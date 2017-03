3,4 prosent arbeidsledighet i Aust-Agder

Rogaland er fortsatt høyest oppe på arbeidsledighetsstatistikken med 4,4 prosent, mens Aust-Agder, Vest-Agder, Hordaland og Finnmark deler den lite lukrative arbeidsledigheten med 3,4 prosent ledighet.

I fylket er det Risør kommune som har aller høyest ledighet, med 4,4 prosent. Arendal og Tvedestrand kommuner føler på med 3,8 prosent ledighet. I Aust-Agder er ledigheten lavest blant ledere (20), innen akademiske yrker (24) og undervisning (32). Industriarbeid (398) og bygg og anlegg (278) er næringene med flest ledige.

NAV melder at bruttoledigheten er gått ned så langt i år, sammenlignet med fjoråret.

-Vi ser et tydelig omslag i markedet, noe som også er i tråd med våre prognoser for 2017. Jeg tror mange jobbsøkere vil oppleve å finne flere muligheter i regionen, sier direktør for NAV i Aust-Agder Hilde Høynes.

839 personer er nå helt arbeidsledige i Arendal kommune, en nedgang på 243 personer siden mars.