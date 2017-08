Arendalsuka: Statsråd ønsker bomring dit pepperen gror

Annonse:

Debatten om bymiljøpakka mellom Arendal, Grimstad, Froland og Tvedestrand er i full gang. Onsdag inviterte Statens Vegvesen til debatt om fremtidens byutvikling.

Kollektivtrafikk, vegutbygging og bompengefinansiering var noen av temaene på agendaen da Statens vegvesen inviterte til debatt på Kløckers plass under Arendalsuka.

Panel

I panelet satt samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fra Fremskrittspartiet, regionvegsjef i Statens vegvesen Kjell Inge Davik, daglig leder i Arendal næringsforening Morten Haakstad, fylkesvaraordfører Jon-Olav Strand fra Kristelig folkeparti og bystyremedlem og leder av

ad hoc-utvalget i Arendal Vanja Grut fra Arbeiderpartiet.

Bompenger

Med utgangspunkt i ATP – Areal- og transportplan for Arendalsregionen og bymiljøpakka i samarbeid mellom de fire kommunene Arendal, Grimstad, Froland og Tvedestrand samt Aust-Agder fylkeskommune og Statens vegvesen, sto både bompenger, kollektivtrafikk, trivsel og fremkommelighet på agendaen. Arrangementet startet med trommefanfare fra trommekorpset i Arendal guttemusikkorps før ordstyrer, kommunikasjonssjef i Statens vegvesen, Lars Helge Rasch, ønsket velkommen. Med spørsmål om hva slags by vi egentlig ønsker startet debatten friskt med utspill fra Haakstad som mente at effektivitet, varer, tjenester og hvordan menneskene forflytter seg er viktig for næringsforeningen, dermed var debatten i gang. Forflytning ble stikkordet for resten av debatten som i hovedsak dreide seg om trafikkstrømmen inn i sentrum, kollektivtrafikk og hvordan finansiere fremtidens satsning, utbygging og utvikling av veier. Bompengespørsmålet ble naturlig nok et hett tema, der ingen i utgangspunktet ville vedkjenne seg at de ønsket dette.

– Det er ingen som ønsker bompenger, heller ikke vi, men vi blir tvunget til å ha det, sa Arbeiderpartiets Vanja Grut

Statsråd Ketil Solvik-Olsen ga tydelig uttrykk for at heller ikke han ønsket å bruke bomring som en finansieringsmetode.

– Bom er en usosial avgift, det blir dyrere å komme inn til sentrum og kan resultere i at det er færre folk som reiser inn til byen som følge av det. Det handler om å utvikle infrastrukturen. Bom er en lettvint utvei og legger skattebyrden over på innbyggerne. Jeg ønsker bom dit pepperen gror, sa han.

Endre vaner

Regionen har opplevd høy vekst i bosettingen de siste ti åra, og det forventes ytterligere vekst fram mot 2040. På bakgrunn av dette jobbes det med å utvikle veier som er trygge og sikrer god fremkommelighet, samt betydelig satsing på økt kollektiv trafikk. Ifølge Grut er det ikke alltid like lett å vite hvordan man skal komme seg fort fram, og poengterte særlig den økende køen i rushtrafikken i Arendal.

– Vi ser hvordan køen vokser i rushtiden. Vi må jobbe for at trafikken går ordentlig slik at vi unngår å få de samme tilstandene vi ser i Oslo. Det må være effektivt og hyggelig å komme til byen. Vi vil ha 20.000 flere innbyggere i fremtiden, og da må vi tenke nytt, endre vaner og få en enklere kollektivtrafikk. Vi kan ikke lage firefelts motorvei på Kystveien, Vikaveien eller de andre mindre innfartsveiene til sentrum, sa hun.

Mer kollektivt

På spørsmål om det er mulig å få til en bilfri by, svarer Haakstad fra næringsforeningen at det ikke har vært snakk om å gjøre sentrum helt bilfri.

– Vi snakker om å gjøre enkelte byrom bilfrie, men vi skal fortsatt kunne kjøre til og gjennom sentrum, poengterte han.

Statsråden understreket at trafikkbildet framover vil endre seg, og mente at man kunne oppnå mye ved å bygge en dedikert bussvei, men penger ville han derimot ikke love.

Med tanke på ATP som nå er ute på høring er fylkeskommunen en viktig samarbeidsbrikke.

På spørsmål om hva fylkeskommunen kan gjøre, svarer Jon-Olav Strand at det viktigste er å få til et godt samarbeid med de fire kommunene og Statens vegvesen.

– Vi tenker systematisk arealplanlegging. Nå er det er forslag ute på høring, og der ligger det en økning av busser langs hovedlinjen fra Tvedestrand, Grimstad og Froland inn til Arendal. Det må være et attraktivt alternativ for innbyggerne for at de skal velge kollektivtransport, sa han.

– Hva er Statens vegvesens rolle i byplanleggingen, spør ordstyreren?

– Vi har mulighet til å bringe videre erfaringer på tvers. Vi har bred kompetanse og kontakt inn til vegdirektoratet og departementet. Vi mener også at det bør finnes alternative finansieringsmuligheter enn bompenger. Arendal kan jo for eksempel søke Samferdsel om belønningsmidler fra departementet, svarte regionvegsjefen.

Men ifølge statsråden er det imidlertid ikke så enkelt:

– Den nasjonale transportplanen gjelder i hovedsak for de ni største byene som også kan søke om belønningsmidler. For at de mindre byene skal få midler må de prioritere bort noe annet, sa Solvik-Olsen.

Uenigheter

Videre under debatten ble det snakket om trivsel, skape gode sosiale rom, lett fremkommelighet til lokalbutikker og skoler og hvordan få folk til å velge kollektivt fremfor bil. Det ble også snakket om samarbeidsviljen mellom de fire kommunene med et bærekraftig senter i hver kommune for å skape levende sentrum med handel og trivsel. Varafylkesordføreren mente blant annet at samarbeidet kan bidra til å øke forståelsen for hverandres behov. Det er likevel ikke til å stikke under en stol at det er noen uenigheter mellom kommunen om hvordan få planen om en felles bypakke i havn. På spørsmål om samferdselsministeren vil sette ned foten og si at nok er nok om ikke kommunen blir enige, mente han tydelig at det må kommunene selv ordne opp i.

– Det er ikke mitt bord, men et lokalt oppgjør mellom kommunene. Mitt anliggende er statens veier, og der skal jeg sørge for god fremdrift, sa han.