Ung kultur møtes: Av, med og for ungdom

Helgen 21. og 22. april er det igjen klart for et av Norges største ungdomsarrangement når fylkesmønstringen i UKM (Ung Kultur Møtes) arrangeres i Arendal.

Første helga etter påske fylles Arendal sentrum med 130 kreative ungdommer fra hele fylket som skal vise fram alt fra kunst, musikk, drama og dans.

Møteplass

Arrangørene har imidlertid gått vekk fra mønstringsbegrepet og i stedet innført festival-ordet.

– UKM er en festival der ungdommer fra hele landet deltar, først på kommunenivå, så på fylkesnivå og til slutt på landsnivå. Vi er opptatt av at det skal være en møteplass for ung kultur som en arena å vise fram talentet sitt, forteller Tonje Eikrem Jacobsen, kulturrådgiver og fylkeskontakt for UKM Aust-Agder.

En del av målsetningen med å arrangere UKM er ifølge Eikrem å skape en møteplass for ungdom.

– Vi håper at ungdommene kan finne sammen og etablere nye vennskap på tvers av kommunegrensene. Det handler om å vise fram hva de kan, ikke nødvendigvis om å komme videre, sier hun.

Medvirkning

Som en del av deltakelsen skal ungdommene selv stå for arrangementet på alle plan, både når det gjelder gjennomføring og markedsføring.

– UKM er av, for og med ungdom. Derfor har fokuset vært ungdomsmedvirkning hele veien. I november i fjor arrangerte vi kickoff for 15 engasjerte ungdommer fra hele fylket på Strand hotell. De har gjort en flott jobb og fortjener skryt. De har bevist at de både kan og tør ved å stå for det meste av gjennomføringene i Birkenes, Arendal og Grimstad, sier Eikrem.

Siste innspurt

Årets arrangørgruppe består av ungdommene Tyra Haglund, Håkon Opheim, Jørgen Vik Sundal, Magne Skagen og Simen Hermansen. Gruppa har jobbet tett sammen med fylkeskontakten gjennom høsten og vinteren for å planlegge festivalen, og er nå klare for siste innspurt før avspark.

– De har virkelig gjort en super innsats, og de har planlagt fylkesarrangementet til hver minste detalj. Jeg har kun fungert som rådgiver, ellers har de gjort alt selv, skryter Eikrem.

Tyra(16) og Håkon (17) har vært med som ung arrangør i fem år, og er nesten som veteraner å regne. Håkon har i tillegg vært med på landsfestivalen alle fem åra som arrangør, det skal han også i år.

– Jeg har blitt spurt om jeg kan være med å arrangere på landsfestivalen i Sandnes i år igjen, og det vil jeg jo selvfølgelig. Det er utrolig lærerikt og veldig morsomt, sier den engasjerte arrangøren.

På UKM Aust-Agder er han ansvarlig for UA (unge arrangører) og sitter i den overordna gruppa sammen med fylkeskontakten. Det gjør også Tyra som produsentansvarlig. Begge er tydelige på at UKM er en viktig møteplass for ungdom som en kulturarena der alle kan delta.

– Uansett hva du driver med så kan du delta, om det er fotballtriks, sang, kunst eller sjonglering, sier Tyra.

Arrangørene deltar på lik linje med alle de andre deltakerne, og de kjemper om samme mulighet til å komme til å få delta på landsfestivalen. Forskjellen mellom dem og de andre deltakerne er at de jobber med dette nesten hele året.

– Vi har masse møter og samlinger og skal gjennomføre først de kommunale mønstringene før fylkesmønstringen. Men vi lærer veldig mye, spesielt det å jobbe i team og samarbeide, og det har ført flere av oss videre som arrangører på andre arrangementer også, forteller de to ungdommene.

Parade

Fram mot fylkesfestivalen neste helg jobbes det på spreng for å få arrangementet i boks. Kloa på utsiden av kulturhuset skal forvandles til et «chill out-sted» hvor det tilbys endeløse mengder med vafler i tillegg til akustisk musikk lørdag formiddag. Det blir «Street art» og workshop arrangert av «Dollar & Kompis» på Kilden, og for de som er interessert i foto blir det fotoworkshop på kulturhuset.

– Vi skal fortelle hele byen at 130 ungdommer er i sentrum. Det gjør vi blant annet med en parade fra kulturhuset til ARTendal på Torvet der det blir offisiell åpning av årets kunstutstilling ved fylkeskultursjef Hege Solli og et knippe UKM-ungdom. Deretter fortsetter festen i Store Torungen, det blir en forrykende festforestilling med over 40 innslag. Vi gleder oss veldig, sier Eikrem og får støtte fra de to ungdommene.

– Hele helgen blir en stor UKM-fest, og vi anbefaler folk å komme til byen for å se hva vi driver med, sier Håkon, som nå har ikledd seg den gjenkjennelige kanindrakta som symboliserer UKM.

– Kaninen har vært et symbol for UKM i mange år, og det er den også i år, sier han og løper over Sam Eydes plass som den reneste supermannkaninen. Tar du turen til fylkesmønstringen neste helg vil du mest sannsynlig finne kaninen igjen både blant publikum, på scenen og i kulissene.