaurering av eldre hus. Ikke minst er det deilig å bruke kroppen, forteller Sindre som endelig kan utvikle sine evner og interesser.



Teoretisk grunnskole

Han savnet nemlig mer praktisk opplæring i grunnskolen.

– Trykket på teori er altfor stort. Dermed føler man at praktiske fag ikke har samme status. Noe som slett ikke er bra. Et godt eksempel er at vi hadde et metallverksted på Nedenes skole uten at det blei brukt. Nå er det til og med fjernet, forteller Sindre som altså ønsker å bli smed på heltid. Men først må han skaffe seg lærlingeplass, noe han håper vil ordne seg i løpet av kort tid.

Fakta om Hjerleid:

Handverksmiljøet på Dovre:

Hjerleid Husflidsskole, stiftet i 1886. Landets første håndverksskole.

Utdanning:

Treskjæring, møbelsnekring og smiing.

Tradisjonstømring og tradisjonsmaling

Kurs :

Gyllenlær, ikonmaling, lafting, lasering, møbeltapetsering, maling, smiing, treskjæring, tredreiing og tørrmuring.

Også kurs for barn og ungdom.