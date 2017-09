Dette skjer på Munkehaugen scene i høst

Annonse:

Mørke høstkvelder gir rom for gode konsertopplevelser. Munkehaugen scene er klar med høstens musikalske meny og inviterer inn i varmen med ni konserter og arrangementer på plakaten.

Ida Jenshus, Kristian Kristensen og låtskriverkveld med Einar Fadnes fra Jim Stärk er noe av det som står på programmet på den intime scenen i kultursenteret.

Stort spenn

Ifølge en pressemelding fra driftsleder ved Munkehaugen senter, Ole Johan Lillegaard, byr høstens program på et variert og spennende innhold med stort spenn i sjanger.

– Vi har en fantastisk høst foran oss, og byr på alt fra elektronisk rock til visesang, sier driftslederen.

De fleste konsertene er i regi av Munkebusiness arrangørforening, som er støttet av Norsk kulturråd.

– De andre konsertene står Arendal Rock-klubb for, som også er Norges eldste rockeklubb, informerer Lillegaard.

Tidløst

Høstens konsertsesong starter fredag 29. september med det kristiansandsbaserte bandet «Vian», frontet av vokalist og låtskriver Elisabet Mjanger og produsent og bassist Vegard Kummen. Sjangeren og uttrykket henter inspirasjon fra ulike sjangere og byr på et melodiøst lydbilde i følge arrangøren.

– Musikken er innovativ, sfærisk og nær med et vakkert og tidløst lydbilde. I juni ble de kåret til Ukas Urørt på NRK P3 med låta «Hvit støy», vi gleder oss til å presentere bandet for vårt publikum, melder Lillegaard.

Låtskriverkveld

Et av kultursenterets nye tilbud er låtskriverkurs der musikere og låtskrivere fra distriktet kan få ny inspirasjon og gode tips. 6. oktober arrangerer Munkebusiness i samarbeid med Rytmisk Fabriks-talentutviklingsprogram låtskriverkveld med Einar Fadnes.

– Denne gang vil låtskriverkvelden ha et eget fokus på tekster, og har med seg gjester som Camilla Susann Haug, Tomas Fianebakken, Arne Birketveit og Anne Mihaila, informerer han.

Rockklubbens første konsert denne sesongen byr på to sort elektronisk rock servert av bandet «Subtrees» og det arendalsbaserte bandet «Singh». Lillegaard beskriver i pressemeldingen om bandet «Subtrees» det ikke er så mange regler igjen for bandets musikk. Etter 25 år er grensene visket ut, og det handler mer om en følelse.

– Det er pompøst og intenst, lite og vart, metal og rock der det handler om å få lov til å spille det ut, live, sier han.

Sprø musikk

Videre utover høsten nevner Lillegaard spesielt Ida Jenshus, som også spilte på Canal Street i 2016, samt Kristian Kristensen som laget Beatles-tilstander på Stral i år og Thulsa Doom som er tilbake etter en pause på neste 15 år. Sistnevnte består av medlemmer fra Bare Egil Band, Brut Boogaloo og Black Debbath. Ida Jenshus er svært aktuell i høst med plateslipp to uker før hun skal opptre på Munkehaugen. Plata «Two Worlds» har hun produsert selv, og er ifølge artisten ekstra personlig og selvutleverende.

– Det er få billetter i salg så her gjelder det å være tidlig ute, oppfordrer Lillegaard.

Tradisjonen tro arrangeres også denne høsten «Sprø Musikk festival», som har utspring fraEydehavn der festivalen ble arrangert første gang i 1982. Fram til 1985 vokste festivalen og har blitt avviklet nesten hvert år i 22 år. I 2009 flyttet festivalen inn på Munkehaugen, og har siden gått av stabelen der. I år stiller blant annet haugesundsbandet «Im Nebel» som spilte på Sprømusikk Festival på midten av 80-tallet.

– I tillegg stiller flere kjente og kjære sprømusikk-artister, forteller Lillegaard.

Sesongen og året avsluttes med rockklubbens legendariske julejam andre juledag der lokale og aktuelle arendalsband sørger for fullt hus.

Dette er høstens artister og arrangementer på Munkehaugen scene:

Vian, låtskriverkveld med Einar Fadnes, Subtrees, Singh, Kristian Kristensen, Thulsa Doom, De Marvells, Ida Jenshus duo, Blodsmak, Vannvidd, Sprø Musikk festival, Rock-klubbens julejam.