Har servert musikalske toner i 15 år

Femten år har gått siden Arendal jazzklubb arrangerte sin første konsert med Staffan William Olssons trio på Havnepuben 12. september 2002.

Med et fullspekket høstprogram markerer jazzklubben 15 år som konsertarrangør med et solid jubileumsprogram med hele ni konserter på plakaten i løpet av fire måneder.

280 konserter

Den aktive jazzklubben har ikke lagt på latsiden i løpet av disse femten åra. De har etablert seg som en vesentlig kulturaktør i regionen, og har mottatt både prisen for årets konsertarrangør i 2006 og årets jazzklubb i 2011. Siden 2005 har klubben brukt Lille Torungen som sitt faste konsertsted etter at Arendal kulturhus ble åpnet. Det aller første styret bestod av Pål Koren Pedersen, Frank Kvarstein, Mats Aronsen, Sven Lillegaard og Inger Haugan Aasland, og Pål, Inger og Frank er fortsatt aktive i dagens styre. Siden oppstarten i 2002 har de servert cirka 280 konserter med artister fra både inn- og utland, og jazzentusiastene er stolte over hva de har utrettet på den musikale fronten i Arendal.

Jubileumskonsert

Under klubbens programslipp mandag formiddag kunngjorde styremedlemmene med stor begeistring høstens jubileumskonserter, som de selv mener er en jubilant verdig

– Vi har invitert flere av våre egne lokale musikere som en del av markeringen av jubileet, mange av dem har vært viktige aktører og samarbeidspartnere for klubben i mange år, forteller bookingansvarlig Jørn Størkson.

Selve jubileumskonserten går av stabelen torsdag 2. november med Majken Christiansen Kvintet, som skal fremføre Peggy Lees liv i ord og toner. Ifølge jazzklubbens Frank Kvarstein kommer bestemora til Peggy Lee fra Froland.

– Hun bodde i Froland og traff en kar fra Grimstad, så flyttet de til Dakota der de stiftet familie. Jeg har lest biografen til Peggy Lee hele to ganger, den er veldig interessant. Nå har jeg gitt boka videre til Majken som hun bruker i forberedelsene til jubileumskonserten, forteller han.

Peggy Lee ble særlig kjent for “Fever” og sangene til Walt Disneys Lady og Landstrykeren, og hun var også kjent som låtskriver og skuespiller.

– Hun har gjort mye jazz, og hennes aller største hit mener jeg er med Benny Goodman, hun giftet seg også med gitaristen til Goodman, Dave Barbour, sier Frank.

Majken Christiansen som har fått i oppdrag å lage denne jubileumskonserten for klubben, er en dansk jazzvokalist med flere utgivelser og fremførelser med store artister på sin musikalske CV.

– Hun har blant annet turnert med Rikskonsertene i oppsetningen «Ella Fitzgerald – The first lady of song». Vi som hørte dette fikk oppleve en Majken som bandt forestillingen sammen ikke minst gjennom hennes fortelleregenskaper. Det var på bakgrunn av dette at vi spurte henne om å gjøre det samme relatert til Peggy Lees liv, sier bookingansvarlig Jørn Størkson.

Lokalt krydder

Jazzklubben åpner jubileumshalvåret med bandet «Frioms.org & the Brown Note» som også har plateslipp på denne konserten, 31. august. Bandet er lokalt forankret og så dagens lys i januar 2015.

– Her får publikum et heftig møte med Lars Andreas Haug på tuba, Tom Rudi Torjussen på trommer, Arild Nyborg på elektronikk og Rolf Magne Asser på vokal, i tillegg har de fått meg seg Steffen Schorn fra Tyskland på tubax og Liudas Mockunas fra Litauen på bass saksofon. Denne konstellasjonen serverer energisk, rørende, kreativ, groovy og helt unik musikk, sier Jørn.

Dette er en av tre lokale aktører på programmet. I oktober entrer arendalsgitarist Espen Larsen med band scenen, som i følge klubben er naturlig med tanke på at Larsen har fulgt klubben helt fra starten.

– Espen er kanskje den mest sentrale jazzmusikeren i Arendal, og det var naturlig for oss å invitere ham. Han har gjennom åra bidratt med å servere oss en rekke fine egne komposisjoner, og denne kvelden blir i hovedsak viet hans musikk. Han har med seg Rasmus Solem på keyboard, Ole Kelly Kvamme på bass, Tom Rudi Torjussen på trommer, Per Willy Åserud på trompet og som rosinen i pølsa har han også fått med seg Guy Sion på saksonfon, sier en fornøyd bookingansvarlig.

Jazzklubben avslutter også sesongen med lokale krefter med et helt storband på scenen. For fjerde år på rad runder Arendal Big Band året av for jazzklubben med julekonsert.

– Det har blitt en tradisjon, og det som er spesielt i år er at det blir to konserter med Arendal Big Band. På dagen inviterer vi til en barne- og familiekonsert der bandet spiller og tøyser julemusikk for de små. På kvelden blir julemusikk i storbandinnpakning, utdyper Jørn.

Musikalsk fest

Videre utover høsten serverer klubben konserter med Espen Triksen Trio med Andy Sheppard, vokalsekstetten «PUST», moderne norsk-svensk jazz med bandet «IPA», suksess-samarbeidet Joshua Redman og Ola Kvernberg duo og elleville musikalske og verbale krumspring med «Gammalgrass» med Stian Carstensen. De engasjerte styremedlemmene er svært fornøyd med programmet.

– Her er noe for en hver smak, alt fra 60-tallsjazz, moderne jazz, melodiøs jazz til amerikansk bluegrass. Hele høsten blir en stor musikalsk fest, akkurat slik vi ønsker å markere vårt jubileum, er de skjønt enige om.

Økende medlemsmasse

Ifølge styremedlemmene har klubben et voksende antall medlemmer. De har lenge lagt på cirka 130 medlemmer, nå har antallet økt til 165.

– Vi skulle gjerne hatt flere, men vi kjører jo en ganske smal linje med jazz. Det er viktig med en stabil medlemsmasse, det genererer mer aktivitet. Vi skulle gjerne hatt 250 medlemmer, men målet vårt er uansett å skape mest mulig gode konserter. Egentlig så syns vi jo at hele Arendal befolkning burde bli medlemmer, sier Pål Koren Pedersen med glimt i øyet.