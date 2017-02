Sykehuset fikk kunst for 300 000 kroner i gave

Vebjørn Sand og familien ønsker å anerkjenne institusjoner som de mener gjør en viktig oppgave i samfunnet og har donert 31 litografier til Sørlandets sykehus Arendal.

Mariann F. Skarli fra sykehuset i Arendal forteller i en mail til Arendals Tidende at Aune Sand dukket opp på sykehuset for å overrekke verkene.

– Dette var utrolig moro. Magne Gamman og Siv Osen Ostermann tok i mot verkene på vegne av sykehuset, og bildene skal plasseres på ulike steder i bygget, sier hun.

Overrekkelsen skjedde i forbindelse med en pop-up-utstilling av Vebjørn Sands originale verk på Bohus i Arendal. I den anledning ønsket familien Sand og gi en gave til sykehuset for å vise sin takknemlighet for god og omsorgsfull behandling.

– Faren til Vebjørn og Aune, Øyvind Sand, har vært pasient på sykehuset i Arendal og var imponert over sitt møte med sykehuset, forteller Skarli.

Bildene har en verdi av 300 000 kroner, og det er nå etablert en gruppe fra forskjellige enheter på sykehuset som skal se på plasseringen av bildene.

– De fleste bildene er av Vebjørn Sand, mens tre av bildene er av Marianne Aulie og ett av Øyvind Sand. Aune Sand presiserte at bildene skal være til glede for pasienter og de som arbeider her, og det skal vi sørge for, forsikrer Skarli.