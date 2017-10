Stor stemme til Munkehaugen

Annonse:

Torsdag kveld inviterer Munkehaugen scene til fest med Kristian Kristiansen på den musikalske scenen.

Mange vil nok kjenne Kristiansen igjen fra sin deltakelse i The Voice i 2013. Siden har han opptrådt på Senkveld og P3 Gull. Nå er det Arendal som står for tur.

Seiler i medvind

Driftsleder på Munkehaugen, Ole Johan Lillegaard, forteller til Arendals Tidende at han er svært stolt over å få artisten til Arendal og inn på den intime scenen på Munkehaugen.

– Han er virkelig i vinden for tiden og mange vil nok kjenne han igjen fra TV-skjermen. Nå satser vi på at mange vil komme på konserten, sier han.

Kristian Kristensen har etablert seg som en av de virkelige store stemmene og låtskriverene her til lands. Han har solgt ut Rockefeller og gjort seg kjent gjennom låter som «Før det blir for seint», «Kan du lære mæ?», «Varm» og «Du som snakke».

– Han fikk alle, både publikum og dommere, til å måpe med sin fantastiske stemme i talentshowet The Voice, men det var først etter at han forlot programmet og fokuserte på å skrive og fremføre sine egne låter at han virkelig fant sin egen stemme, heter det i en pressemelding fra arrangøren.

Falsett

Musikken til Kristian er inspirert av indie, folk og elektronika. Låtskriveren og historiefortelleren velger å skrive og synge på sin egen dialekt fordi det føles nærere og sterkere og mest naturlig. Han er særlig kjent for sin karakteristiske stemme og falsett, og blir ofte beskrevet som «han med stemmen».

– Samarbeidspartnere beskriver ham som en som kjenner popformatet godt, men som er aller mest komfortabel når han kan utfordre og strekke litt på sjangerbegrep og begrensninger, ifølge Lillegaard.