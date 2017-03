Sondre trollbandt publikum på Munkehaugen

Onsdagens konsert med Sondre Lerche på Munkehaugen scene trakk fullt hus.







Konserten var for anledningen flyttet til et større lokale på Munkehaugen for å få plass til publikum som strømmet på for å få med seg den populære norgesartisten.

Begeistret publikum

Miss Tati startet konsertkvelden som oppvarming for popartisten og bidro til å sette den gode stemningen. Da Sondre Lerche entret scenen høstet han stor jubel fra et fullsatt lokale. Han presenterte både gamle og nye låter, og publikum jublet av begeistring da den ene hitten etter den andre dukket opp. Den populære bergenseren har sjarmert hele Norge både gjennom musikken og gjennom hans rolle som mentor i det populære TV-programmet The Voice, og har tross sin unge alder opparbeidet seg et navn de fleste nordmenn mellom tolv- og åtti år kjenner til.

Unikt

Ifølge arrangøren er Sondre Lerche inne i sine mest ambisiøse år som artist, og hans siste album Pleasure viser klart og tydelig at han ikke har planer om å roe ned tempoet på en god stund. Han er nå i gang med en omfattende norgesturné som er første del av en internasjonal turné som vil pågå gjennom hele året. Det splitter nye showet tar opp tråden der han etterlot sitt publikum etter slippet av det banebrytende albumet Please for to år siden.

Ifølge konsertarrangøren er disse konsertene en unik anledning til å oppleve helt nye låter fra Lerche, noe Munkehaugens publikum fikk oppleve til gangs onsdag kveld.