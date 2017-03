Team Hegdal til jazzklubben

Bandet fikk i 2015 Spellemannsprisen i jazzkategorien for sin plate. Torsdag kveld inntar kvintetten scenen i Lille Torungen for Arendal Jazzklubb.

– Gjennom mange år har Eirik Hegdal vært en av de mest produktive og nyskapende komponister innenfor jazzen med utsøkt melodisk og harmonisk teft kombinert med en til tider absurd humor. Vi er veldig stolte over at bandet når kommer til Arendal, skriver jazzklubben i en pressemelding.

Mange vil nok kjenne saksofonisten, klarinettisten og komponisten Eirik Hegdal fra Trondheim jazzorkester som han har vært kunstnerisk leder for.

– Med sin tredje plate «Team Hegdal – Vol. 3» tok de med seg hjem Spellemannsprisen for i kategorien jazz. Albumet fikk også strålende anmeldelser og ble kommentert som noe av jazzens fineste, sier Anders Skog fra jazzklubben.

Med seg i bandet har han i tillegg til seg selv på saksofon og klarinett Oscar Grönberg på piano, André Roligheten på saksofon og bassklarinett, Ole Morten Vågan på bass og Gard Nilssen på trommer.

– Til å servere dette intrikate brygget har han samlet det laget som denne musikken krever med suverene instrumentalister som er like blinde for det muliges grenser som sjefen sjøl, melder jazzklubben.