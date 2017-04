Sigøynerjazz og afrikanske rytmer

Nutopia har spilt konserter over hele verden, og de har fremført sin musikk med Kristiansand symfoniorkester. Til fredag opptrer de på Lille Andevinge i Arendal.

Sigøynerjazz, afrikanske rytmer og eksotiske arabiske elementer i virtuos kombinasjon er bare noe av det publikum kan forvente når bandet Nutopia gjester Arendal førstkommende fredag.

Fargerikt

Nutopia har spilt i Arendal ved flere anledninger tidligere, og hver gang har de blitt godt mottatt av publikum. Bandet som består av Michael S. Krumins på diverse strenger, Sebastian Gruchot på fele, Audun Ramo på kontrabass og Arild Nyborg fra Arendal på trommer er kjent for sin sterke lidenskapelige nysgjerrighet til å utforske musikk og kulturer rundt om i verden.

– Dette er et ensemble med et meget spennende og fargerikt uttrykk som lokker publikum med på en opplevelsesrik reise, dette gleder vi oss veldig til, skriver arrangøren i en pressemelding.

Eksperimentelt

De fire musikerne i bandet har i løpet av de siste åra markert seg sterkt i både inn- og utland.

– Med sin originale musikalske innflytelse fra store deler av verden har de presentert euforiske og intense livekonserter som har ført til at de har blitt anerkjent som en av de mest eksperimentelle og fengende band innen verdensmusikk-sjangeren, melder konsertarrangøren.

I fjor ga de ut sitt andre album «Antares» til svært gode kritikker, og denne måneden er de klar med en rykende fersk singel som blir presentert på konserten til fredag.