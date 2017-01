Åpner nytt treningssenter på Krøgenes

Lørdag 7. januar åpner treningskjeden Nr1 Fitness nytt senter i lokalene til det som før var Kick treningssenter på Krøgens. Nå satser de nye eierne på mosjonistene med treningsglede i fokus.

Bare et drøyt år etter at Kick Krøgenes åpnet nytt senter, har de solgt det videre til treningskjeden Nr1 Fitness. Avtalen ble signert i november. Lørdag inviterer senteret til åpningsfest med ballonger, taler og gode tilbud til nye og gamle kunder.

Folkelig konsept

Det nyåpnede treningssenteret er det 17. i rekken, fordelt over hele landet. Den offisielle åpningen er til lørdag, men de har hatt åpent hele denne uka slik at kundene fortsatt kan gå på trening som før.

– Vi er en av landets raskets voksende treningskjeder, og vi har ingen planer med å si oss fornøyd med veksten med det første, sier den nytilsatte daglige lederen, Mari Justad.

Justad kommer opprinnelig fra Oslo med 20 års erfaring fra helsestudio. Hun er utdannet personlig trener og livsstilscoach, og skal sammen med flere andre personlige trenere sørge for at kundene får god oppfølging og service. For fem år siden flyttet hun til Arendal, og nå gleder hun seg til å være med å bygge opp N1 Fitness i Arendal.

– Vi er et folkelig treningssenter. Vi satser på mosjonistene og kjører lavterskeltilbud slik at det skal bli enklere og overvinne dørstokkmila. Det skal være gøy å trene, og vi skal ha stort fokus på trivsel og livsstilsendring. Vi tenker helhetlig og har et mål om å være en av de mest folkeligste og triveligste treningssentrene, sier den daglige lederen.

Høy standard

Ifølge Justad blir det enda flere saltimer på menyen fremover, og selv om det skal være lavterskel lover hun at det blir høy puls, uten at det skal være vanskelig. Hun ønsker også å tilrettelegge for småbarnsforeldre med å opprette barnepass på senteret.

– Det er ikke så mange som har barnepass lenger, og vi kommer til å sysselsette ungene med aktiv leking mens foreldrene går på trening, sier hun.

Hun forsikrer også at de kommer til å beholde de mest populære timene som allerede er godt innarbeidet gjennom Kick, og medlemmene trenger heller ikke å bekymre seg for å ikke beholde medlemskapet.

– Alle medlemmene fra Kick blir automatisk overført til oss, og de som ikke ønsker det kan bare gi oss en beskjed. Alle har fått et skriv med informasjon, og vi kommer til å kjøre gode tilbud den første tiden, blant annet med gratis veiledning av personlig trenere, forteller hun.

Per i dag har senteret cirka 1 000 medlemmer, målet er å komme opp i 1 500 i løpet av året.

– Det tror jeg vi skal klare. Vi skal ha en høy standard på godt utdannede personlige trenere og vi skal ha døgnåpent slik at folk kan trene akkurat når de vil, opplyser hun.

Trening hele året

Januar er en av de beste månedene i året for å kapre nye kunder til treningssentrene. Justad har imidlertid en plan om å beholde nye kunder litt lengre enn bare januar.

– Det er ingen hemmelighet at folk strømmer på etter jul, og vårt mål er å få dem til å fortsette å trene resten av året. Vi skal hjelpe folk i gang, motivere og tilrettelegge slik at det bli moro og gøy å være her, sier hun.

Årets trenigstrend

Ifølge Justad er årets trend å trene styrketrening. Tall fra Virke Trening viser at nesten 20 prosent av alle nordmenn trener jevnlig på treningssenter, og innbyggerne i Arendal er intet unntak. Da er det kanskje ikke så rart at levekårsundersøkelsen til Statistisk Sentralbyrå fra 2016 viser at styrketrening blir en av de store treningstrendene i 2017.

– Styrketrening er en viktigere treningstrend enn mange innser. Vi mennesker mister naturlig muskelmasse allerede fra midten av 30-årene og vil kunne høste store helsefordeler av styrketrening. Ikke minst er god styrke viktig for å redusere sykefravær og bedre folkehelsen i samfunnet generelt, forklarer Justad.

Hun påpeker videre at det er mange fordeler for de som velger å trene styrke.

– Du forebygger benskjørhet og styrker skjelettet, du får bedre styrke og balanse, du tåler bedre fysiske anstrengelser og fysisk arbeid, du forebygger livsstilssykdommer som diabetes type 2 og hjerte- og karsykdommer, du forebygger overvekt og du kan bruke styrketrening i forbindelse med rehabilitering etter sykdom og skade for å nevne noe. Det er bare å kaste seg ut i det, så skal vi hjelpe deg på veien, sier den engasjerte daglige lederen.